Hatalmas előnyhöz juthattak Zelenszkijék: állítólag megszerezték Moszkva haditerveit

Nyolcezer drónt eresztettek rá az oroszok Ukrajnára, Zelenszkij már Ukrajnába hozná az amerikai fegyvergyártást
Az ukrán elnök szerint Európának saját rakétavédelmi rendszert kell kiépítenie.
Az információk tudatában Ukrajna már megkezdte a válaszcsapások előkészítését.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint az ukrán hírszerzés azonosította azokat a stratégiai célpontokat, amelyeket Oroszország a jövőbeni csapásai során prioritásként kezel – írja az RBC-Ukraine.
Információk szerint a célkeresztben pedig elsősorban ukrán hadiipari vállalatok állnak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tájékoztatást Oleh Ivaskentől, az ukrán védelmi hírszerzés vezetőjétől kapta, aki részletesen beszámolt az orosz rakétagyártás hátteréről: a létesítményekről, a gyártási kapacitásokról, a fegyverek hatótávolságáról, valamint a kritikus alkatrészek külföldi beszerzési útvonalairól.
Az elnök rámutatott, hogy Oroszország komoly stratégiai fenyegetésként értékeli Ukrajna azon képességét, amellyel képes ballisztikus rakétákat és elfogórakétákat előállítani.
Emiatt a jövőbeli orosz támadások – legyenek azok katonai, politikai vagy propaganda jellegűek – kifejezetten azokat az ukrán cégeket célozzák, amelyek jelentős előrelépést értek el a rakétatechnológia fejlesztésében.
Ukrajna már megkezdte az ellentevékenységek kidolgozását, hogy nemzetközi partnereivel együttműködve hatékonyan zavarja meg az orosz rakétagyártási folyamatokat. Zelenszkij határozottan leszögezte:
Válaszolni fogunk”.
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Az ukrán elnök szerint Európának saját rakétavédelmi rendszert kell kiépítenie.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
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