Parádés menet végén a gyorskorcsolyázóknál is maradt magyar éremesély az olimpián!

Moon Wonjun immár magyar színekben bizonyította, hogy nagyon ért ehhez a műfajhoz.
A műkorcsolyázók mellett a rövid pályás gyorskorcsolyázóknál is maradt esély magyar éremre: a honosított dél-koreai Moon Wonjun bravúrteljesítménnyel továbbjutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyének selejtezőjéből a milánói téli olimpia hétfői versenynapján.
Mint az MTI írja, az FTC sportolójának futambeosztása megváltozott az egy nappal korábban megadotthoz képest, s bár összetételében könnyebbé vált, a négyes, legelőnytelenebb rajtpozíciója miatt továbbra is nagy bravúr kellett a továbbjutáshoz.
Moon ezt végül megcselekedte: noha a start után csak negyediknek tudott besorolni,
két körrel a cél előtt előbb japán, majd az utolsó körben kazah riválisát is remek manőverrel, a belső íven megelőzte, s mivel az utolsó kanyarban nem csúszott ki, a favorit Steven Dubois mögött a második helyen ért célba, ezzel továbbjutott.
A férfi 500 méter végcsatározásait a negyeddöntőtől kezdődően szerdán rendezik.
A férfiak 5000 méteres váltóversenyében a Major Dominik, Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence, Moon Wonjun összeállítású négyes nem került be a döntőbe, a selejtezőből továbbjutó Végi Diána Laura számára pedig a nők 1000 méteres versenyének negyeddöntője jelentette a végállomást. A számot a holland címvédő, Xandra Velzeboer nyerte meg.
(MTI, Mandiner)
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor