Oda szúrtak Zelenszkijék az oroszoknak, ahol nagyon fáj

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Alfa különleges egysége az Oroszországi Engelszben csapást mért egy Tu-95MS rakétahordozó repülőgépre – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Facebookon.Az államfő emellett megerősítette, hogy ukrán egységek támadást intéztek Oroszország Jaroszlavli területén egy olajfinomító, valamint a Fekete-tengeren több célpont ellen.

„Az elmúlt 24 órában Ukrajna védelmi erőinek katonái csapást mértek egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen. A távolság ezer kilométer a frontvonaltól. A Fekete-tengeren is megadtuk a magunk igazságos válaszait az orosz háborúra. Az oroszországi Engelszben az SZBU Alfa egységének katonái csapást mértek egy Tu-95MS rakétahordozó repülőgépre. Pontosan ilyen repülőgépekkel hajtanak végre csapásokat Ukrajna ellen” – hangsúlyozta a Zelenszkij bejegyzésében. (MTI)