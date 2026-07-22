Zelenszkij elengedte gyűlölt parancsnokának kezét, de a kormányválság folytatódhat

A dolgot tetézte, hogy Zelenszkij azt is bejelentette, ideiglenesen Jevhenij Hmara vezérőrnagyot, az Ukrán Biztonsági Szolgálat – a hírhedt SZBU – megbízott vezetőjét jelölte a védelmi tárca élére. Fedorov legújabb sérelme az volt, hogy Szirszkij megakadályozta a védelmi minisztérium reformját, őt pedig korrupcióval vádolta – Fedorov viszont Szirszkij korábbi érdemei elismerése mellett a nagy veszteségekre hívta fel a figyelmet, mondván, az aszimmetrikus hadviselésen, a drónokon van most a hangsúly, és miközben a háború alapjaiban változott meg, „Szirszkij nem változott vele”, még mindig a gyalogságban hisz.