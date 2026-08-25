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moszkva katonai repülőgép kreml washington dc repülőgép oroszország

Amerikai katonai repülőgép szállt le Moszkvában

2026. augusztus 25. 17:36

A Flightradar24 repüléskövető szolgáltatás adatai szerint kedden egy amerikai katonai szállítórepülőgép landolt a moszkvai Vnukovo repülőtéren.

2026. augusztus 25. 17:36
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A 07-7181-es Boeing Globemaster közvetlenül a lettországi Rigából repült, és szerint körülbelül 07:00-kor landolt Moszkvában – írja a Reuters.

A hírügynökség nem tudta ellenőrizni, hogy a repülőgép rakományt vagy utasokat szállított-e.

A Kreml közölte, hogy nincs információja a repülőgépről. 

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A Flightradar24 adatai szerint a repülőgép augusztus 23-án érkezett Rigába a Washington DC közelében található amerikai Camp Springs légibázisról.

Az utolsó közvetlen járat, amelyen egy amerikai lajstromú repülőgép Európából Oroszországba repült, idén januárban történt; a gépen Steven Witkoff és Jared Kushner különmegbízottak utaztak, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljanak az ukrajnai helyzetről.

A Kreml a múlt héten közölte, hogy egyelőre nincs információ Kushner és Witkoff újabb moszkvai látogatásáról, mivel az Ukrajnával kapcsolatos amerikai–orosz tárgyalások az iráni háború miatt nagyrészt megrekedtek.

Nyitókép: Unsplash

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Összesen 14 komment

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Sorrend:
Kormánypárti2
2026. augusztus 25. 20:16
Ukrajna storno.
Válasz erre
1
0
formaegy-2
2026. augusztus 25. 19:55
Na akkor a puccosseggű megparancsolja az USA-nak, hogy azonnal számoljanak be az esetről! Ej, ej USA! Hogy fordulhat az elő, hogy nem egyeztettek, nem kértek engedélyt a rühes alvilági terrorista maffia nácitól?))))))
Válasz erre
0
0
Canadian
2026. augusztus 25. 19:01
Hamarosan megy Zelenszkijnek a selyemzsinór.
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7
0
kiss.istvan770
2026. augusztus 25. 18:19
"A CBS meg nem nevezett forrásokra hivatkozva jelentette, hogy John Ratcliffe, a CIA igazgatója megérkezett Oroszországba . „Ratcliffe Moszkvában van <...> megbeszéléseken” – áll a cikkben." "Ma, moszkvai idő szerint délelőtt 10 óra körül egy amerikai katonai szállító repülőgép, a Boeing C-17A Globemaster III, leszállt a Vnukovo repülőtéren. Korábban Rigában járt, ahová az Andrews légibázisról érkezett, amely magas rangú tisztviselők, köztük Donald Trump elnök indulási pontja. Dmitrij Peskov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy nincs információja a gép érkezéséről"
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5
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