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zelenszkij financial times ukrán biztonsági szolgálat olekszandr szirszkij

Zelenszkij elengedte gyűlölt parancsnokának kezét, de a kormányválság folytatódhat

2026. július 22. 06:41

Napok óta tüntettek tüntettek a fegyveres erőket vezető Olekszandr Szirszkij ellen, az elnök beadta a derekát, és menesztette. Utódja az eddigi helyettes, a 43 éves Mihajlo Drapatij lett.

2026. július 22. 06:41
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Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: július 15-én tüntetések törtek ki Ukrajna számos városában, miután a kormányátalakítás nyomán Volodimir Zelenszkij menesztette az igen népszerű Mihajlo Fedorov védelmi minisztert, engedve a vele összekapó, a fegyveres erőket vezető Olekszandr Szirszkijnek. A Financial Times szerint ez a húzás az elnök eddigi legnagyobb válságát idézte elő a katonai vezetés terén.

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A dolgot tetézte, hogy Zelenszkij azt is bejelentette, ideiglenesen Jevhenij Hmara vezérőrnagyot, az Ukrán Biztonsági Szolgálat – a hírhedt SZBU – megbízott vezetőjét jelölte a védelmi tárca élére. Fedorov legújabb sérelme az volt, hogy Szirszkij megakadályozta a védelmi minisztérium reformját, őt pedig korrupcióval vádolta – Fedorov viszont Szirszkij korábbi érdemei elismerése mellett a nagy veszteségekre hívta fel a figyelmet, mondván, az aszimmetrikus hadviselésen, a drónokon van most a hangsúly, és miközben a háború alapjaiban változott meg, „Szirszkij nem változott vele”, még mindig a gyalogságban hisz.

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Apró adalék:

Szirszkijt egyes katonák „Hentesként” ismerik, mivel nem törődött azzal, ha a cél elérése közben súlyos veszteséget szenvednek az egységei.

Zelenszkij végül kedd este döntésre jutott: bejelentette, hogy leváltja Szirszkijt, az utódja az eddigi helyettes, a 43 éves Mihajlo Drapatij lett. Az elnök előzőleg magas rangú katonai vezetőkkel tárgyalt.

Bendarzsevszkij Anton szakértő szerint Fedorovot azonban aligha fogja visszahozni Zelenszkij a korábbi posztjára, az túlságosan nagy arcvesztés lenne az elnöki hatalomra nézve. Az ukrán sajtó szerint az elnök azon dolgozik, hogy a korábban leváltott minisztert mégis az ukrán kormányban tartsák, valamelyik másik pozícióban, de ő állítólag kizárólag a védelmi tárca élére hajlandó visszatérni.

A vita egyértelműen elvi és politikai síkra terelődött, így a kormányválság folytatódhat.

nyitókép: Jens Büttner / POOL / AFP

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Összesen 53 komment

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Sorrend:
Nasi12
2026. július 22. 10:06
A zenebohóc még a pislogását is idöziti. Ehhez ért, ez a szakmája. Ami elött a zsozsóról döntenek toppant egy nagyot. Aztán ha megvan a lóvé megy az orvoshoz fájós bokája miatt. Ugy látszik a nyugat századszorra is kénytelen benyelni ezt a trükköt.
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titi77
2026. július 22. 09:11
érdekes! a nato csúcson azzal dicsekedett a zongorász h, milyen jól költik el az ingyen pénzeket, meg hogy mekkora csapásokat mérnek az orszokra meg területeket foglalnak vissza! (adjanak még több pénzt) rá néhány napra kirúgja az egész min.elnökséget, élén a védemi miniszterrel(fedorov) utána meg a bűntársát szirszkíj "mészárost" is eltávolítja! most akkor hogy is van ez? a két dolog merőleges egymáshoz képesr.
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2
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polárüveg
•••
2026. július 22. 08:26 Szerkesztve
Óh, azok a sorsszövő párkák... Ugye, aki másnak vermet ás, maga esik bele, meg "ki kardot ránt, kard által vész" és csomó tanítás található a sors létező törvényeiről. Amire a gigaegojú emberek, akarnok vezérek magas ívben tenni szoktak. Hát most íme: aki részt vett kormánybuktatásban, az most bukni látszik. Nem kellett volna beleavatkozni a magyar választásokba, de hát passzátszéllel a háta mögött egy mindenben sikeres vezető mit törődik ezzel. Hát most érezheti személyesen a törődést a sorstól, amit senki másnak, csak saját magának köszönhet. Felkészül a többi buktató...
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remi
2026. július 22. 08:15
"még mindig a gyalogságban hisz." Még ekkora kreténséget. Az nem tűnik már fel a hoholoknqak, ahhoz, hogy valami települést vagy akármit el- vagy visszafoglalj, na ahhoz oda kell menni, nem, nem drónoknak, embereknek, hogy gyalog vagy járművel az mellékes, embereknek kell odamenniük. Persze ha a technológia fejlődik akkor majd elég pár drónnak vagy birodalmi lépegetőnek odabattyognia, személyzet nélkül, de ez még odébb van. Nem mellesleg a hátországi dróncsapásoknak semmilyen vagy közel semmilyen hatása nincs a frontvonali helyzetre.
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