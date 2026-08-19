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Egy YouTube-videóüzenetben elnökválasztás kiírását sürgette Ukrajnában. Ez az eddigi legkomolyabb belső politikai kihívást jelenti Volodimir Zelenszkij elnök számára az orosz invázió kezdete óta.
„Ez kemény.
Mihajlo Fedorov volt ukrán védelmi (és korábbi digitális átalakítási) miniszter nyílt kihívást intézett Zelenszkij ellen, egy YouTube-videóüzenetben elnökválasztás kiírását sürgette Ukrajnában. Ez az eddigi legkomolyabb belső politikai kihívást jelenti Volodimir Zelenszkij elnök számára az orosz invázió kezdete óta.
Fedorov felszólította a vezetést, hogy dolgozzon ki egy olyan megoldást, amely biztosítja a fronton harcoló katonák, a külföldre menekültek és a frontvonal közelében élők szavazati jogát. Mondjuk ez több mint nehéz..., kb lehetetlen, nem is lesz ebből semmi. De nem az a lényeg – hanem az, hogy nyíltan pozícionálja magát, belföldi és külföldi támogatókat keresve.
Bár Zelenszkij nevét közvetlenül nem mondta ki, Fedorov éles kritikával illette a jelenlegi rendszert. Úgy vélte, Ukrajna »szisztematikus kormányzási válsággal« küzd, a régi intézmények pedig »félnek a változástól«. Külön kiemelte, hogy a háborús időkben zajló korrupció közvetlenül gyengíti az ország túlélési esélyeit. Bírálta azt a gyakorlatot, hogy a tisztségek odaítélésekor a rendszer iránti személyes lojalitás fontosabbá vált, mint a valós szakértelem és az elért eredmény. Mondjuk ez már régen így van – de akkor »jött rá«, amikor leváltották – ilyen a világ, ha kizárnak a hatalomból, gyorsan megvilágosodsz.
Értékelés: Zelenszkij a minap hivatalosan is benyújtotta a parlamentnek Jevhen Hmara kinevezését az új védelmi miniszteri posztra, végleg elvágva Fedorov visszatérésének lehetőségét a kormányba – ez Fedorov válasza. A nyílt kihívás.
Fedorov tudja azt, amit egyébként mindenki aki kicsit is rálát a dolgokra, hogy az »Ukrajna megfordította a háború menetét« kampány nem igaz. Ukrajna sikerei kétségtelenek a drónháborúban, de válaszul egy olyan orosz kampány jött, ami a gazdaság utolsó működő részeit lehetetleníti el: a mezőgazdasági exportot és a vasércexportot. Nincs védelem az orosz ballisztikus rakéták ellen, és bár vannak szép ukrán sikerek egyes frontszakaszokon, a Donbasz inog, a harkivi fron inog, és már Orikhiv-nél is jelentős a probléma, az oroszok bent lehetnek a városban, ami a zaporizsjei front kulcsa.
Ráadaásul jön a tél.
Zelenszkij most olyan kihívót kapott, aki okosabb Zaluzsnijnál, de ugyanolyan »hős« státusza van. Budanov még kérdés, merre mozog, de állítólag egyre inkább elege van abból, hogy valódi hatalmat nem kapott.
Na erről még alighanem beszélni fogunk...”
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