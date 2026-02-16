Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
téli olimpia Milánó-Cortina 2026 moon rövid pályás gyorskorcsolya

Parádés menet végén a gyorskorcsolyázóknál is maradt magyar éremesély az olimpián!

2026. február 16. 13:55

Moon Wonjun immár magyar színekben bizonyította, hogy nagyon ért ehhez a műfajhoz.

2026. február 16. 13:55
null

A műkorcsolyázók mellett a rövid pályás gyorskorcsolyázóknál is maradt esély magyar éremre: a honosított dél-koreai Moon Wonjun bravúrteljesítménnyel továbbjutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyének selejtezőjéből a milánói téli olimpia hétfői versenynapján.

Mint az MTI írja, az FTC sportolójának futambeosztása megváltozott az egy nappal korábban megadotthoz képest, s bár összetételében könnyebbé vált, a négyes, legelőnytelenebb rajtpozíciója miatt továbbra is nagy bravúr kellett a továbbjutáshoz. 

MOON Wonjun magyar rpgyk
Jött a bravúr, amikor nagyon kellett: a magyar küldöttséget erősítő Moon Wonjun az utolsó körökben belső íven előzte meg japán és kazah riválisát (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Pazar manőverek után magyar második hely

Moon ezt végül megcselekedte: noha a start után csak negyediknek tudott besorolni, 

két körrel a cél előtt előbb japán, majd az utolsó körben kazah riválisát is remek manőverrel, a belső íven megelőzte, s mivel az utolsó kanyarban nem csúszott ki, a favorit Steven Dubois mögött a második helyen ért célba, ezzel továbbjutott.

A férfi 500 méter végcsatározásait a negyeddöntőtől kezdődően szerdán rendezik.

A férfiak 5000 méteres váltóversenyében a Major Dominik, Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence, Moon Wonjun összeállítású négyes nem került be a döntőbe, a selejtezőből továbbjutó Végi Diána Laura számára pedig a nők 1000 méteres versenyének negyeddöntője jelentette a végállomást. A számot a holland címvédő, Xandra Velzeboer nyerte meg.

(MTI, Mandiner)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

