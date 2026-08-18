Tömeges dróntámadás érte Moszkvát

A moszkvai régióban lévő Ramenszkoje városban egy tízéves kislány sérüléseket szenvedett egy lakóházat ért támadás során, a Bogordszki városi körzetben egy nő, Kolomnában pedig egy 27 éves férfi.

A Bogorodszki városi körzetben dróntalálat érte a Wildberries webáruház raktárát. A keletkezett tüzet lokalizálták. Pavlovszkij Poszad, Kolomna, Kotyelnyiki és Elektrosztal területéről épületkárokat jelentettek.

A dél-oroszországi rosztovi régió légterében több mint nyolcvan ukrán drónt lőttek le.