Megvan, ki ült az amerikai kormánygépen, ami váratlanul Moszkvában landolt!

A fő kérdés persze most is az, hogy vajon miről tárgyalhatott a CIA vezetője?

A BBC szerint ez lehetett Ratcliffe első oroszországi útja a CIA igazgatójaként, bár korábban is kapcsolatban állt orosz hírszerzési vezetőkkel.

John Foreman, Nagy-Britannia korábbi moszkvai katonai attaséja szerint egy ilyen magas rangú amerikai tisztviselő nem utazik rövid határidővel, bejelentés nélkül Moszkvába, ha nincs komoly oka rá – a lap szerint a látogatás hátterében