Két kettős állampolgárságú férfit azonosíthattak a lipcsei drónincidens gyanúsítottjaiként

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A német hatóságok egy fehérorosz–orosz, illetve egy lett–orosz kettős állampolgárságú férfit azonosítottak az augusztus 4-én történt lipcsei drónincidens feltételezett elkövetőiként.
A német hatóságok egy fehérorosz–orosz, illetve egy lett–orosz kettős állampolgárságú férfit azonosítottak az augusztus 4-én történt lipcsei drónincidens feltételezett elkövetőiként – írja a Süddeutsche Zeitung, valamint az NDR és a WDR a nyomozáshoz közel álló forrásokra hivatkozva.
Az MTI összegzése szerint a beszámolók szerint a két férfi azonosításában a lipcsei repülőtér közelében talált DNS-nyomok játszottak szerepet.
A genetikai mintákat egyebek mellett egy drónon, egy robbanóanyaggal megtöltött konzervdobozon, valamint egy fára rögzített antennán találták meg.
A NATO egyik fontos logisztikai központjaként is működő lipcsei repülőtéren augusztus 4-én egy robbanóanyaggal felszerelt drónt észleltek egy Antonov típusú ukrán teherszállító repülőgép közelében. A drónt a repülőtér egyik munkatársa a földre rúgta. A német sajtó értesülései szerint később egy másik drónt is találtak a repülőtér közelében, amelyen szintén robbanóanyag nyomaira bukkantak.
A német nyomozók állítólag több európai adatbázisban is ellenőrizték a rendelkezésükre álló információkat, és a Litvániában, illetve Finnországban korábban rögzített DNS-mintákkal is összevetették a lipcsei helyszínen talált genetikai nyomokat. A sajtóértesülések szerint a gyanúsítottak azonosítását hírszerzési információk is alátámasztották.
A német kormány kedden arra a következtetésre jutott, hogy Oroszország állhat a lipcsei repülőtér elleni, hibrid támadásként értékelt incidens mögött.
Alexander Dobrindt német belügyminiszter szerint ezt a rendőrségi nyomozás eredményei, az elkövetés mintázata és a hírszerzési információk együttesen támasztják alá.
A két férfi esetleges szerepét és az incidens hátterét a német hatóságok vizsgálják.
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