Földindulás: egyszerre öt magyar válogatott jelentette be a visszavonulását, köztük két olimpiai bronzérmes

Köztük a visszavonulását szerdán bejelentő, 31 esztendős Kónya Zsófia, aki négy éve szintén olimpiai bronzérmes volt a vegyes váltóval, továbbá a női stafétával négy ezüst- és egy bronzérmet, míg egyéniben 1500 méteren további egy bronzot gyűjtött az Eb-ken.

A női csapatból még befejezte karrierjét 23 évesen Somogyi Barbara és 26 esztendősen Bácskai Sára Luca, aki 2015 óta oszlopos tagja volt a női váltónak, amely négy ezüst- és három bronzérmet nyert vele az Eb-ken, egyéniben pedig 2018-ban lett harmadik 1500 méteren. Előbbi a 2019-ben Eb-harmadik női négyesnek volt a tagja.

A férfiválogatottból a kétszeres olimpikon Nógrádi Bence zárta le a profi pályafutását: a pekingi játékokon tagja volt a hatodik férfi váltónak, az idei Eb-n pedig bronzérmes volt a vegyes váltó tagjaként.