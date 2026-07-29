Zuckerberg: Nem kell betiltani a kínai MI-t, ha lopták a tudást, akkor sem

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A Meta-vezér tiltakozik a mesterséges intelligencia túlszabályozása ellen is.
Interjút adott a Financial Timesnak Mark Zuckerberg, a Facebookot, Instagramot és WhatsAppot is üzemeltető Meta alapítója és vezetője. Zuckerberg úgy látja:
az, ha az Egyesült Államokban betiltanák a legjobb kínai mesterségesintelligencia-modelleket, nem lenne „hatékony megoldás”.
A kínai MI-modellek betiltásáról szóló diskurzus azóta erősödött fel az USA-ban, mióta a pekingi Moonshot AI júliusban nyilvánosságra hozta Kimi K3-as modelljét, amely megközelíti az OpenAI-féle GPT és az Anthropic Claude modelljének képességeit. A Kimi K3 kapcsán a Trump-kormányzat vezető tisztviselői úgy nyilatkoztak: bizonyítékuk van arról, hogy a Moonshot a modelljét nagyléptékű, titkos akcióban az amerikai versenytársaktól szellemi tulajdont lopva készítette.
Scott Bessent pénzügyminiszter a múlt héten szankciókat lengetett be azon kínai MI-laborok ellen, amelyek „átlépik a szellemi tulajdon eltulajdonításának vonalát”.
Zuckerberg emellett beszélt a nyilvánosságra kerülő új modellek szabályozásának kívánatos módjáról is. Úgy látja: a modellek kollegiális lektorálása vagy átvilágítása jó irány lehet, amennyiben azt „okos emberek jól csinálják”. Ebben a folyamatban azonban nem szabad, hogy túl nagy befolyást kapjanak a vezető MI-vállalatok – figyelmeztet a Meta-vezér. „Mindig ott a szabályozás foglyul ejtésének lehetősége, ha néhány olyan vállalat végzi a kollegiális lektorálást, amelynek saját érdekei vannak” – fogalmazott. „Vajon akarják-e az úttörő laboratóriumok, hogy egy nyílt forrású modell sikerrel járjon? Szerintem ezzel kapcsolatban vegyes jelzéseket adtak le” – így Zuckerberg.
Az új modellek átvilágításának igénye júniusban merült fel, amikor a Fehér Ház korlátozta az Anthropic legfejlettebb MI-technológiáját, az ugyanis képes volt kiberbiztonsági gyengeségeket azonosítani, és zavart okozhatott volna a globális pénzügyi rendszerben.
Zuckerberg ezt nem tartja jó iránynak: szerinte a kiberbiztonsági aggályok nem jelentenek megfelelő indokot a modellek korlátozására, hiszen ezek a modellek segíteni is tudnak a vállalatoknak nevezett biztonsági rések befoltozásában.
Nyitókép: Drew ANGERER / AFP