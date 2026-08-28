Felkelés a brüsszeli túlhatalom ellen: Franciaország számára esély nyílhat odacsapni

Nyolc hónappal a francia elnökválasztás előtt megkezdődött a kampány érdemi szakasza: hét meghatározó jelölt csapott össze az első nagy nyilvános vitán, ahol a gazdaság, az államadósság, a nyugdíjreform és Franciaország uniós szerepe került a középpontba – számolt be róla az Euronews.

A résztvevők között ott volt Emmanuel Macron két korábbi miniszterelnöke, Gabriel Attal és Édouard Philippe, továbbá