lannert judit oktatási és gyermekügyi minisztérium vizsgálat

Lannert Judit vizsgálatot indít a 45 milliárdos tankönyvszerződés ügyében

2026. május 23. 12:02

Az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint tisztázni kell, hogy miért csak egy ajánlat érkezett a szerződésre.

Vizsgálatot rendelt el Lannert Judit a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) 45 milliárd forintos nyomdai keretmegállapodása ügyében, amelyet április végén írtak alá az Alföldi Nyomda Zrt.-vel – írja az Index. Az oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán az írta: a közpénzek felhasználásával kapcsolatban nincs helye automatizmusoknak és megválaszolatlan kérdéseknek. 

Hozzátette, hogy egy ekkora értékű, 48 hónapra szóló szerződés esetében tisztázni kell, hogy miért érkezett csak egy ajánlat, mi indokolta a gyorsított eljárást, hogyan épülhet egy „egy szállítóra” hivatkozó konstrukció több alvállalkozóra, és milyen szakmai, pénzügyi és vezetői döntések alapozták meg a kötelezettségvállalást. 

Mint írta, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az ügylethez kapcsolódóan a közbeszerzés és a döntéselőkészítés teljes dokumentációját, valamint a teljes szerződési dokumentumcsomagot bekérte, és tételesen vizsgálja.  

„A tankönyvellátás biztonságát garantálni kell, de a közpénzeket átláthatóan, indokoltan és felelősen kell felhasználni” – szögezte le Lannert. 

Közölte, hogy amennyiben a vizsgálat jogi, pénzügyi vagy közbeszerzési problémát tár fel, meg fogják tenni a szükséges lépéseket. „A közbizalom alapja az átláthatóság és a felelős döntéshozatal” – zárta bejegyzését a miniszter. 

Nyitókép: Lannert Judit Facebook-oldala

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
redl1986
2026. május 23. 14:47
Agricola 45 milliárdos, gyorsitott eljárásban végrehajtott közbesz egy teáscsésze?
Válasz erre
0
1
redl1986
2026. május 23. 14:43
Ugyan mért.....
Válasz erre
0
0
astracf
2026. május 23. 14:41
Előre le volt zsírozva...
Válasz erre
0
1
Agricola
2026. május 23. 14:26
Lannert Judit megpróbál vihart kavarni egy teáscsészében. Szerinte tisztázni kell, hogy miért csak egy ajánlat érkezett a szerződésre. Úgy tesz mint aki most jöttbe Bivalybürgözdről a 6.20-as vonattal és felfedezte, hogy létezik Magyarországon egyajánlatos közbeszerzés ami önmagában elegendő a korrupciós vádaskodásra. Ha előítéleteit félre tudná tenni, meg kellene néznie Európai Bizottság Teljesítménymutatók, Jelentési időszak: 2024.01. – 2024.12. tájékoztatóját a közbeszerzésekről. Áttekintés táblázatból kiderül, hogy a 8 indikátor közül csak az Egyetlen ajánlattevős esetek esetében van átlag feletti érték, itt viszont az Unió egyetlen országában sem érték el nullát, és a 27 tagú EU-ban csak 5 ország van átlagos teljesítmény (15-20%) értéken belül Magyarországon 34 %, (akkora, mint Olaszországban) és sokkal kisebb, mint például Ausztriában, vagy Lengyelorszában.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!