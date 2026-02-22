Ft
téli olimpia Liu Shaoang rövid pályás gyorskorcsolya

„Sajnálom azokat az embereket, akikben ennyi rosszindulat van” – Liu Shaoang édesanyja is üzent az ellendrukkereknek

2026. február 22. 15:21

Liu Shaoang édesanyja is megszólalt, és üzent a fia ellen szurkolóknak. Szabó Szabina először láthatta élőben a téli olimpia küzdelmeit.

2026. február 22. 15:21
null

Mint arról beszámoltunk, pocsékul sikerült a milánói téli olimpia Liu Shaoang számára. Az előző ötkarikás játékokon még magyar válogatott szerelésben induló rövidpályás gyorskorcsolyázó 2022-ben jelentette be, hogy kínai színekben folytatja a pályafutását, így most először készülhetett olimpiára az ázsiai ország képviseletében. Testvére, Liu Shaolin Sándor is hasonló utat járt be, de őt ráadásul nem is nevezték a kínai utazó keretbe.

Hiába bíztak Liu Shaoangban Kínában, az idei téli olimpián ázsiaiként 

  • 4., 
  • 6., 
  • 6., 
  • 7. helyet gyűjtött a különböző versenyszámokban, 

szereplését pedig az 5000 méteres férfi váltóversenyben megszerzett negyedik hellyel zárta. Egyértelmű csalódás, amely után magyarul is üzent az M4 Sport helyszíni stábja által.

„A legrosszabb eredményem 7., a legjobb 4. hely volt az olimpián. Nyilván az érmekért jöttem, ha nem is mindig volt benne az arany, mindig maximumot hoztam, a B-döntőben is. Nem érzem, hogy nem lettem volna képes még több döntőt korizni, de ez egy olimpia, bármi megtörténhet” – kezdte a 27 éves Liu Shaoang, majd így folytatta:

„Próbálom kiélvezni a hátralévő néhány évet.

Szeretném megköszönni a nézőknek a támogatást, azoknak is, akik nem voltak mellettünk, hiszen az is egyfajta motivációt jelent.

Élveztem, itt voltam, megvolt a lehetőségem. Harcolok tovább, ahogy eddig is” – fogalmazott a már kínai színekben szereplő gyorskorcsolyázó.

téli olimpia
Téli olimpia: Liu Shaoang kínai színekben nem tudott érmet szerezni. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Liu Shaoang édesanyja először látta élőben a téli olimpia küzdelmeit

Most a Liu testvérek édesanyja, Szabó Szabina is megszólalt, egészen pontosan a közösségi médiában posztolt Shaoang teljesítményével kapcsolatban. Az érzelmes bejegyzés első része arról szól, hogy most láthatta először bármelyik fiát élőben a téli olimpián, a korábbi, nem Európában rendezett ötkarikás játékokat csak a televízióból tudta követni.

„Erre nincsenek igazán szavak. Egyszerre volt szívszorító és szívmelengető. Egyszerre volt fájdalmas és végtelenül gyönyörű. Egy édesanya életében ez felbecsülhetetlen ajándék.

Láttam őket országos bajnokságokon, világbajnokságokon, világversenyeken. Láttam, ahogy újra és újra felállnak, ahogy küzdenek, ahogy történelmet írnak. És kimondhatatlan büszkeséggel mondhatom ki: két olimpiai bajnok fiam van — Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang. Ők nem most váltak bajnokká. Láttam az első bizonytalan lépéseiket. Láttam, amikor elestek — és láttam azt is, hogy mindig felálltak. A bajnok nem a dobogón születik. A bajnok azokban a pillanatokban születik, amikor elesik, és mégis feláll.”

Végül Shaoanghoz hasonlóan a büszke édesanya is üzent a kárörvendőknek.

„Tudom, mennyi fájdalom, mennyi lemondás, mennyi csendes küzdelem volt mögötte. (…) És igen… voltak nehéz pillanatok is. 

Voltak bántó kommentek. Anyaként fáj látni, hogy emberek, akik maguk is valakinek a gyermekei, szülei, nagyszülei, mennyi bántást tudnak kimondani. Néha elgondolkodom azon, mi van az emberek szívében. Sajnálom azokat az embereket, akikben ennyi rosszindulat van.

De azt is tudom, hogy nagyon kevesen képesek arra, amit ti véghez vittetek. Nagyon kevesen képesek ilyen áldozatokra. Nagyon kevesen képesek ilyen erőre. Szívből gratulálok minden sportolónak, aki most nyert. Tudom, mennyi munka van mögötte.”

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

