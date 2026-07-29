Zuckerberg: Nem kell betiltani a kínai MI-t, ha lopták a tudást, akkor sem

Interjút adott a Financial Timesnak Mark Zuckerberg, a Facebookot, Instagramot és WhatsAppot is üzemeltető Meta alapítója és vezetője. Zuckerberg úgy látja:

az, ha az Egyesült Államokban betiltanák a legjobb kínai mesterségesintelligencia-modelleket, nem lenne „hatékony megoldás”.

A kínai MI-modellek betiltásáról szóló diskurzus azóta erősödött fel az USA-ban, mióta a pekingi Moonshot AI júliusban nyilvánosságra hozta Kimi K3-as modelljét, amely megközelíti az OpenAI-féle GPT és az Anthropic Claude modelljének képességeit. A Kimi K3 kapcsán a Trump-kormányzat vezető tisztviselői úgy nyilatkoztak: bizonyítékuk van arról, hogy a Moonshot a modelljét nagyléptékű, titkos akcióban az amerikai versenytársaktól szellemi tulajdont lopva készítette.