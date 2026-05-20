Ft
Ft
23°C
9°C
Ft
Ft
23°C
9°C
05. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyarországot lannert judit oktatási és gyermekügyi minisztérium kereki judit

Lannert Judit megkezdte az államtitkárok bemutatását: Kereki Judit lesz a kora gyermekkori jóllétért felelős

2026. május 20. 17:26

Naponta jelent be egy új jelöltet az oktatási miniszter.

2026. május 20. 17:26
null

Négy szakmai államtitkárság jön létre az oktatási tárcánál, a kora gyermekkori jóllétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit lesz. A döntést az oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán jelentette be a Facebook-oldalán.

Lannert Judit azt írta, mindennap bemutat egy-egy szakembert, akikkel közösen dolgoznak majd a magyar oktatás és gyermekügy megújításán. Hozzátette, mindannyian komoly szakmai tapasztalatot, saját víziót és erős elkötelezettséget hoznak magukkal. Közös céljuk, hogy adatvezérelt módon, társadalmi párbeszédre építve gyermekközpontú, 21. századi oktatási rendszert építsenek, és ezzel Magyarországot „valódi tanuló társadalommá” tegyék.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Közölte azt is, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban a közigazgatási és parlamenti államtitkárságok mellett négy szakmai államtitkárság jön létre: a kora gyermekkori jóllétért, a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárság.

Azt írta: Kereki Juditot kérte fel a kora gyermekkori jóllétért felelős szakállamtitkárnak. Kereki Judit közgazdász, gyógypedagógus, több mint húsz éve foglalkozik a kora gyermekkori intervenció kérdéskörével, valamint a korai ellátórendszer fejlesztési lehetőségeivel. 

Kutatóként, egyetemi docensként, hazai és uniós projektek szakmai vezetőjeként, számos publikáció és módszertani anyag szerzőjeként kiemelkedő szakmai munkát végzett. Rendszerszintű gondolkodása és gyakorlati tapasztalata meghatározó értéket képvisel a következő évek munkájában – jellemezte a szakállamtitkárnak felkért Kereki Juditot a miniszter. Hozzátette: Kereki Judit négy felnőtt gyermek édesanyjaként személyesen is pontosan érti a családok mindennapi kihívásait és felelősségét. Lannert Judit megköszönte, hogy Kereki Judit elfogadta a felkérést.

Nyitókép: Bruzák Noémi/MTI

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemmondom-3
2026. május 20. 20:00
Könyves Kálmán tévedett.
Válasz erre
0
0
Unknown
2026. május 20. 19:41
Szegény kisgyerekek.
Válasz erre
1
0
Laci1970
2026. május 20. 19:40
Boszorkányok márpedig vannak!
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2026. május 20. 18:59
Ez most komoly? Bányarémeket kell tenni minden fontosabb pozícióba...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!