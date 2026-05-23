Ft
Ft
27°C
12°C
Ft
Ft
27°C
12°C
05. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Péter szervezet feminista

Feminista szervezetek Magyar Péternek: legyen nemek közti egyenlőségért felelős kormányzati szerv!

2026. május 23. 10:20

Nyílt levelet küldtek a kormánynak.

2026. május 23. 10:20
null

Nyílt levelet küldött Magyar Péter miniszterelnöknek és a kormány tagjainak Magyar Női Alap Alapítvány koordinálásával tizennégy hazai civil szervezet.

Mindenek előtt leszögezik, hogy bizalommal követik az új kormány megalakulását, célkitűzéseit, és üdvözlik a nők korábbinál
magasabb számát a kormánytagok, tisztségviselők és képviselők körében.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy a nemek közötti egyenlőség előmozdítása nem kizárólag nőpolitikai kérdés, hanem a demokratikus intézményrendszer, a társadalmi részvétel és a gazdasági fenntarthatóság alapvető feltétele. 

Szerintük a társadalom jelentős része nem tud képességeinek megfelelően részt venni a munkaerőpiacon, a közéletben vagy a döntéshozatalban. Azt is írják, hogy Magyarország „nem képes hatékonyan fellépni a nőket érő erőszak, megfélemlítés és strukturális egyenlőtlenségek ellen

A levélben azt kérik, hogy a magyar kormány hozzon létre 

önálló, megfelelő politikai és szakmai jogosítványokkal rendelkező, a nemek közötti egyenlőségért felelős államtitkárságot, vagy ennek megfelelő intézményi struktúrát.

A csatlakozó szervezetek: 

  • Amnesty International Magyarország
  • – Bertók Kriszti Lélekhíd Alapítvány
  • – Dajer Alapítvány
  • – Egyenlítő Alapítvány
  • – Jól-Lét Alapítvány
  • – Közéleti Roma Nők Egyesülete
  • – Labrisz Leszbikus Egyesület
  • Magyar Női Alap Alapítvány
  • – Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség
  • – MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület
  • – Nőkért Egyesület
  • – Nyitottak Vagyunk
  • – Roma Női Hálózat
  • – Romaversitas Alapítvány
  • – Találj Magadra Egyesület
  • – XXI. Századi Roma Nők Egyesület

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Majdmegmondom
2026. május 23. 12:00
Én a Normilitásért felelős minisztériumot hiányolom!
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. május 23. 11:57
Hát az egyenlőséghez nektek kellene egy Y-kromoszóma meg egy pöcs, mert én nem szabadulok meg egyiktől sem.
Válasz erre
0
0
vizesnyolcas
2026. május 23. 11:34
A női egyenlőségről: Ez egy olyan történet, amikor a méltányosság, igazságosság elvének alkalmazása egy bizonyos szinten túl egy fejlett, kiművelt civilizáció öngyilkosságával egyenlő, miáltal ez a civilizáció önként és dalolva átadja helyét a méltányoság (a nemek közötti egyenlőség) iránt érzéketlen civilizációnak. Jó példája ez annak, amikor éppen egy civilizáció megjobbítására irányuló törekvés pusztítja el az adott civilizációt.
Válasz erre
0
0
74bro
•••
2026. május 23. 11:26 Szerkesztve
Így kezdődik. Amióta megszülettem az átkosban, a nőknek egyenlő joguk volt a törvény előtt. Minden nő dolgozott. Sőt, a legtöbb családban, amelyet ismertem - tízemeletesben nőttem fel - a nő volt a főnök, mint ahogy nálunk is. Milyen egyenlőséget követelnek tehát? A feministákat rég nem érdeklik a nők. Akkor a muszlim megszállás ellen lépnének fel ennyi elánnal. A feministák a fehér férfi eltörlését akarják, mert rég behálózta őket a neomarxista, neoprogresszív eszme, amely a világot csak a tettesek és áldozatok dichotómiában képes elképzelni.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!