Lannert Judit megkezdte az államtitkárok bemutatását: Kereki Judit lesz a kora gyermekkori jóllétért felelős

Négy szakmai államtitkárság jön létre az oktatási tárcánál, a kora gyermekkori jóllétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit lesz. A döntést az oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán jelentette be a Facebook-oldalán.

Lannert Judit azt írta, mindennap bemutat egy-egy szakembert, akikkel közösen dolgoznak majd a magyar oktatás és gyermekügy megújításán. Hozzátette, mindannyian komoly szakmai tapasztalatot, saját víziót és erős elkötelezettséget hoznak magukkal. Közös céljuk, hogy adatvezérelt módon, társadalmi párbeszédre építve gyermekközpontú, 21. századi oktatási rendszert építsenek, és ezzel Magyarországot „valódi tanuló társadalommá” tegyék.