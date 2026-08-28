Háború az oroszokkal? A litván-belorusz határon szolgáló németek szerint még sosem volt ilyen közel az összecsapás lehetősége

A német katonák időleges jelenléte önmagában nem ekkora szenzáció: már 2017 óta szolgálnak Litvániában a NATO megerősített előretolt jelenlétének részeként. Az Euronews ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy ezek az erők eddig rotációs rendszerben működtek: a katonákat és a felszerelést rendszeresen váltották, nem állomásoztak tartósan az országban.

A 2022-es orosz támadás után a baltiak, köztük Litvánia erősebb és tartósabb NATO-jelenlétet sürgetett. Olaf Scholz akkori német kancellár 2022 júniusában meg is ígérte, hogy Németország egy Bundeswehr-dandár vezetésével járul hozzá Litvánia védelméhez, bár ekkor még szó sem volt egyteljes dandár állandó telepítéséről. Aztán 2023 nyarán – Jevgenyij Prigozsin sikertelen Wagner-lázadása, majd nagyszámú Wagner-zsoldos Belaruszba települése – újra fellángoltak a viták az állandó hadseregről, végül Boris Pistorius védelmi miniszter és Carsten Breuer vezérkari főnök jelentette be a német csapatok tartós elhelyezését a balti államban.

Lapunk tavaly késő ősszel Christoph Huber dandártábornok közlése alapján foglalkozott a csapatok fegyverzetével is: az alakulat