Lannert Judit vizsgálatot indít a 45 milliárdos tankönyvszerződés ügyében

Lannert Judit az Amnesty International aktivistáival tárgyalt (VIDEÓ)
A civilek jelenlétének erősítését szorgalmazzák az oktatási intézményekben.
Az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint tisztázni kell, hogy miért csak egy ajánlat érkezett a szerződésre.
Vizsgálatot rendelt el Lannert Judit a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) 45 milliárd forintos nyomdai keretmegállapodása ügyében, amelyet április végén írtak alá az Alföldi Nyomda Zrt.-vel – írja az Index. Az oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán az írta: a közpénzek felhasználásával kapcsolatban nincs helye automatizmusoknak és megválaszolatlan kérdéseknek.
Hozzátette, hogy egy ekkora értékű, 48 hónapra szóló szerződés esetében tisztázni kell, hogy miért érkezett csak egy ajánlat, mi indokolta a gyorsított eljárást, hogyan épülhet egy „egy szállítóra” hivatkozó konstrukció több alvállalkozóra, és milyen szakmai, pénzügyi és vezetői döntések alapozták meg a kötelezettségvállalást.
Mint írta, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az ügylethez kapcsolódóan a közbeszerzés és a döntéselőkészítés teljes dokumentációját, valamint a teljes szerződési dokumentumcsomagot bekérte, és tételesen vizsgálja.
„A tankönyvellátás biztonságát garantálni kell, de a közpénzeket átláthatóan, indokoltan és felelősen kell felhasználni” – szögezte le Lannert.
Közölte, hogy amennyiben a vizsgálat jogi, pénzügyi vagy közbeszerzési problémát tár fel, meg fogják tenni a szükséges lépéseket. „A közbizalom alapja az átláthatóság és a felelős döntéshozatal” – zárta bejegyzését a miniszter.
Nyitókép: Lannert Judit Facebook-oldala