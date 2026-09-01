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volodimir zelenszkij steve witkoff scott bessent

Ukrajnát megint kihagyták, orosz-amerikai béketárgyalásokról írnak az amerikai lapok

2026. szeptember 01. 07:53

Magas szintű tárgyalások történtek, az európaiak nagyon felháborodtak.

2026. szeptember 01. 07:53
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Önmagában nagy port vert fel a sajtó egy részében, hogy 2022 óta először vett részt orosz pénzügyminiszter az észak-karolinai Asheville-ben megrendezett G20-találkozón; most az is kiderült, hogy mi lehetett a fő célja Anton Sziluanov tárcavezetőnek a nemzetközi fórumon.

Amerikai lapok szerint (amik nyomán az orosz Meduza írt, ami nyomán a Telex írt) szerint ugyanis amerikai kollégájával, Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel tárgyalt, nem is akármiről: 

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egy Ukrajnára vonatkozó Trump-féle béketervről.

Mindezt természetesen nem előzmények nélkül történt: 

  • 2025 őszének végén nyilvánosságra került egy 28 pontos béketerv, amelyet Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Kirill Dmitrijev orosz küldött dolgozott ki; a kritikusok túl oroszbarátnak vélték, az ukránok és nyugati tisztviselők ellen-tervét meg az oroszok kukázták;

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  • 2026 augusztusában Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy Ukrajna, az Egyesült Államok és az európai szövetségesek egy egyoldalas tervvel állnak elő, amiben egy szabadkereskedelmi övezet is szerepelne a Donbaszban, de ezt  Moszkva tűzszünetestül elutasította.

Az NBC orosz-amerikai kereskedelmi témájú egyeztetésekről ír, a The New York Times pedig az európaiak megdöbbenéséről Sziluanov jelenlétén.

Mint korában mi is megírtuk, hírszerzési és biztonságpolitikai szinten is egyeztetésekbe kezdtek az oroszok, a többi érintett fél nem csekély ijedelmére.

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Nyitóképen Sziluanov a G20-csúcson.
Forrás: Allison Joyce / AFP

Összesen 37 komment

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csapláros
2026. szeptember 01. 11:29
Irgum-burgum 2026. szeptember 01. 11:19 • ..."Minimális intelligenciával és morális érzékkel is belátható, hogy egy Ukrajnában zajló háborúnak soha nem lesz vége az ukránok béketárgyalásokba való bevonása nélkül."... ÚGY VAN, hiszen még a MÁSODIK VILÁGHÁBORÚNAK sincs még vége... Bruhaha ... Legalábbis a Szovjetunióval és Oroszországgal békét soha nem kötő Japán is VÉRES CSATÁKAT vív azóta is... Ja, nem. Már 1956-ban aláírásra került a megállapodás a hadiállapot megszűntetéséről.
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gyzoltan-2
2026. szeptember 01. 11:25
" orosz-amerikai béketárgyalásokról írnak az amerikai lapok" Lesz ennek bőjtje! -csalódnék a zsidóságban, ha nem büntetne! A rossz gyerekek fenyítés alá kerülnek! -hacsak nem a zsidóság engedélyével tárgyalnak egymással..!
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formaegy-2
•••
2026. szeptember 01. 11:19 Szerkesztve
No aztán Hitler2Leyen és bandájának mi a franc köze van hozzá? Ja, hogy ők háborúznak, a puccosseggű csak a területet és az ukrán embereket adja? Tömeggyilkos! Na ez igaz! Egyszerű kifejezésekkel: Ukrajnának 10 fillérje sincs ebbe a háborúba. Minden pénzt Hitler2Leyen és a náci csürhéje ad az Európai emberek pénzéből! Ukrajnának semmi fegyvere sincs. Minden fegyvert a nyugati nácik adnak, vagy az Európai emberek pénzéből vesznek! Ukrajnának semmilyen védelmi rendszere nincs. Minden védelmi rendszert a nyugati nácik adnak az Európai emberek pénzéből. Ukrajnának semmilyen technikai hírszerző eszköze nincs (műhold, stb.). Mindent a nyugati nácik adnak, és a terrorista USA. Ukrajnának semmilyen technikai eszközöket irányító, használó emberállománya nincs, mindet az Ukrajnában tartózkodó nyugati nácik katonái - angol- francia stb.(NATO) biztosítja. stb. Ezt a háborút Hitler2Leyen a náci csürhéjével, és az USA (Biden) robbantotta ki. Ezért vannak felháborodva, hogy kihagyták őket!
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Irgum-burgum
•••
2026. szeptember 01. 11:19 Szerkesztve
Minimális intelligenciával és morális érzékkel is belátható, hogy egy Ukrajnában zajló háborúnak soha nem lesz vége az ukránok béketárgyalásokba való bevonása nélkül.
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