Ukrajnát megint kihagyták, orosz-amerikai béketárgyalásokról írnak az amerikai lapok

Európai tisztviselők szerint a készülő amerikai megállapodás olyan rést hagyhat a védelmen, amelyet a Kreml könnyen kihasználhat
A demilitarizált övezet felügyelete és kockázatai különösen vitatottak.
Magas szintű tárgyalások történtek, az európaiak nagyon felháborodtak.
Önmagában nagy port vert fel a sajtó egy részében, hogy 2022 óta először vett részt orosz pénzügyminiszter az észak-karolinai Asheville-ben megrendezett G20-találkozón; most az is kiderült, hogy mi lehetett a fő célja Anton Sziluanov tárcavezetőnek a nemzetközi fórumon.
Amerikai lapok szerint (amik nyomán az orosz Meduza írt, ami nyomán a Telex írt) szerint ugyanis amerikai kollégájával, Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel tárgyalt, nem is akármiről:
egy Ukrajnára vonatkozó Trump-féle béketervről.
Mindezt természetesen nem előzmények nélkül történt:
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A demilitarizált övezet felügyelete és kockázatai különösen vitatottak.
Az NBC orosz-amerikai kereskedelmi témájú egyeztetésekről ír, a The New York Times pedig az európaiak megdöbbenéséről Sziluanov jelenlétén.
Mint korában mi is megírtuk, hírszerzési és biztonságpolitikai szinten is egyeztetésekbe kezdtek az oroszok, a többi érintett fél nem csekély ijedelmére.
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Nem más, mint a CIA igazgatója tárgyalhatott az oroszokkal, felbolydult a világ.
Nyitóképen Sziluanov a G20-csúcson.
Forrás: Allison Joyce / AFP