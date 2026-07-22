Zelenszkij elengedte gyűlölt parancsnokának kezét, de a kormányválság folytatódhat

Bendarzsevszkij Anton szakértő szerint Fedorovot azonban aligha fogja visszahozni Zelenszkij a korábbi posztjára, az túlságosan nagy arcvesztés lenne az elnöki hatalomra nézve. Az ukrán sajtó szerint az elnök azon dolgozik, hogy a korábban leváltott minisztert mégis az ukrán kormányban tartsák, valamelyik másik pozícióban, de ő állítólag kizárólag a védelmi tárca élére hajlandó visszatérni.

A vita egyértelműen elvi és politikai síkra terelődött, így a kormányválság folytatódhat.

nyitókép: Jens Büttner / POOL / AFP