Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

2026. március 13. 16:50

Zelenszkij nem hátrál meg, fegyverszállítást is követel Magyarországtól, sőt már a Török Áramlat gázvezetéket támadják az ukránok. Mi jöhet még? Ki rántja el a kormányt? Itt a Mesterterv legújabb adása.

Újra jelentkezik a Mesterterv, amelyben Kereki Gergő, a Mandiner főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, valamint G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemzik a belpolitika legfrissebb fejleményeit.

Harminc nappal a választások előtt új szintre lépett a kampány: a kérdés már nemcsak az, ki nyeri a választást, hanem az is, ki alakítja Magyarország jövőjét – Orbán Viktor vagy Volodimir Zelenszkij. Az elmúlt hetekben egymást érték a botrányok és a fenyegetések: az ukrán elnök kemény kijelentései, egy volt ukrán tábornok durva üzenetei, valamint az energiaellátást érintő támadások mind új dimenzióba helyezték a politikai vitát. 

Vajon a háborúhoz való viszony lett a kampány igazi tétje?

A műsorban részletesen elemzik, hogyan vált az ukrán konfliktus a magyar belpolitika egyik legfontosabb frontvonalává. Megvizsgálják, mit jelent Magyarország számára a Török Áramlat elleni támadások híre, és meddig eszkalálódhat a feszültség.

A beszélgetésben friss számokkal és kutatásokkal néznek rá a politikai erőtérre: hány párt juthat be a parlamentbe, és milyen stratégiák rajzolódnak ki a kampány hajrájában. Szó lesz Orbán Viktor országjárásáról, valamint arról is, hogy a március 15-i Békemenet milyen politikai üzenetet hordoz a választás előtt néhány héttel.

 

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
akyokushinkaimestere
2026. március 13. 18:40
Palatin 2026. március 13. 18:32 Nem a kormánnyal, és föleg nem Orbánnal van itt a hiba. " Persze,hogy nem ,ő ill a fidesz, olyan mint a tökéletes organizmus.De az ellenszer mindig elkészül,a vége pedig ,mindig ugyanaz.ELPUSZTUL. 😁👍
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 13. 18:36
akyokushinkaimestere
2026. március 13. 18:35 Szerkesztve
Harminc nappal a választások előtt új szintre lépett a kampány:" De ez már nagyon kevés a mandinertől,lehet keresni az új munkahelyet ,persze csak szabadulás után.😁👍
Palatin
2026. március 13. 18:32
A Tisza-rajongók nagy része mondja, hogy biztosan elmegy szavazni, de nem biztos hogy a Tiszára szavaz. Miért? A pszichológia közbe fog szólni. A legtöbb dühös embernek, miután kidühöngte magát, - visszatér az esze. Minden magyar tudja, hogy legalapvetöbb érdekünk a migráció kivédése. És a szavazat leadásakor mindenkinek ez fog eszébe jutnia. Ez sorsdöntö stratégiai cél, a legfontosabb. Enélkül országunknak néhány évtized alatt vége. Minden más probléma valamikor a jövöben megoldható, a szegénységböl is fel lehet tápászkodni. De ha migránsokkal rakják tele az országot, akkor végleg elvesztünk, akkor nem lehet békés boldog jövö, az végleges lerobbanás. Ha Orbán megvéd benneünket a migrációtól, akkor még azt is megbocsátjuk neki, amit soha el sem követett. Ez a lényeg. Egy nemzetmentönek nem kell szentnek lennie. Ezért Magyarországnak olyan miniszterelnök kell, - nemcsak most, hanem mindig -, aki a migrációtól meg tudja menteni az országot. EZ ORBÁN ÉS SENKI MÁS.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!