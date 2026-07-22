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ukrán hadsereg zelenszkij olekszandr szirszkij oroszország

Kicsoda Mihajlo Drapatij, az ukrán fegyveres erők új főparancsnoka?

2026. július 22. 11:07

Mihajlo Drapatij vezérőrnagyot kedd késő este nevezték ki az ukrán fegyveres erők új főparancsnokává. Portré.

2026. július 22. 11:07
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A 43 éves Drapatij a 60 éves Olekszandr Szirszkij tábornok helyébe lép, akit Zelenszkij napokig tartó utcai tüntetések után menesztett – írja a Reuters.

Drapatij tábornokot, az északkeleti irányú ukrán védelemért felelős egyesített erők parancsnokát kollégái egy új generáció tábornokaként jellemzik.

A hadseregben eltöltött 26 éve alatt a ranglétrán feljutott a harckocsi-hadnagytól a főparancsnokságig.

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A múlt héten egy ritka nyilvános bejegyzésében kijelentette, hogy az ukrán hadseregnek változásokra és új szabályokra van szüksége.

„Hiszek az ukrán fegyveres erőkben, amelyek képesek tanulni, fejleszteni a technológiát, megvédeni az embereket, és lehetővé tenni a parancsnokok számára, hogy felelősséget vállaljanak az eredményért” 

– írta Facebook-bejegyzésében, amelyben támogatta a menesztett védelmi minisztert.

Drapatij több mint egy évtizede harcol az orosz csapatok ellen Ukrajnában. 2014-ben, a donbászi harcok során vált híressé, amikor Mariupolban „Indulj!”-t kiáltott egy páncélozott harci jármű vezetőjének, és áttörte az orosz barikádot egy ostromlott rendőrök megmentésére indított akció során.

Oroszország 2022. februári teljes körű inváziója után Drapatij lett a legkeresettebb parancsnok azokon a frontrészeken, ahol a helyzet a legsúlyosabb volt, és gyors fordulatot kellett elérni. ‌2024 nyarán megállította az orosz betörést Harkiv városa közelében, stabilizálta a frontvonalat, és nem sokkal később az ukrán szárazföldi erők legfiatalabb parancsnoka lett, ami az ukrán hadsereg egyik legmagasabb rangú tisztsége.

A szárazföldi erők parancsnokaként Drapatij reformokat próbált végrehajtani, átalakítva a toborzási és kiképzési rendszereket.

Azt mondta, hogy támogatni kívánja a frontvonalbeli csapatok kezdeményezőkészségét és rugalmasságát, mivel ezt erősségnek tekintette – ellentétben az ukrán hadsereg néhány más, szovjet kiképzésben részesült tábornokával.

De hivatali ideje rövid volt. Amikor Oroszország 2025 júniusában megtámadott egy hadsereg-kiképzőközpontot, legalább 12 ukrán katonát megölve és több tucatot megsebesítve, Drapatij lemondott, mondván, hogy személyesen felelősnek érzi magát a tragédiáért. Lemondása sokakat megdöbbentett Ukrajnában. 

Visszatérésétől sokan azt várják, hogy megfordítja Ukrajna szerencséjét a harctéren. 

Nyitókép: Wikimedia Commons

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Összesen 12 komment

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Kar-6-Alom
2026. július 22. 13:17
Amikor a jó Isten ezeket a szlávokat teremtette, elfogyott a TESCO-ban a sablon és kénytelen volt ugyanazt használni mindhez. Kerek fej, közel ülő kék szemek, sötétszőke haj, egyentekintet...
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0
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lesmiserables
2026. július 22. 12:57
Újabb TSZ elnök?
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1
0
Irgum-burgum
2026. július 22. 12:17
Sok sikert neki és az ukrán honvédő hősöknek!
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1
5
Halder_1899
2026. július 22. 11:50
Nem lesz könnyű dolga. A front több részén egyre súlyosabb, néha már megoldhatatlan gondok és hozzá még idióta politikusok felette, lehetetlen kérésekkel. Mivel béke az nem lesz egyhamar, így sok sikerélménye sem lesz a frontokon.
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