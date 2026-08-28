Háború az oroszokkal? A litván-belorusz határon szolgáló németek szerint még sosem volt ilyen közel az összecsapás lehetősége
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A NATO tisztviselőinek meg kell erősíteniük a katonai kapcsolatokat Oroszországgal, hogy csökkentsék a háború kockázatát – nyilatkozta a Politicónak Oroszország norvégiai nagykövete.
„A katonai konfrontáció kockázatai és veszélyei a párbeszéd hiánya miatt jelentősen [növekednek]”
– mondta Nyikolaj Korcsunov egy interjúbana brüsszeli lapnak. „A bizalomépítés … [és] a párbeszéd most minden szinten sokkal fontosabb.”
A figyelmeztetés aláhúzza az Oroszország és a Nyugat között egyre növekvő feszültségeket, amelyekre az európai légtérben történt drón- és rakéta-behatolások sorozata, valamint feltételezett szabotázs-események nyomán került sor.
Friedrich Merz német kancellár kedden kijelentette, hogy az ország „fenyegetés alatt áll”, miután a múlt hónapban feltételezett drón-támadás történt a lipcsei repülőtéren.
A NATO és Oroszország jelentősen visszafogta a hivatalos kapcsolatokat, miután Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát; és számos diplomata kiutasítására került sor.
Nyugati tisztviselők arra figyelmeztettek, hogy Oroszország a évtized végére támadást indíthat a NATO területén, míg a legfrissebb amerikai hírszerzési adatok szerint a támadás akár még hamarabb bekövetkezhet.
Jelzésképpen arra, hogy Washington mennyire komolyan veszi ezt a fenyegetést,
John Ratcliffe, a CIA igazgatója kedden Moszkvába utazott, hogy találkozzon orosz tisztviselőkkel, és állítólag arra figyelmeztette őket, hogy ne fokozzák a konfliktust Amerika NATO-szövetségeseivel, különösen a balti országokkal.
Korcsunov, aki 2009 és 2015 között Oroszország NATO-alköveteként szolgált, elmondta, hogy „a katonai konfliktus kockázata jelentősen megnőtt” azóta, hogy ő Brüsszelben szolgált, „amikor még tisztában voltunk a szándékokkal”, és a szövetség kevésbé volt „kiszámíthatatlan”.
Februárban az Egyesült Államok bejelentette, hogy Grynkewich és az orosz tisztviselők közötti tárgyalásokat követően helyreállította a Moszkvával folytatott „magas szintű katonai párbeszédet” a „nagyobb átláthatóság és a feszültségcsökkentés érdekében”, bár továbbra sem világos, hogy azóta használták-e a forróvonalat.
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