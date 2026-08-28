Háború az oroszokkal? A litván-belorusz határon szolgáló németek szerint még sosem volt ilyen közel az összecsapás lehetősége

Kezdődik: megérkezett a német hadsereg Litvániába
A közeljövőben közel ötezer német katonát fognak a balti országba telepíteni.
Hat héten át gyakorlatoztak az oroszok „előkertjében” a németek, megdöbbentő jeleket észleltek.
Németország történelmi katonai vállalásra készül: 2027 végéig mintegy 4800 katonát telepít tartósan Litvániába: a Bundeswehr egységei már intenzíven gyakorlatoznak a belarusz határ közelében, miközben Berlin célja Oroszország elrettentése és a NATO keleti szárnyának megerősítése. Az elmúlt időszakban a belarusz határtól mindössze néhány kilométerre közel háromezer NATO-katona gyakorlatozott mintegy hat héten keresztül – írta meg az Euronews, amely egy hetet töltött a német Bundeswehr Litvániában szolgáló egységeivel.
A Freedom Shield I elnevezésű hadgyakorlaton a katonák drónokkal, elektronikai hadviselési eszközökkel, nehézpáncélosokkal, tüzérséggel, gyalogsági alakulatokkal, helikopterekkel és vadászgépekkel gyakorolták a NATO területének védelmét egy, a hadsereg által „hagyományos támadóként” meghatározott ellenséggel szemben.
A lap szerint a gyakorlat egyik legfontosabb résztvevője a Bundeswehr 45. páncélosdandárja, az úgynevezett Litvánia-dandár. Németország tervei szerint 2027 végéig mintegy 4800 német katona állomásozik majd tartósan Litvániában. A cél persze nem más, mint az oroszok elrettentése.
Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy 2024 áprilisában megkezdődött a német katonák litvániai telepítése. Akkor mintegy két tucat katona érkezett a balti országba, hogy előkészítse a terepet a később érkező erők számára. A tervek már ekkor mintegy 4800 katona és 200 civil állandó jelenlétéről szóltak, akik családtagjaikat is magukkal vihetik.
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A közeljövőben közel ötezer német katonát fognak a balti országba telepíteni.
A második világháború óta ez volt egyébként az első alkalom, hogy német katonák ilyen módon, állandó jelleggel az ország határain kívül állomásoznak. EZ most annyiban változott, hogy a Bundeswehr történetében először állomásoztatnak tartósan teljes, harcképes dandárt Németországon kívül.
A német katonák időleges jelenléte önmagában nem ekkora szenzáció: már 2017 óta szolgálnak Litvániában a NATO megerősített előretolt jelenlétének részeként. Az Euronews ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy ezek az erők eddig rotációs rendszerben működtek: a katonákat és a felszerelést rendszeresen váltották, nem állomásoztak tartósan az országban.
A 2022-es orosz támadás után a baltiak, köztük Litvánia erősebb és tartósabb NATO-jelenlétet sürgetett. Olaf Scholz akkori német kancellár 2022 júniusában meg is ígérte, hogy Németország egy Bundeswehr-dandár vezetésével járul hozzá Litvánia védelméhez, bár ekkor még szó sem volt egyteljes dandár állandó telepítéséről. Aztán 2023 nyarán – Jevgenyij Prigozsin sikertelen Wagner-lázadása, majd nagyszámú Wagner-zsoldos Belaruszba települése – újra fellángoltak a viták az állandó hadseregről, végül Boris Pistorius védelmi miniszter és Carsten Breuer vezérkari főnök jelentette be a német csapatok tartós elhelyezését a balti államban.
Lapunk tavaly késő ősszel Christoph Huber dandártábornok közlése alapján foglalkozott a csapatok fegyverzetével is: az alakulat
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A 45. páncélosdandár tankokkal, tüzérséggel, drónokkal és légvédelmi eszközökkel is rendelkezik, és koránt sincs egyedül.
Huber szerint a dandár nincs egyedül, szükség esetén a 10. páncéloshadosztály további alakulatai is mozgósíthatók a NATO keleti szárnyának védelmére. Az Oroszországnak szánt üzenetet így foglalta össze: „Itt áll a NATO – egy lépéssel sem tovább.” A Mandiner cikke szintén azt írta, hogy a német alakulat célja Oroszország elrettentése és a NATO keleti határának védelme.
Friedrich Merz német kancellár ugyancsak egyértelművé tette, milyen jelentőséget tulajdonít Berlin a missziónak.
Az Euronews szerint a vilniusi városházán egy emléktábla őrzi a kancellár kijelentését, amely szerint Litvánia biztonsága Németország biztonsága is, Vilnius védelme pedig Berlin védelmét jelenti.
Ugyanakkor még így sem kerek minden: az Euronews a Bildre hivatkozva azt írta, hogy a tervezett dandár állományának eddig körülbelül 60 százalékát sikerült önkéntesekkel feltölteni, így nagyjából kétezer katona még mindig hiányzik. A lap munkatársai egyébként egy hetet töltöttek különböző Bundeswehr-alakulatokkal, és a lap szerint a katonák körében sem egységes a megítélése a tartós litvániai szolgálatnak.
Nyitóképen a Rheinmetall vezérigazgatója tart fegyverbemutatót
a hesseni államelnöknek, Boris Rheinnek. Forrás: Sascha Schuermann / AFP