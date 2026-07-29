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mark zuckerberg financial times kimi k3 modell kínai mesterséges intelligencia usa

Zuckerberg: Nem kell betiltani a kínai MI-t, ha lopták a tudást, akkor sem

2026. július 29. 14:25

A Meta-vezér tiltakozik a mesterséges intelligencia túlszabályozása ellen is.

2026. július 29. 14:25
Meta announces ending fact-checking program in the US

Interjút adott a Financial Timesnak Mark Zuckerberg, a Facebookot, Instagramot és WhatsAppot is üzemeltető Meta alapítója és vezetője. Zuckerberg úgy látja:

az, ha az Egyesült Államokban betiltanák a legjobb kínai mesterségesintelligencia-modelleket, nem lenne „hatékony megoldás”.

A kínai MI-modellek betiltásáról szóló diskurzus azóta erősödött fel az USA-ban, mióta a pekingi Moonshot AI júliusban nyilvánosságra hozta Kimi K3-as modelljét, amely megközelíti az OpenAI-féle GPT és az Anthropic Claude modelljének képességeit. A Kimi K3 kapcsán a Trump-kormányzat vezető tisztviselői úgy nyilatkoztak: bizonyítékuk van arról, hogy a Moonshot a modelljét nagyléptékű, titkos akcióban az amerikai versenytársaktól szellemi tulajdont lopva készítette.

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Scott Bessent pénzügyminiszter a múlt héten szankciókat lengetett be azon kínai MI-laborok ellen, amelyek „átlépik a szellemi tulajdon eltulajdonításának vonalát”.

Zuckerberg emellett beszélt a nyilvánosságra kerülő új modellek szabályozásának kívánatos módjáról is. Úgy látja: a modellek kollegiális lektorálása vagy átvilágítása jó irány lehet, amennyiben azt „okos emberek jól csinálják”. Ebben a folyamatban azonban nem szabad, hogy túl nagy befolyást kapjanak a vezető MI-vállalatok – figyelmeztet a Meta-vezér. „Mindig ott a szabályozás foglyul ejtésének lehetősége, ha néhány olyan vállalat végzi a kollegiális lektorálást, amelynek saját érdekei vannak” – fogalmazott. „Vajon akarják-e az úttörő laboratóriumok, hogy egy nyílt forrású modell sikerrel járjon? Szerintem ezzel kapcsolatban vegyes jelzéseket adtak le” – így Zuckerberg.

Az új modellek átvilágításának igénye júniusban merült fel, amikor a Fehér Ház korlátozta az Anthropic legfejlettebb MI-technológiáját, az ugyanis képes volt kiberbiztonsági gyengeségeket azonosítani, és zavart okozhatott volna a globális pénzügyi rendszerben.

Zuckerberg ezt nem tartja jó iránynak: szerinte a kiberbiztonsági aggályok nem jelentenek megfelelő indokot a modellek korlátozására, hiszen ezek a modellek segíteni is tudnak a vállalatoknak nevezett biztonsági rések befoltozásában.

Nyitókép: Drew ANGERER / AFP

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 29. 15:02
Koszos zsidó. Ocsmány bibsi ötlettolvaj.
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astonph00125
2026. július 29. 14:58
Miután egy kifinomult kriptobefektetési rendszerben veszítettem pénzem, követtem a megfelelő kiberbűnözési jelentési lépéseket, és áttekintettem az FBI útmutatásait. A folyamat során azt tanácsolták, hogy konzultáljak egy független, pénzügyi csalásokban jártas behajtási szakértővel. Így találkoztam Mr. Brownnal, akit a hackelés és a pénzvisszaszerzés terén jártasnak írtak le. Először szkeptikus voltam, de az esetfelmérés, a technikai magyarázatok és a strukturált folyamat professzionálisnak tűnt. A beavatkozása után a helyzetem megoldódott. Ha úgy gondolod, hogy átvertek, a trustwave.cyberdefense [at] gmail [dot] com címen keresztül felveheted vele a kapcsolatot, hogy ellenőrizze, jogosult-e az ügyed a visszaszerzésre.
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kobi40
2026. július 29. 14:45
Miáért loptzák volna? A tudás Keletről jött.
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