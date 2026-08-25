Amerikai katonai repülőgép szállt le Moszkvában

A Flightradar24 adatai szerint a repülőgép augusztus 23-án érkezett Rigába a Washington DC közelében található amerikai Camp Springs légibázisról.

Az utolsó közvetlen járat, amelyen egy amerikai lajstromú repülőgép Európából Oroszországba repült, idén januárban történt; a gépen Steven Witkoff és Jared Kushner különmegbízottak utaztak, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljanak az ukrajnai helyzetről.

A Kreml a múlt héten közölte, hogy egyelőre nincs információ Kushner és Witkoff újabb moszkvai látogatásáról, mivel az Ukrajnával kapcsolatos amerikai–orosz tárgyalások az iráni háború miatt nagyrészt megrekedtek.