Megvan, ki ült az amerikai kormánygépen, ami váratlanul Moszkvában landolt!

Amerikai katonai repülőgép szállt le Moszkvában
A Flightradar24 repüléskövető szolgáltatás adatai szerint kedden egy amerikai katonai szállítórepülőgép landolt a moszkvai Vnukovo repülőtéren.
Nem más, mint a CIA igazgatója tárgyalhatott az oroszokkal, felbolydult a világ.
Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy kedden egy amerikai C–17-es katonai szállítórepülőgép landolt a moszkvai Vnukovo repülőtéren. A gép Rigából érkezett az orosz fővárosba, miközben a Kreml akkor azt közölte, hogy nincs információja a repülőgép érkezésének hátteréről. A Flightradar24 adatai szerint a gép két nappal korábban a Washington közelében található Camp Springs légibázisról repült Lettországba.
A látogatás akkor azért is keltett feltűnést, mert legutóbb januárban érkezett amerikai lajstromú gép közvetlenül Európából Oroszországba: azon Steven Witkoff és Jared Kushner különmegbízottak utaztak, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljanak az ukrajnai helyzetről.
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A Flightradar24 repüléskövető szolgáltatás adatai szerint kedden egy amerikai katonai szállítórepülőgép landolt a moszkvai Vnukovo repülőtéren.
Most azonban nem ők utaztak a fedélzeten, hanem maga John Ratcliffe, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója – számolt be róla a CBS-re hivatkozva a BBC.
Egyelőre sem Washington, sem Moszkva nem közölte, kivel és miről tárgyalt az amerikai hírszerzés vezetője.
Ratcliffe a hírek szerint kedden érkezett az orosz fővárosba egy amerikai katonai repülőgéppel. A látogatás azért is figyelemre méltó, mert rendkívül ritkák a személyes egyeztetések ilyen magas rangú amerikai és orosz tisztviselők között, teszi hozzá a BBC, amely megkereste a CIA-t, a Fehér Házat és a Pentagont, de a látogatás részleteiről egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.
A fő kérdés persze most is az, hogy vajon miről tárgyalhatott a CIA vezetője?
A BBC szerint ez lehetett Ratcliffe első oroszországi útja a CIA igazgatójaként, bár korábban is kapcsolatban állt orosz hírszerzési vezetőkkel.
John Foreman, Nagy-Britannia korábbi moszkvai katonai attaséja szerint egy ilyen magas rangú amerikai tisztviselő nem utazik rövid határidővel, bejelentés nélkül Moszkvába, ha nincs komoly oka rá – a lap szerint a látogatás hátterében
az a gyanú is állhat, hogy a közelmúltbeli németországi dróntevékenység kapcsolatba hozható Oroszországgal.
Egy másik lehetséges téma az Oroszországban fogva tartott amerikai állampolgárok szabadon engedése lehetett.
A lap emlékeztet: Ratcliffe korábban is részt vett fogolycserékkel kapcsolatos tárgyalásokban. Szerepe volt az orosz–amerikai Ksenia Karelina kiszabadításában, a CIA pedig közreműködött a 2024-es nagyszabású fogolycserében is, amelynek keretében többek között Evan Gershkovich amerikai újságíró és Paul Whelan volt tengerészgyalogos is kiszabadult.
Nyitókép: Ratcliffe Trumppal
Forrás: Nathan Howard / POOL / AFP