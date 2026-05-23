Sportkvíz: Mennyire ismeri a Bajnokok Ligáját?

Május 30-án a történelem során először Budapesten, a Puskás Arénában rendezik meg az európai klubfutball csúcseseményét, a Bajnokok Ligája döntőjét. A címvédő francia PSG és az angol bajnok Arsenal összecsapása előtt tesztelheti mennyire ismeri a BL (leánykori nevén BEK) történetét. Töltse ki kvízünket!

Ki szerezte a legtöbb gólt egy döntőben a Bajnokok Ligája-/BEK-finálék történetében? Cristiano Ronaldo A helyes válasz Rossz válasz Lionel Messi A helyes válasz Rossz válasz Puskás Ferenc A helyes válasz Rossz válasz Gerd Müller A helyes válasz Rossz válasz

2. kérdés

Hányszoros Bajnokok Ligája-/BEK-győztes a rekorder Real Madrid? Tizenöt A helyes válasz Rossz válasz Tíz A helyes válasz Rossz válasz Tizenhat A helyes válasz Rossz válasz Tizennégy A helyes válasz Rossz válasz

3. kérdés

Története hányadik Bajnokok Ligája-/BEK-döntőjére készül Budapesten az Arsenal? első A helyes válasz Rossz válasz második A helyes válasz Rossz válasz harmadik A helyes válasz Rossz válasz negyedik A helyes válasz Rossz válasz

4. kérdés

Melyik csapat ellen veszítette el 2020-ban a Bajnokok Ligája döntőjét a PSG? Real Madrid A helyes válasz Rossz válasz Manchester City A helyes válasz Rossz válasz Bayern München A helyes válasz Rossz válasz Chelsea A helyes válasz Rossz válasz

5. kérdés