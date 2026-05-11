Lannert Judit: A szexuális nevelés nem csak a szülő feladata

Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
Akadémiai szabadság, levegőhöz jutó tanárok, tehercsökkentés és kisgyermekkortól egészen az élet végéig tartó tanulás támogatását jelölte meg célként a leendő oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt.
Nyitott, korszerű tanulási rendszer, amivel Magyarország ismét látható lesz – ezt az irányt vázolta fel bizottsági meghallgatásán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt, aki kifejezte örömét, hogy 16 év után ismét van önálló tárcája az oktatásügynek. Bemutatkozásában rögzítette, 36 éve dolgozik oktatáskutatóként. Lannert elárulta, hogy az ő kérésére került be a gyermek szó a tárca nevébe, mint kifejtette: Magyarországon a kisgyermekek nevelésének komoly hagyománya van, ám ez sajnos elhanyagolódott. A kisgyermekkori nevelés mellett célul tűzte a felnőttkori oktatást, amit szintén láthatóvá szeretne tenni minisztersége alatt hazánkban.
„A tanulás egész életen át tart, ezt is szeretnénk támogatni”
– szögezte le.
Szemléletváltás, stratégiai építkezés, digitális kompetenciák fejlesztése – hangsúlyozta a főbb irányvonalakat. Mindezeket három elv mentén képzeli megvalósítani:
a gyermek igényeiből kiindulva, adatvezérelt szakmapolitika mentén,
mert mint mondta, „tények nélkül nem tudjuk, hol vagyunk, így azt sem tudjuk, hogyan tovább”.
Hangsúlyozta továbbá a partnerséget, kiemelve ezen a területen is a szemléletváltást, a bizalom felépítését, és az egymás méltóságát figyelembe tartó szakmai egyeztetőfórumokat. Szükség van továbbá egységes szabályozásra, korszerű információs rendszerre, innovatív módszerekre továbbá
kilátásba helyezte egy új módszertani háttérintézmény megalakítását is.
Fontos célként nevezte meg továbbá a tanulói és tanári terhek felülvizsgálatát, valamint az akadémiai függetlenségen alapuló felsőoktatást is. Kifejtette, ennél a tárcánál lesz a bölcsődei és óvodai nevelés is, tovább kiemelte, hogy tárcája nagy figyelmet fordít a gyógypedagógai szolgálatra is, ígérte továbbá a kisgyermekkori nevelés mentén a szülők támogatását is.
Kiemelte továbbá, hogy a mesterséges intelligencia szerepét, fejlődését szem előtt kell tartani, ehhez pedig az oktatási rendszer egészét átlátó koordinátorokra van szükség.
Szólt a kritikai gondolkodásról és a társadalmi felelősségvállalásról is, szerinte mindezek alapvető feltételek, hogy a gyermek később képes legyen boldogulni.
Hangsúlyozta, az oktatási rendszer alapvető feladata, hogy etnikai, társadalmi hovatartozás nélkül szolgálja a gyermekek mindenekfelett álló érdekét. A hátrányos helyzetű gyermekek kapcsán pedig kiemelte a gyermekek érdekeit és a szülők szempontjait, továbbá szakemberek bevonását is. Ennek kapcsán üdvözölte Gyurkó Szilviát, aki majd a gyermekvédelmért felel az új kormányban.
Nemcsak szakembereket, de diákokat is bevonna az oktatási rendszer átalakításába, fejlesztené továbbá a szakképzési rendszerben a szervezeti kultúrát, továbbá a duális képzést és a módszertani eszköztárat is.
Stratégiai célként azt jelölte meg, hogy „tanuló társadalommá váljunk”. Célként tűzte ki a pedagóguspálya megreformálását, mint fogalmazott, „egész életen át tartó pályakonstrukcióról beszélünk”. Megjelölte az új felsőoktatási törvény kidolgozását, szem előtt tartva az akadémiai szabadságot.
Az elkövetkező három hónap legfőbb feladatának a jelenlegi oktatási rendszer alapos átvilágítását ígérte, és azt, hogy már szeptemberben „levegőhöz jutnak a pedagógusok”. A felsőoktatást visszakapcsolná Európa vérkeringésébe – jelentette ki, ezért először is felülvizsgálnák az Erasmus és a Horizone-programot. A politika kivezetését is ígérte a rendszerből, bevonná viszont az oktatási rendszer átalakításának folyamatába a szakmát, a szülőket és a diákokat is.
Mint fogalmazott,
rehabilitálják továbbá a polgári engedetlenség miatt elbocsátott tanárokat,
és felülvizsgálják a KLIK működését is, továbbá átvilágítják a KRÉTA-rendszerét, és integrálják, hatékonyabbá teszik az adatszolgáltatási rendszert. Átalakítják továbbá a teljesítményértékelési-rendszert, a kompetenciamérések kapcsán pedig visszaállítják a korábbi rendszert, amikor kevesebb mérésre volt szükség. Bővítik továbbá az iskolaigazgatók döntési hatáskörét, akiknek a későbbiekben nagyobb mozgásterük lesz a plusz juttatások elosztására és erősíthetik továbbá az intézményi autonómiát.
Szólt arról is, hogy megszűnik a taneszközkorlátozás: nem csak két tankönyv használható tantárgyanként. Átalakítják továbbá a szakképzési, és a kekva-rendszert. De ami a legfontosabb: megkezdik a társadalmi párbeszédet arról, mi az iskola célja, ez utóbbit két héten belül ígérte.
A bizottsági tagok kérdései során Hankó Balázs is kérdezett, aki kiemelte az általuk a felsőoktatásban elért eredményeket. Lannert ennek kapcsán kifejtette: örül a szép eredményeknek, és mint fogalmazott, lehet, hogy bizonyos indikátorok mentén jól muzsikál a felsőoktatás, de további elemzésekre van szükség a teljes képhez. Mint mondta, a felnőttkori kompetenciák kapcsán az látszik, hogy
a Kádár-korban iskolába jártak jobban muzsikálnak, mint a mai 24-34 év közöttiek,
megdöbbentően a felsőfokú végzettségűek között a legnagyobb szerinte a lemaradás. Arról is szólt, hogy a "felsőoktatás ki lett tömve ugyan", de az alsó és középfokon elmarad a finanszírozás.
Dúró Dóra a mindennapos testnevelésről kérdezte a leendő minisztert, Lannert elmondta: valóban fontos a mozgás, de nem ezen az úton, a heti ötórás testneveléssel a diákokat túlterhelik.
Radics Béla az LMBTQ kapcsán kérdezte Lannert Juditot, a leendő miniszter kifejtette, hogy ő még nem látott átműtött óvodást, olyan gyereket viszont igen, akit otthagyott az elmúlt 16 évben a rendszer. Szerinte a szexuális nevelés nemcsak a szülők feladata, kiemelte ugyanakkor, hogy szexuális nevelésen nem az LMBTQ-propagandát érti.
Nyitókép: Soós Lajos/MTI