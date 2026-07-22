Kicsoda Mihajlo Drapatij, az ukrán fegyveres erők új főparancsnoka?

Drapatij több mint egy évtizede harcol az orosz csapatok ellen Ukrajnában. 2014-ben, a donbászi harcok során vált híressé, amikor Mariupolban „Indulj!”-t kiáltott egy páncélozott harci jármű vezetőjének, és áttörte az orosz barikádot egy ostromlott rendőrök megmentésére indított akció során.

Oroszország 2022. februári teljes körű inváziója után Drapatij lett a legkeresettebb parancsnok azokon a frontrészeken, ahol a helyzet a legsúlyosabb volt, és gyors fordulatot kellett elérni. ‌2024 nyarán megállította az orosz betörést Harkiv városa közelében, stabilizálta a frontvonalat, és nem sokkal később az ukrán szárazföldi erők legfiatalabb parancsnoka lett, ami az ukrán hadsereg egyik legmagasabb rangú tisztsége.