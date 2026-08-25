Amerikai katonai repülőgép szállt le Moszkvában

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A Flightradar24 repüléskövető szolgáltatás adatai szerint kedden egy amerikai katonai szállítórepülőgép landolt a moszkvai Vnukovo repülőtéren.
A 07-7181-es Boeing Globemaster közvetlenül a lettországi Rigából repült, és szerint körülbelül 07:00-kor landolt Moszkvában – írja a Reuters.
A hírügynökség nem tudta ellenőrizni, hogy a repülőgép rakományt vagy utasokat szállított-e.
A Kreml közölte, hogy nincs információja a repülőgépről.
A Flightradar24 adatai szerint a repülőgép augusztus 23-án érkezett Rigába a Washington DC közelében található amerikai Camp Springs légibázisról.
Az utolsó közvetlen járat, amelyen egy amerikai lajstromú repülőgép Európából Oroszországba repült, idén januárban történt; a gépen Steven Witkoff és Jared Kushner különmegbízottak utaztak, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljanak az ukrajnai helyzetről.
A Kreml a múlt héten közölte, hogy egyelőre nincs információ Kushner és Witkoff újabb moszkvai látogatásáról, mivel az Ukrajnával kapcsolatos amerikai–orosz tárgyalások az iráni háború miatt nagyrészt megrekedtek.
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Már ismert, hogy mikor kerülnek megrendezésre.