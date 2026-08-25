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moszkva bbc cia

Megvan, ki ült az amerikai kormánygépen, ami váratlanul Moszkvában landolt!

2026. augusztus 25. 21:31

Nem más, mint a CIA igazgatója tárgyalhatott az oroszokkal, felbolydult a világ.

2026. augusztus 25. 21:31
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Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy kedden egy amerikai C–17-es katonai szállítórepülőgép landolt a moszkvai Vnukovo repülőtéren. A gép Rigából érkezett az orosz fővárosba, miközben a Kreml akkor azt közölte, hogy nincs információja a repülőgép érkezésének hátteréről. A Flightradar24 adatai szerint a gép két nappal korábban a Washington közelében található Camp Springs légibázisról repült Lettországba.

A látogatás akkor azért is keltett feltűnést, mert legutóbb januárban érkezett amerikai lajstromú gép közvetlenül Európából Oroszországba: azon Steven Witkoff és Jared Kushner különmegbízottak utaztak, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljanak az ukrajnai helyzetről.

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Most azonban nem ők utaztak a fedélzeten, hanem maga John Ratcliffe, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója – számolt be róla a CBS-re hivatkozva a BBC

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Egyelőre sem Washington, sem Moszkva nem közölte, kivel és miről tárgyalt az amerikai hírszerzés vezetője.

Ratcliffe a hírek szerint kedden érkezett az orosz fővárosba egy amerikai katonai repülőgéppel. A látogatás azért is figyelemre méltó, mert rendkívül ritkák a személyes egyeztetések ilyen magas rangú amerikai és orosz tisztviselők között, teszi hozzá a BBC, amely megkereste a CIA-t, a Fehér Házat és a Pentagont, de a látogatás részleteiről egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.

A fő kérdés persze most is az, hogy vajon miről tárgyalhatott a CIA vezetője?

A BBC szerint ez lehetett Ratcliffe első oroszországi útja a CIA igazgatójaként, bár korábban is kapcsolatban állt orosz hírszerzési vezetőkkel.

John Foreman, Nagy-Britannia korábbi moszkvai katonai attaséja szerint egy ilyen magas rangú amerikai tisztviselő nem utazik rövid határidővel, bejelentés nélkül Moszkvába, ha nincs komoly oka rá – a lap szerint a látogatás hátterében 

az a gyanú is állhat, hogy a közelmúltbeli németországi dróntevékenység kapcsolatba hozható Oroszországgal.

Egy másik lehetséges téma az Oroszországban fogva tartott amerikai állampolgárok szabadon engedése lehetett.

A lap emlékeztet: Ratcliffe korábban is részt vett fogolycserékkel kapcsolatos tárgyalásokban. Szerepe volt az orosz–amerikai Ksenia Karelina kiszabadításában, a CIA pedig közreműködött a 2024-es nagyszabású fogolycserében is, amelynek keretében többek között Evan Gershkovich amerikai újságíró és Paul Whelan volt tengerészgyalogos is kiszabadult.

Nyitókép: Ratcliffe Trumppal
Forrás: Nathan Howard / POOL / AFP

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
NokiNokedli
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2026. augusztus 25. 23:23 Szerkesztve
Nem az a kérdés, hogy ki ült a gépen, hanem mit vittek ezzel a böszme géppel az oroszoknak? Nem igaz, hogy az ukránok már annyira kifogytak mindenből, hogy ezt a gépet már le sem tudták lőni!
Válasz erre
0
0
google-2
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2026. augusztus 25. 22:37 Szerkesztve
Ja, és közben Ablonczy Balázs párizsi nagykövet lett. A hála politikai kategória. Panyi ténykedik Anitánál?
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0
0
indaniso
2026. augusztus 25. 22:28
Érdekes.Kíváncsi vagyok mi sülki belőle.Nekem ötletem sincs, de jön majd néhány okos tiszás és megmondja.
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4
0
Nasi12
2026. augusztus 25. 22:06
Ha odaadjuk a zenebohócnak a ballisztikus elfogó rakétáink 5% át ahogy kéri az EU pénzén ugye nem támadtok meg?
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7
0
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