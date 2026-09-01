Ukrajnát megint kihagyták, orosz-amerikai béketárgyalásokról írnak az amerikai lapok

Önmagában nagy port vert fel a sajtó egy részében, hogy 2022 óta először vett részt orosz pénzügyminiszter az észak-karolinai Asheville-ben megrendezett G20-találkozón; most az is kiderült, hogy mi lehetett a fő célja Anton Sziluanov tárcavezetőnek a nemzetközi fórumon.

Amerikai lapok szerint (amik nyomán az orosz Meduza írt, ami nyomán a Telex írt) szerint ugyanis amerikai kollégájával, Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel tárgyalt, nem is akármiről: