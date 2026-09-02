Két kettős állampolgárságú férfit azonosíthattak a lipcsei drónincidens gyanúsítottjaiként

A német hatóságok egy fehérorosz–orosz, illetve egy lett–orosz kettős állampolgárságú férfit azonosítottak az augusztus 4-én történt lipcsei drónincidens feltételezett elkövetőiként – írja a Süddeutsche Zeitung, valamint az NDR és a WDR a nyomozáshoz közel álló forrásokra hivatkozva.

Az MTI összegzése szerint a beszámolók szerint a két férfi azonosításában a lipcsei repülőtér közelében talált DNS-nyomok játszottak szerepet.