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afd cdu felmérés zöldek németország

Felmérés: 5-ből 1 német emigrálna, ha az AfD kormányra kerülne

2026. augusztus 30. 09:54

Egy felmérés szerint a válaszadók több mint egyötöde elhagyná Németországot, ha az AfD hatalomra kerülne szövetségi szinten.

2026. augusztus 30. 09:54
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A „Bild am Sonntag” újság megbízásából készített reprezentatív Insa-felmérésből kiderült, hogy a válaszadók 22 százaléka egyetértett azzal az állítással, hogy: „Ha az AfD hatalomra kerülne szövetségi szinten, elhagynám Németországot.” 60 százalék nem értett egyet ezzel, 18 százalék pedig bizonytalan volt, vagy nem adott választ – számolt be a Welt.

A megkérdezettek 47 százaléka egyetértett azzal az állítással, hogy egy AfD-vezette szövetségi kormány kárt okozna Németországnak. 36 százalék nem értett egyet ezzel az értékeléssel, 17 százalék pedig bizonytalan volt, vagy nem adott választ.

A szeptember 6-i szász-anhalt-i tartományi választásokra tekintettel az Insa a lehetséges kormányalakításokról is kérdezett. A felmérés szerint a válaszadók 43 százaléka úgy vélte, hogy az AfD elleni, az összes többi pártból álló koalíció tovább erősítené a pártot, míg 32 százalék nem értett egyet ezzel. 33 százalék inkább az AfD abszolút többségét részesítené előnyben az összes többi párt koalíciójával szemben; 52 százalék elutasította ezt az állítást. A válaszadók 44 százaléka úgy véli, hogy az AfD-nek lehetőséget kell adni arra, hogy bizonyítsa kormányzási képességeit, míg 42 százalék ellenzi ezt.

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Az Insa korábban bejelentette, hogy ha vasárnap tartanák a szövetségi választásokat, az AfD továbbra is a legtöbb szavazatot kapná, 29 százalékkal, ugyanannyit, mint az előző héten. 

A CDU és a CSU együttesen a szavazatok 20 százalékát kapná (-1 százalékpont).

A közvélemény-kutatás szerint a Zöldek támogatottsága változatlanul 13 százalék maradna. Az SPD továbbra is a szavazatok 12 százalékát kapná, a Baloldali Párt pedig 10 százalékot. 

Nyitókép: Unsplash

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Összesen 37 komment

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tikkadt-szocske
2026. augusztus 30. 10:41
Feltételezem, akik elhagynák Németországot, egyenesen Szíriában landolnának.
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3
0
vitez-laszlo
2026. augusztus 30. 10:40
"Felmérés: 5-ből 1 német emigrálna, ha az AfD kormányra kerülne" Tehát a törökök, és a migránsok hazamennének..... OK!
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1
0
tikkadt-szocske
2026. augusztus 30. 10:33
Zöldek 13 %. Ez mindent elárul a németek agybeli kapacitásáról.
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4
0
lofejazagyban-2
2026. augusztus 30. 10:30
jelenleg kb 5 németből 1 migráns.
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4
0
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