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bundeswehr euronews németország

Háború az oroszokkal? A litván-belorusz határon szolgáló németek szerint még sosem volt ilyen közel az összecsapás lehetősége

2026. augusztus 28. 08:52

Hat héten át gyakorlatoztak az oroszok „előkertjében” a németek, megdöbbentő jeleket észleltek.

2026. augusztus 28. 08:52
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Németország történelmi katonai vállalásra készül: 2027 végéig mintegy 4800 katonát telepít tartósan Litvániába: a Bundeswehr egységei már intenzíven gyakorlatoznak a belarusz határ közelében, miközben Berlin célja Oroszország elrettentése és a NATO keleti szárnyának megerősítése. Az elmúlt időszakban a belarusz határtól mindössze néhány kilométerre közel háromezer NATO-katona gyakorlatozott mintegy hat héten keresztül – írta meg az Euronews, amely egy hetet töltött a német Bundeswehr Litvániában szolgáló egységeivel.

A Freedom Shield I elnevezésű hadgyakorlaton a katonák drónokkal, elektronikai hadviselési eszközökkel, nehézpáncélosokkal, tüzérséggel, gyalogsági alakulatokkal, helikopterekkel és vadászgépekkel gyakorolták a NATO területének védelmét egy, a hadsereg által „hagyományos támadóként” meghatározott ellenséggel szemben.

A lap szerint a gyakorlat egyik legfontosabb résztvevője a Bundeswehr 45. páncélosdandárja, az úgynevezett Litvánia-dandár. Németország tervei szerint 2027 végéig mintegy 4800 német katona állomásozik majd tartósan Litvániában. A cél persze nem más, mint az oroszok elrettentése.

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Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy 2024 áprilisában megkezdődött a német katonák litvániai telepítése. Akkor mintegy két tucat katona érkezett a balti országba, hogy előkészítse a terepet a később érkező erők számára. A tervek már ekkor mintegy 4800 katona és 200 civil állandó jelenlétéről szóltak, akik családtagjaikat is magukkal vihetik.

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A második világháború óta ez volt egyébként az első alkalom, hogy német katonák ilyen módon, állandó jelleggel az ország határain kívül állomásoznak. EZ most annyiban változott, hogy a Bundeswehr történetében először állomásoztatnak tartósan teljes, harcképes dandárt Németországon kívül.

A német katonák időleges jelenléte önmagában nem ekkora szenzáció: már 2017 óta szolgálnak Litvániában a NATO megerősített előretolt jelenlétének részeként. Az Euronews ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy ezek az erők eddig rotációs rendszerben működtek: a katonákat és a felszerelést rendszeresen váltották, nem állomásoztak tartósan az országban.

A 2022-es orosz támadás után a baltiak, köztük Litvánia erősebb és tartósabb NATO-jelenlétet sürgetett. Olaf Scholz akkori német kancellár 2022 júniusában meg is ígérte, hogy Németország egy Bundeswehr-dandár vezetésével járul hozzá Litvánia védelméhez, bár ekkor még szó sem volt egyteljes dandár állandó telepítéséről. Aztán 2023 nyarán – Jevgenyij Prigozsin sikertelen Wagner-lázadása, majd nagyszámú Wagner-zsoldos Belaruszba települése – újra fellángoltak a viták az állandó hadseregről, végül Boris Pistorius védelmi miniszter és Carsten Breuer vezérkari főnök jelentette be a német csapatok tartós elhelyezését a balti államban. 

Lapunk tavaly késő ősszel Christoph Huber dandártábornok közlése alapján foglalkozott a csapatok fegyverzetével is: az alakulat 

  • Leopard harckocsikkal,
  • Puma S1 gyalogsági harcjárművekkel,
  • Panzerhaubitze 2000 önjáró lövegekkel, 
  • drónokkal és légvédelmi eszközökkel rendelkezik.

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Huber szerint a dandár nincs egyedül, szükség esetén a 10. páncéloshadosztály további alakulatai is mozgósíthatók a NATO keleti szárnyának védelmére. Az Oroszországnak szánt üzenetet így foglalta össze: „Itt áll a NATO – egy lépéssel sem tovább.” A Mandiner cikke szintén azt írta, hogy a német alakulat célja Oroszország elrettentése és a NATO keleti határának védelme.

Friedrich Merz német kancellár ugyancsak egyértelművé tette, milyen jelentőséget tulajdonít Berlin a missziónak. 

Az Euronews szerint a vilniusi városházán egy emléktábla őrzi a kancellár kijelentését, amely szerint Litvánia biztonsága Németország biztonsága is, Vilnius védelme pedig Berlin védelmét jelenti.

Ugyanakkor még így sem kerek minden: az Euronews a Bildre hivatkozva azt írta, hogy a tervezett dandár állományának eddig körülbelül 60 százalékát sikerült önkéntesekkel feltölteni, így nagyjából kétezer katona még mindig hiányzik. A lap munkatársai egyébként egy hetet töltöttek különböző Bundeswehr-alakulatokkal, és a lap szerint a katonák körében sem egységes a megítélése a tartós litvániai szolgálatnak.

Nyitóképen a Rheinmetall vezérigazgatója tart fegyverbemutatót
a hesseni államelnöknek, Boris Rheinnek. Forrás: Sascha Schuermann / AFP

Összesen 38 komment

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Palatin
2026. augusztus 28. 11:31
Ez a naiv német tömegeknek szól: "Látjátok, csak mi tudunk megvédenie benneteket az agressziv oroszoktól!" Holott a németnél agresszivabb és brutálisabb népet a Föld még nem hordozott a hátán. De jól elagyabugyálták öket, amiböl nem sokat tanultak. Úgy látszik kell nekik mégegy lecke.
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ihavrilla
2026. augusztus 28. 11:19
Hitler jutott eszembe. Hogy miért?!
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nemecsekerno-007-01
2026. augusztus 28. 11:18
Ez megint más faszával verik a csalánt. Az oroszoknak most már úgy kéne lenyomni őket, hogy bennünket kihagynak belőle.
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SyncBaer
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2026. augusztus 28. 11:17 Szerkesztve
Áll behemót ménkűvel a kezében és elkezd az orra előtt bugylibicskával hadonászni a queer. Nem érti mit akar a német, újra elfoglalni, mint tették azt 1915-ben, vagy pingpongozni, mint Königsberggel? Nehogy rossz vége legyen - mit bámulsz, kapsz egy pofont, elájulsz.
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