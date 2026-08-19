Bár Zelenszkij nevét közvetlenül nem mondta ki, Fedorov éles kritikával illette a jelenlegi rendszert. Úgy vélte, Ukrajna »szisztematikus kormányzási válsággal« küzd, a régi intézmények pedig »félnek a változástól«. Külön kiemelte, hogy a háborús időkben zajló korrupció közvetlenül gyengíti az ország túlélési esélyeit. Bírálta azt a gyakorlatot, hogy a tisztségek odaítélésekor a rendszer iránti személyes lojalitás fontosabbá vált, mint a valós szakértelem és az elért eredmény. Mondjuk ez már régen így van – de akkor »jött rá«, amikor leváltották – ilyen a világ, ha kizárnak a hatalomból, gyorsan megvilágosodsz.

Értékelés: Zelenszkij a minap hivatalosan is benyújtotta a parlamentnek Jevhen Hmara kinevezését az új védelmi miniszteri posztra, végleg elvágva Fedorov visszatérésének lehetőségét a kormányba – ez Fedorov válasza. A nyílt kihívás.

Fedorov tudja azt, amit egyébként mindenki aki kicsit is rálát a dolgokra, hogy az »Ukrajna megfordította a háború menetét« kampány nem igaz. Ukrajna sikerei kétségtelenek a drónháborúban, de válaszul egy olyan orosz kampány jött, ami a gazdaság utolsó működő részeit lehetetleníti el: a mezőgazdasági exportot és a vasércexportot. Nincs védelem az orosz ballisztikus rakéták ellen, és bár vannak szép ukrán sikerek egyes frontszakaszokon, a Donbasz inog, a harkivi fron inog, és már Orikhiv-nél is jelentős a probléma, az oroszok bent lehetnek a városban, ami a zaporizsjei front kulcsa.