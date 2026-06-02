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zelenszkij orosz-ukrán háború célpont

Hatalmas előnyhöz juthattak Zelenszkijék: állítólag megszerezték Moszkva haditerveit

2026. június 02. 19:59

Az információk tudatában Ukrajna már megkezdte a válaszcsapások előkészítését.

2026. június 02. 19:59
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint az ukrán hírszerzés azonosította azokat a stratégiai célpontokat, amelyeket Oroszország a jövőbeni csapásai során prioritásként kezel – írja az RBC-Ukraine.

Információk szerint a célkeresztben pedig elsősorban ukrán hadiipari vállalatok állnak.

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tájékoztatást Oleh Ivaskentől, az ukrán védelmi hírszerzés vezetőjétől kapta, aki részletesen beszámolt az orosz rakétagyártás hátteréről: a létesítményekről, a gyártási kapacitásokról, a fegyverek hatótávolságáról, valamint a kritikus alkatrészek külföldi beszerzési útvonalairól.

Az elnök rámutatott, hogy Oroszország komoly stratégiai fenyegetésként értékeli Ukrajna azon képességét, amellyel képes ballisztikus rakétákat és elfogórakétákat előállítani. 

Emiatt a jövőbeli orosz támadások – legyenek azok katonai, politikai vagy propaganda jellegűek – kifejezetten azokat az ukrán cégeket célozzák, amelyek jelentős előrelépést értek el a rakétatechnológia fejlesztésében.

Ukrajna már megkezdte az ellentevékenységek kidolgozását, hogy nemzetközi partnereivel együttműködve hatékonyan zavarja meg az orosz rakétagyártási folyamatokat. Zelenszkij határozottan leszögezte: 

Válaszolni fogunk”.

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Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

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Összesen 16 komment

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Sorrend:
lemez
2026. június 02. 22:01
Ukrajna?Az angolok meg a nato.
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0
0
hexahelicene
2026. június 02. 21:29
Az ukrán náci faj 4 év alatt már 15X legyőzte az oroszokat. És 150X megfordította a háború menetét. Vagy mégsem? Lehet én vagyok a hülye...
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3
0
Oldalkosár
2026. június 02. 21:20
:))))))))
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0
0
Apik
2026. június 02. 20:49
Ez badarsag!
Válasz erre
1
0
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