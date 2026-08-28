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Orosz nagykövet: Jobb kommunikációra van szükség, hogy ne robbanjon ki „véletlenül” háború

2026. augusztus 28. 19:38

A NATO tisztviselőinek meg kell erősíteniük a katonai kapcsolatokat Oroszországgal, hogy csökkentsék a háború kockázatát – nyilatkozta a Politicónak Oroszország norvégiai nagykövete.

2026. augusztus 28. 19:38
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„A katonai konfrontáció kockázatai és veszélyei a párbeszéd hiánya miatt jelentősen [növekednek]” 

mondta Nyikolaj Korcsunov egy interjúbana brüsszeli lapnak. „A bizalomépítés … [és] a párbeszéd most minden szinten sokkal fontosabb.” 

A figyelmeztetés aláhúzza az Oroszország és a Nyugat között egyre növekvő feszültségeket, amelyekre az európai légtérben történt drón- és rakéta-behatolások sorozata, valamint feltételezett szabotázs-események nyomán került sor.

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Friedrich Merz német kancellár kedden kijelentette, hogy az ország „fenyegetés alatt áll”, miután a múlt hónapban feltételezett drón-támadás történt a lipcsei repülőtéren.

A NATO és Oroszország jelentősen visszafogta a hivatalos kapcsolatokat, miután Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát; és számos diplomata kiutasítására került sor. 

Nyugati tisztviselők arra figyelmeztettek, hogy Oroszország a évtized végére támadást indíthat a NATO területén, míg a legfrissebb amerikai hírszerzési adatok szerint a támadás akár még hamarabb bekövetkezhet.

Jelzésképpen arra, hogy Washington mennyire komolyan veszi ezt a fenyegetést, 

John Ratcliffe, a CIA igazgatója kedden Moszkvába utazott, hogy találkozzon orosz tisztviselőkkel, és állítólag arra figyelmeztette őket, hogy ne fokozzák a konfliktust Amerika NATO-szövetségeseivel, különösen a balti országokkal.

Korcsunov, aki 2009 és 2015 között Oroszország NATO-alköveteként szolgált, elmondta, hogy „a katonai konfliktus kockázata jelentősen megnőtt” azóta, hogy ő Brüsszelben szolgált, „amikor még tisztában voltunk a szándékokkal”, és a szövetség kevésbé volt „kiszámíthatatlan”.

Februárban az Egyesült Államok bejelentette, hogy Grynkewich és az orosz tisztviselők közötti tárgyalásokat követően helyreállította a Moszkvával folytatott „magas szintű katonai párbeszédet” a „nagyobb átláthatóság és a feszültségcsökkentés érdekében”, bár továbbra sem világos, hogy azóta használták-e a forróvonalat.

Nyitókép: Unsplash/Vony Razom

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
cccatch
•••
2026. augusztus 28. 20:28 Szerkesztve
Canadian 2026. augusztus 28. 20:00 Oroszország is tehetne valamit a feszültség csökkentése érdekében: húzatás el Ukrajnából. --------------------------------------------------- Anyira ostoba vagy hogy már fáj. 1. Az ukránok kezdték a konfliktust 2014-ben. 2. Oroszországot még senki nem győzte le katonailag, és nem is fogja senki. 3. Fogd be végre már kibaszott pofádat, folyamatost szopod az ukránok faszát, ez sok magyarnak nem jön be te kis uszító geci.
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0
0
cccatch
2026. augusztus 28. 20:26
"John Ratcliffe, a CIA igazgatója kedden Moszkvába utazott, hogy találkozzon orosz tisztviselőkkel, és állítólag arra figyelmeztette őket" Ez csak megtévesztő kommunikáció. Valójában az USA "kérte" Oroszorszárgot, ne kapituláltassa Ukrajnát. Az oroszok rendelkeznek a világelső nukleáris triáddal, mind számban, mind modernizáltságban. Amióta az oroszok hadrendbe állították a hiperszonikus MIRV robbanófejes, nukleáris Oreshnik IRBM rendszert, nekik fél órába se tartana letarolni egész Európát. Az USA fél Oroszországtól - ez tény.
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0
0
Canadian
2026. augusztus 28. 20:00
Oroszország is tehetne valamit a feszültség csökkentése érdekében: húzatás el Ukrajnából.
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0
2
Gubbio
•••
2026. augusztus 28. 19:54 Szerkesztve
A liberálisok pont erre a véletlenre számítanak. A véletlenrôl gyártott tervek - bevetésre készen - már ott lapulnak a fiókban.
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1
0
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