Autogramvadászok, figyelem! Kiderült, melyik luxushotelben száll meg a PSG a budapesti BL-döntő előtt

A Nemzeti Sport értesülése szerint a budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt a Vasas otthonául szolgáló Illovszky Rudolf Stadionban edz majd az egyik résztvevő csapat, a friss angol bajnok Arsenal. A sportnapilap úgy tudja, a Premier League győztese május 29-én, pénteken, azaz a BL-finálé előtti napon edz a Fáy utcai stadionban, amelyet a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) ajánlott az észak-londoniaknak.

Szintén a Nemzeti Sport információja, hogy a Paris Saint-Germain az Erzsébet körút és a Dohány utca sarkán álló New York-palotában (New York Palace) száll majd meg, edzeni viszont nem tervez a magyar fővárosban, legfeljebb a hivatalos sajtótájékoztató napján tart átmozgatást a mérkőzés helyszínén, a Puskás Arénában.