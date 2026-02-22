„Sajnálom azokat az embereket, akikben ennyi rosszindulat van” – Liu Shaoang édesanyja is üzent az ellendrukkereknek

Téli olimpia: Liu Shaoang kínai színekben nem tudott érmet szerezni. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Liu Shaoang édesanyja először látta élőben a téli olimpia küzdelmeit

Most a Liu testvérek édesanyja, Szabó Szabina is megszólalt, egészen pontosan a közösségi médiában posztolt Shaoang teljesítményével kapcsolatban. Az érzelmes bejegyzés első része arról szól, hogy most láthatta először bármelyik fiát élőben a téli olimpián, a korábbi, nem Európában rendezett ötkarikás játékokat csak a televízióból tudta követni.

„Erre nincsenek igazán szavak. Egyszerre volt szívszorító és szívmelengető. Egyszerre volt fájdalmas és végtelenül gyönyörű. Egy édesanya életében ez felbecsülhetetlen ajándék.

Láttam őket országos bajnokságokon, világbajnokságokon, világversenyeken. Láttam, ahogy újra és újra felállnak, ahogy küzdenek, ahogy történelmet írnak. És kimondhatatlan büszkeséggel mondhatom ki: két olimpiai bajnok fiam van — Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang. Ők nem most váltak bajnokká. Láttam az első bizonytalan lépéseiket. Láttam, amikor elestek — és láttam azt is, hogy mindig felálltak. A bajnok nem a dobogón születik. A bajnok azokban a pillanatokban születik, amikor elesik, és mégis feláll.”