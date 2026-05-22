Jászapáti Petra Kónya Zsófia rövid pályás gyorskorcsolya

Földindulás: egyszerre öt magyar válogatott jelentette be a visszavonulását, köztük két olimpiai bronzérmes

2026. május 22. 22:06

Összesen öt magyar rövid pályás gyorskorcsolyázó döntött úgy, hogy felhagy profi pályafutásával. Köztük van Jászapáti Petra és Kónya Zsófia – mindketten olimpiai bronzérmesek.

Bejelentette visszavonulását Jászapáti Petra olimpiai bronzérmes és Európa-bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázó – számolt be róla az MTI.

JÁSZAPÁTI Petra
Jászapáti Petra a drezdai Eb-aranyát ünnepli. Fotó: MTI/MTVA/Koszticsák Szilárd

„Az első világkupáim 2014-ben, Ázsiában voltak, és a mai napig érzem a motivációt és tüzet, amikor visszagondolok ezekre a pillanatokra. Azóta számtalan világkupán, Európa- és világbajnokságon indultam, és abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy két olimpián is versenyezhettem” – írta közösségi oldalán a 27 éves sportoló, aki bejegyzésében szüleinek, férjének, Jacknek, edzőinek, csapattársainak, támogatóinak és szurkolóinak is megköszönte a folyamatos támogatást. 

A korcsolyázás sokkal többet adott, mint amit valaha is elképzeltem 4 évesen, amikor először vettem fel a görkorcsolyámat. Találkoztam a férjemmel, életre szóló barátságokat kaptam, és egy mélyebb megértést arról, hogy ki vagyok, és mire vagyok képes”

 – tette hozzá. 

A szegedi gyorskorcsolyázó 2022-ben a pekingi olimpián a vegyes váltó tagjaként nyert bronzérmet, míg világbajnokságról egy ezüstje van, melyet 2017-ben nyert a női váltóval. Jászapáti első magyar nőként Európa-bajnok lett egyéniben, amikor tavaly 500 méteren diadalmaskodott, emellett a 1000 méteren további két alkalommal állhatott dobogóra, míg a női stafétával négy ezüstöt és két bronzot nyert a kontinensviadalokon. 

Jászapáti Petra, aki 2018 decemberében első magyar női versenyzőként vk-futamot is nyert, éremesélyesként utazott volna az idei, milánói téli olimpiára, azonban tavaly július végén térdszalagszakadást szenvedett, így lemaradt az olaszországi ötkarikás játékokról. 

Nem csak Jászapáti Petra vonult vissza

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség pénteki tisztújító közgyűlése után kiadott közleményből az is kiderült, hogy 

további négy válogatott rövid pályás gyorskorcsolyázó akasztotta szögre a bukósisakját.

Köztük a visszavonulását szerdán bejelentő, 31 esztendős Kónya Zsófia, aki négy éve szintén olimpiai bronzérmes volt a vegyes váltóval, továbbá a női stafétával négy ezüst- és egy bronzérmet, míg egyéniben 1500 méteren további egy bronzot gyűjtött az Eb-ken. 

A női csapatból még befejezte karrierjét 23 évesen Somogyi Barbara és 26 esztendősen Bácskai Sára Luca, aki 2015 óta oszlopos tagja volt a női váltónak, amely négy ezüst- és három bronzérmet nyert vele az Eb-ken, egyéniben pedig 2018-ban lett harmadik 1500 méteren. Előbbi a 2019-ben Eb-harmadik női négyesnek volt a tagja. 

A férfiválogatottból a kétszeres olimpikon Nógrádi Bence zárta le a profi pályafutását: a pekingi játékokon tagja volt a hatodik férfi váltónak, az idei Eb-n pedig bronzérmes volt a vegyes váltó tagjaként.

