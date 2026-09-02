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antonov incidens nato németország

Két kettős állampolgárságú férfit azonosíthattak a lipcsei drónincidens gyanúsítottjaiként

2026. szeptember 02. 20:35

A német hatóságok egy fehérorosz–orosz, illetve egy lett–orosz kettős állampolgárságú férfit azonosítottak az augusztus 4-én történt lipcsei drónincidens feltételezett elkövetőiként.

2026. szeptember 02. 20:35
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A német hatóságok egy fehérorosz–orosz, illetve egy lett–orosz kettős állampolgárságú férfit azonosítottak az augusztus 4-én történt lipcsei drónincidens feltételezett elkövetőiként – írja a Süddeutsche Zeitung, valamint az NDR és a WDR a nyomozáshoz közel álló forrásokra hivatkozva.

Az MTI összegzése szerint a beszámolók szerint a két férfi azonosításában a lipcsei repülőtér közelében talált DNS-nyomok játszottak szerepet.

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A genetikai mintákat egyebek mellett egy drónon, egy robbanóanyaggal megtöltött konzervdobozon, valamint egy fára rögzített antennán találták meg.

A NATO egyik fontos logisztikai központjaként is működő lipcsei repülőtéren augusztus 4-én egy robbanóanyaggal felszerelt drónt észleltek egy Antonov típusú ukrán teherszállító repülőgép közelében. A drónt a repülőtér egyik munkatársa a földre rúgta. A német sajtó értesülései szerint később egy másik drónt is találtak a repülőtér közelében, amelyen szintén robbanóanyag nyomaira bukkantak.

  • A fehérorosz–orosz kettős állampolgárságú férfi korábban a balti államokban elkövetett bűncselekmények miatt már a hatóságok látókörébe került. A sajtóinformációk szerint Minszkben kiállított, Olaszországba szóló turistavízummal lépett be a schengeni övezetbe.
  • A másik, lett–orosz kettős állampolgárságú férfi a beszámolók szerint az incidens megszervezésében és a robbanóanyag Németországba juttatásában vehetett részt. Az NDR és a WDR információi szerint július végén repülővel érkezett Berlinbe, majd bérelt autóval utazott Lipcsébe. Az incidens előkészítése után, két nappal a történtek előtt elhagyta Németországot.

A német nyomozók állítólag több európai adatbázisban is ellenőrizték a rendelkezésükre álló információkat, és a Litvániában, illetve Finnországban korábban rögzített DNS-mintákkal is összevetették a lipcsei helyszínen talált genetikai nyomokat. A sajtóértesülések szerint a gyanúsítottak azonosítását hírszerzési információk is alátámasztották.

A német kormány kedden arra a következtetésre jutott, hogy Oroszország állhat a lipcsei repülőtér elleni, hibrid támadásként értékelt incidens mögött.

Alexander Dobrindt német belügyminiszter szerint ezt a rendőrségi nyomozás eredményei, az elkövetés mintázata és a hírszerzési információk együttesen támasztják alá.

A két férfi esetleges szerepét és az incidens hátterét a német hatóságok vizsgálják.

Nyitóképünk illusztráció, forrása: Facebook

Összesen 20 komment

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mnmn
2026. szeptember 02. 22:44
Hollywoodban már dolgoznak a filmen, a hős buszsofőrről aki lerúgta az orosz drónt. Basszus, ez legalább olyan ütős mint a Tanúban a békaemberek az ürgebőrbe varrt üzenettel.
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0
0
formaegy-2
2026. szeptember 02. 22:27
Ja a német hatóságok.)))))))))))))) Tudjuk, az északi áramlatot is az oroszok robbantották fel.))))))))))))) Ja, nem! Scholz elvtársatok adta meg az engedélyt Bidennek, hogy robbantsák fel, és mit ad Isten egy gyors usa gyakorlat során való aláaknázás után - UKRÁNOK robbantották fel! Lengyel-o-ba is az UKRÁNOK röpítettek rakétát, hogy az oroszokra fogják, de az sem jött be, és ráadásul ártatlan lengyel embernek kellett meghalni! Na német hatóságok inkább foglalkozzatok a valódi terrorista szarházi emberetekkel a Scholz elvtársatokkal!!!!!!!!!! Németek vagytok. Náci hazug, gerinctelen tömeggyilkos kutyák! Ti akik képesek vagytok az ukrán embereket legyilkoltatni jobb ah nem ugattok!
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1
0
alenka
2026. szeptember 02. 22:27
Megbízó: ukiiiikiiikriiiijniii náci geci faj és a pereputtya...ez kimaradt!
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0
0
Monte Carlo
2026. szeptember 02. 22:14
Kamu.
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3
0
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