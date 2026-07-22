Kicsoda Mihajlo Drapatij, az ukrán fegyveres erők új főparancsnoka?

Zelenszkij elengedte gyűlölt parancsnokának kezét, de a kormányválság folytatódhat
Napok óta tüntettek tüntettek a fegyveres erőket vezető Olekszandr Szirszkij ellen, az elnök beadta a derekát, és menesztette.
Mihajlo Drapatij vezérőrnagyot kedd késő este nevezték ki az ukrán fegyveres erők új főparancsnokává. Portré.
A 43 éves Drapatij a 60 éves Olekszandr Szirszkij tábornok helyébe lép, akit Zelenszkij napokig tartó utcai tüntetések után menesztett – írja a Reuters.
Drapatij tábornokot, az északkeleti irányú ukrán védelemért felelős egyesített erők parancsnokát kollégái egy új generáció tábornokaként jellemzik.
A hadseregben eltöltött 26 éve alatt a ranglétrán feljutott a harckocsi-hadnagytól a főparancsnokságig.
A múlt héten egy ritka nyilvános bejegyzésében kijelentette, hogy az ukrán hadseregnek változásokra és új szabályokra van szüksége.
„Hiszek az ukrán fegyveres erőkben, amelyek képesek tanulni, fejleszteni a technológiát, megvédeni az embereket, és lehetővé tenni a parancsnokok számára, hogy felelősséget vállaljanak az eredményért”
– írta Facebook-bejegyzésében, amelyben támogatta a menesztett védelmi minisztert.
Drapatij több mint egy évtizede harcol az orosz csapatok ellen Ukrajnában. 2014-ben, a donbászi harcok során vált híressé, amikor Mariupolban „Indulj!”-t kiáltott egy páncélozott harci jármű vezetőjének, és áttörte az orosz barikádot egy ostromlott rendőrök megmentésére indított akció során.
Oroszország 2022. februári teljes körű inváziója után Drapatij lett a legkeresettebb parancsnok azokon a frontrészeken, ahol a helyzet a legsúlyosabb volt, és gyors fordulatot kellett elérni. 2024 nyarán megállította az orosz betörést Harkiv városa közelében, stabilizálta a frontvonalat, és nem sokkal később az ukrán szárazföldi erők legfiatalabb parancsnoka lett, ami az ukrán hadsereg egyik legmagasabb rangú tisztsége.
A szárazföldi erők parancsnokaként Drapatij reformokat próbált végrehajtani, átalakítva a toborzási és kiképzési rendszereket.
Azt mondta, hogy támogatni kívánja a frontvonalbeli csapatok kezdeményezőkészségét és rugalmasságát, mivel ezt erősségnek tekintette – ellentétben az ukrán hadsereg néhány más, szovjet kiképzésben részesült tábornokával.
De hivatali ideje rövid volt. Amikor Oroszország 2025 júniusában megtámadott egy hadsereg-kiképzőközpontot, legalább 12 ukrán katonát megölve és több tucatot megsebesítve, Drapatij lemondott, mondván, hogy személyesen felelősnek érzi magát a tragédiáért. Lemondása sokakat megdöbbentett Ukrajnában.
Visszatérésétől sokan azt várják, hogy megfordítja Ukrajna szerencséjét a harctéren.
Nyitókép: Wikimedia Commons
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Napok óta tüntettek tüntettek a fegyveres erőket vezető Olekszandr Szirszkij ellen, az elnök beadta a derekát, és menesztette.