Földindulás: egyszerre öt magyar válogatott jelentette be a visszavonulását, köztük két olimpiai bronzérmes

Európa-bajnokunk hálás, amiért hagyták gyászolni, és utána segítettek neki feldolgozni a történteket
Élete legnehezebb időszakáról vallott a 26 éves magyar sportoló.
Összesen öt magyar rövid pályás gyorskorcsolyázó döntött úgy, hogy felhagy profi pályafutásával. Köztük van Jászapáti Petra és Kónya Zsófia – mindketten olimpiai bronzérmesek.
Bejelentette visszavonulását Jászapáti Petra olimpiai bronzérmes és Európa-bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázó – számolt be róla az MTI.
„Az első világkupáim 2014-ben, Ázsiában voltak, és a mai napig érzem a motivációt és tüzet, amikor visszagondolok ezekre a pillanatokra. Azóta számtalan világkupán, Európa- és világbajnokságon indultam, és abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy két olimpián is versenyezhettem” – írta közösségi oldalán a 27 éves sportoló, aki bejegyzésében szüleinek, férjének, Jacknek, edzőinek, csapattársainak, támogatóinak és szurkolóinak is megköszönte a folyamatos támogatást.
A korcsolyázás sokkal többet adott, mint amit valaha is elképzeltem 4 évesen, amikor először vettem fel a görkorcsolyámat. Találkoztam a férjemmel, életre szóló barátságokat kaptam, és egy mélyebb megértést arról, hogy ki vagyok, és mire vagyok képes”
– tette hozzá.
A szegedi gyorskorcsolyázó 2022-ben a pekingi olimpián a vegyes váltó tagjaként nyert bronzérmet, míg világbajnokságról egy ezüstje van, melyet 2017-ben nyert a női váltóval. Jászapáti első magyar nőként Európa-bajnok lett egyéniben, amikor tavaly 500 méteren diadalmaskodott, emellett a 1000 méteren további két alkalommal állhatott dobogóra, míg a női stafétával négy ezüstöt és két bronzot nyert a kontinensviadalokon.
Jászapáti Petra, aki 2018 decemberében első magyar női versenyzőként vk-futamot is nyert, éremesélyesként utazott volna az idei, milánói téli olimpiára, azonban tavaly július végén térdszalagszakadást szenvedett, így lemaradt az olaszországi ötkarikás játékokról.
A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség pénteki tisztújító közgyűlése után kiadott közleményből az is kiderült, hogy
további négy válogatott rövid pályás gyorskorcsolyázó akasztotta szögre a bukósisakját.
Köztük a visszavonulását szerdán bejelentő, 31 esztendős Kónya Zsófia, aki négy éve szintén olimpiai bronzérmes volt a vegyes váltóval, továbbá a női stafétával négy ezüst- és egy bronzérmet, míg egyéniben 1500 méteren további egy bronzot gyűjtött az Eb-ken.
A női csapatból még befejezte karrierjét 23 évesen Somogyi Barbara és 26 esztendősen Bácskai Sára Luca, aki 2015 óta oszlopos tagja volt a női váltónak, amely négy ezüst- és három bronzérmet nyert vele az Eb-ken, egyéniben pedig 2018-ban lett harmadik 1500 méteren. Előbbi a 2019-ben Eb-harmadik női négyesnek volt a tagja.
A férfiválogatottból a kétszeres olimpikon Nógrádi Bence zárta le a profi pályafutását: a pekingi játékokon tagja volt a hatodik férfi váltónak, az idei Eb-n pedig bronzérmes volt a vegyes váltó tagjaként.
