Felmérés: 5-ből 1 német emigrálna, ha az AfD kormányra kerülne

A „Bild am Sonntag” újság megbízásából készített reprezentatív Insa-felmérésből kiderült, hogy a válaszadók 22 százaléka egyetértett azzal az állítással, hogy: „Ha az AfD hatalomra kerülne szövetségi szinten, elhagynám Németországot.” 60 százalék nem értett egyet ezzel, 18 százalék pedig bizonytalan volt, vagy nem adott választ – számolt be a Welt.

A megkérdezettek 47 százaléka egyetértett azzal az állítással, hogy egy AfD-vezette szövetségi kormány kárt okozna Németországnak. 36 százalék nem értett egyet ezzel az értékeléssel, 17 százalék pedig bizonytalan volt, vagy nem adott választ.

A szeptember 6-i szász-anhalt-i tartományi választásokra tekintettel az Insa a lehetséges kormányalakításokról is kérdezett. A felmérés szerint a válaszadók 43 százaléka úgy vélte, hogy az AfD elleni, az összes többi pártból álló koalíció tovább erősítené a pártot, míg 32 százalék nem értett egyet ezzel. 33 százalék inkább az AfD abszolút többségét részesítené előnyben az összes többi párt koalíciójával szemben; 52 százalék elutasította ezt az állítást. A válaszadók 44 százaléka úgy véli, hogy az AfD-nek lehetőséget kell adni arra, hogy bizonyítsa kormányzási képességeit, míg 42 százalék ellenzi ezt.