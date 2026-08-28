Orosz nagykövet: Jobb kommunikációra van szükség, hogy ne robbanjon ki „véletlenül” háború

„A katonai konfrontáció kockázatai és veszélyei a párbeszéd hiánya miatt jelentősen [növekednek]”

– mondta Nyikolaj Korcsunov egy interjúbana brüsszeli lapnak. „A bizalomépítés … [és] a párbeszéd most minden szinten sokkal fontosabb.”

A figyelmeztetés aláhúzza az Oroszország és a Nyugat között egyre növekvő feszültségeket, amelyekre az európai légtérben történt drón- és rakéta-behatolások sorozata, valamint feltételezett szabotázs-események nyomán került sor.