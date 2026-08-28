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péntek
volodimir zelenszkij szbu repülőgép

Oda szúrtak Zelenszkijék az oroszoknak, ahol nagyon fáj

2026. augusztus 28. 14:34

Több ezer kilométerre a fronttól vertek oda Moszkvának.

2026. augusztus 28. 14:34
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Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Alfa különleges egysége az Oroszországi Engelszben csapást mért egy Tu-95MS rakétahordozó repülőgépre – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Facebookon.Az államfő emellett megerősítette, hogy ukrán egységek támadást intéztek Oroszország Jaroszlavli területén egy olajfinomító, valamint a Fekete-tengeren több célpont ellen.

„Az elmúlt 24 órában Ukrajna védelmi erőinek katonái csapást mértek egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen. A távolság ezer kilométer a frontvonaltól. A Fekete-tengeren is megadtuk a magunk igazságos válaszait az orosz háborúra. Az oroszországi Engelszben az SZBU Alfa egységének katonái csapást mértek egy Tu-95MS rakétahordozó repülőgépre. Pontosan ilyen repülőgépekkel hajtanak végre csapásokat Ukrajna ellen” – hangsúlyozta a Zelenszkij bejegyzésében. (MTI)

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Nyitókép: JIM WATSON / AFP

Összesen 47 komment

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Sorrend:
Canadian
2026. augusztus 28. 16:07
Egy érdekes felmérés két éve: "a magyarok több mint negyede (27 százaléka) szerint az országnak inkább Oroszországhoz kellene közelednie, és távolodnia az Európai Uniótól. Ennél azért jóval többen vannak azok (43 százalék), akik elutasítják az Oroszországhoz való közeledést. Ebben a kérdésben a Fidesz szavazói kifejezetten megosztottak: 34 százalék támogatja, 33 százalék viszont ellenzi." Forrás: szabadeuropa.hu/a/kulpolitika-putyin-zelenszkij-nyugat-orientacio/33022804.html Nos, én a Fidesz nem orosz párti felén állok, hanem az orosz ellenes felén. Tehát a józan felén.
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1
0
zsuzsa-963
2026. augusztus 28. 16:01
Csak nem a betonra festett TU-95MS-t találták el?
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2
1
szkiper
2026. augusztus 28. 15:54
Hát igen, "odaszúrtak", miközben fél Ukrajna romokban.
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2
1
ehun
•••
2026. augusztus 28. 15:52 Szerkesztve
mikor takarodik már el ez a báb és akik mögötte állnak...úgy érzem "demokratikus" úton nem fog menni
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1
0
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