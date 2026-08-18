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moszkva szergej szobjanyin főváros

Tömeges dróntámadás érte Moszkvát

2026. augusztus 18. 08:21

Az orosz főváros polgármesterének közleménye szerint éjféltől kezdődően 103 Moszkvára tartó drónt lőttek le.

2026. augusztus 18. 08:21
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Tömeges ukrán dróntámadás érte Moszkvát – közölte kedd hajnalban Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere.

Szobjanyin helyi idő szerint fél nyolckor kiadott közleménye szerint éjféltől kezdődően 103 Moszkvára tartó drónt lőttek le.

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A polgármester egy korábbi közleménye szerint hétfő este és hajnali öt között 620 repülőgép típusú pilóta nélküli repülőszerkezet repült Moszkva és régiója felé, közülük 180-at a főváros körzetében semmisítettek meg. A TASZSZ hírügynökség szerint ez volt az elmúlt két év legnagyobb dróntámadása.

A moszkvai régióban lévő Ramenszkoje városban egy tízéves kislány sérüléseket szenvedett egy lakóházat ért támadás során, a Bogordszki városi körzetben egy nő, Kolomnában pedig egy 27 éves férfi.

A Bogorodszki városi körzetben dróntalálat érte a Wildberries webáruház raktárát. A keletkezett tüzet lokalizálták. Pavlovszkij Poszad, Kolomna, Kotyelnyiki és Elektrosztal területéről épületkárokat jelentettek.

A dél-oroszországi rosztovi régió légterében több mint nyolcvan ukrán drónt lőttek le.

Az Ukrajnában harcoló orosz csapatcsoportosítások szóvivőjének jelentése szerint az elmúlt nap folyamán 215 ukrán drónirányító pont és kilenc Starlink műholdas kommunikációs állomás semmisült meg.

(MTI)

Fotó: Ramil Szitdikov/AFP

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Összesen 20 komment

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lucasko
2026. augusztus 18. 13:27
A pénzügyi csalás nem csak a pénzedet veszi el – tönkreteszi a megélhetésedet, a bizalmadat és az érzelmeidet. Miután elvesztettem a megtakarításaimat, reménytelennek éreztem magam. Aztán találtam egy behajtási szakértőt, aki áttekintette az ügyemet, feltárta az igazságot, és segített visszaszerezni a pénzemet. A profizmusuk és az elkötelezettségük mindent megváltoztatott. Ha átvertek, ne add fel – vannak szakértők, akik segíthetnek visszaszerezni a pénzed." Vedd fel velük a kapcsolatot a [email protected] címen.
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Nasi12
2026. augusztus 18. 12:17
Moszkvába mennyi ért oda?
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Bastyaelvtars
2026. augusztus 18. 11:03
Érdekes módon a cikkből pont az az apró részlet maradt ki, h a dronok közül hány csapódott be és mit talált el. Pedig egy dróntámadás eredményességénél ez talán valamivel fontosabb információ, mint az, hogy az oroszok szerint mennyit lőttek le. De hát minek terhelni az olvasót ilyen jelentéktelen részletekkel? A lényeg, h a legvédelem győzött:)) Hogy közben mi ért földet, az már nyilván hadititok. 😏
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2
4
lucasko
2026. augusztus 18. 11:00
A pénzügyi csalás nem csak a pénzedet veszi el – tönkreteszi a megélhetésedet, a bizalmadat és az érzelmeidet. Miután elvesztettem a megtakarításaimat, reménytelennek éreztem magam. Aztán találtam egy behajtási szakértőt, aki áttekintette az ügyemet, feltárta az igazságot, és segített visszaszerezni a pénzemet. A profizmusuk és az elkötelezettségük mindent megváltoztatott. Ha átvertek, ne add fel – vannak szakértők, akik segíthetnek visszaszerezni a pénzed." Vedd fel velük a kapcsolatot a [email protected] címen.
Válasz erre
0
0
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