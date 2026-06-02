Hatalmas előnyhöz juthattak Zelenszkijék: állítólag megszerezték Moszkva haditerveit

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint az ukrán hírszerzés azonosította azokat a stratégiai célpontokat, amelyeket Oroszország a jövőbeni csapásai során prioritásként kezel – írja az RBC-Ukraine.

Információk szerint a célkeresztben pedig elsősorban ukrán hadiipari vállalatok állnak.