Parádés menet végén a gyorskorcsolyázóknál is maradt magyar éremesély az olimpián!

A műkorcsolyázók mellett a rövid pályás gyorskorcsolyázóknál is maradt esély magyar éremre: a honosított dél-koreai Moon Wonjun bravúrteljesítménnyel továbbjutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyének selejtezőjéből a milánói téli olimpia hétfői versenynapján.

Mint az MTI írja, az FTC sportolójának futambeosztása megváltozott az egy nappal korábban megadotthoz képest, s bár összetételében könnyebbé vált, a négyes, legelőnytelenebb rajtpozíciója miatt továbbra is nagy bravúr kellett a továbbjutáshoz.