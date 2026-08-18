Tömeges dróntámadás érte Moszkvát

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Az orosz főváros polgármesterének közleménye szerint éjféltől kezdődően 103 Moszkvára tartó drónt lőttek le.
Tömeges ukrán dróntámadás érte Moszkvát – közölte kedd hajnalban Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere.
Szobjanyin helyi idő szerint fél nyolckor kiadott közleménye szerint éjféltől kezdődően 103 Moszkvára tartó drónt lőttek le.
A polgármester egy korábbi közleménye szerint hétfő este és hajnali öt között 620 repülőgép típusú pilóta nélküli repülőszerkezet repült Moszkva és régiója felé, közülük 180-at a főváros körzetében semmisítettek meg. A TASZSZ hírügynökség szerint ez volt az elmúlt két év legnagyobb dróntámadása.
A moszkvai régióban lévő Ramenszkoje városban egy tízéves kislány sérüléseket szenvedett egy lakóházat ért támadás során, a Bogordszki városi körzetben egy nő, Kolomnában pedig egy 27 éves férfi.
A Bogorodszki városi körzetben dróntalálat érte a Wildberries webáruház raktárát. A keletkezett tüzet lokalizálták. Pavlovszkij Poszad, Kolomna, Kotyelnyiki és Elektrosztal területéről épületkárokat jelentettek.
A dél-oroszországi rosztovi régió légterében több mint nyolcvan ukrán drónt lőttek le.
Az Ukrajnában harcoló orosz csapatcsoportosítások szóvivőjének jelentése szerint az elmúlt nap folyamán 215 ukrán drónirányító pont és kilenc Starlink műholdas kommunikációs állomás semmisült meg.
(MTI)
Fotó: Ramil Szitdikov/AFP