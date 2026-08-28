Felkelés a brüsszeli túlhatalom ellen: Franciaország számára esély nyílhat odacsapni

A „győztes páros”: nem árulnak zsákbamacskát Orbán francia szövetségesei
Marine Le Pen és Jordan Bardella kéz a kézben kampányolnak a 2027-es francia elnökválasztás előtt, a felmérések pedig nagyon is őket igazolják.
Elnökválasztás: Le Pen és Mélenchon sem viccel, ha a francia érdekekről van szó, a franciák kétharmada pedig egyetért velük.
Nyolc hónappal a francia elnökválasztás előtt megkezdődött a kampány érdemi szakasza: hét meghatározó jelölt csapott össze az első nagy nyilvános vitán, ahol a gazdaság, az államadósság, a nyugdíjreform és Franciaország uniós szerepe került a középpontba – számolt be róla az Euronews.
A résztvevők között ott volt Emmanuel Macron két korábbi miniszterelnöke, Gabriel Attal és Édouard Philippe, továbbá
A lap röviden összefoglalta az álláspontokat: Mélenchon például nekiment az EU-nak, mondván, figyelmen kívül hagyná azokat az uniós döntéseket, amelyek szerinte ellentétesek a francia érdekekkel, és az EU alapját képező szerződéseket sem ártana módosítani; Le Pen ezzel szemben Franciaország hozzájárulását csökkentené a közös büdzséhez, valamint több ezer európai szabályt is eltörölne.
Édouard Philippe inkább Kína gazdasági térnyerésére figyelmeztetett; szerinte
Európának keményebben kellene fellépnie Pekinggel és Washingtonnal szemben, és akár kvótákkal is ösztönözni lehetne a kínai vállalatokat arra, hogy Franciaországban termeljenek.
Raphaël Glucksmann ugyancsak a kínai kihívást emlegette, ezért a következő francia elnöknek erőteljesebben kellene képviselnie Párizs érdekeit Brüsszelben.
Ami a költségvetést illeti, természetesen mindenki rendbe akarná rakni, Mélenchon emelne a béreken, miközben simán leírná a francia jegybanknál lévő államadósság jelentős részét, ez Philippe és Attal szerint veszélyes, Mélenchon szerint viszont félreértették őt. Le Pen pedig giganagy megtakarítási programmal oldaná meg a helyzetet.
Ahogy várható volt, a nyugdíjak kérdése is előkerült, pontosabban a Macronék által korábban erőltetett nyugdíjreform – a leköszönő elnök komoly politikai árat fizetett azért, hogy 62 helyett 64 évre emelje a nyugdíjkorhatárt. Ebből okulva Tondelier csak ellenezte a korhatár emelését, Mélenchon pedig előbb 62, később 60 évre csökkentené azt. Le Pen differenciálna: a többség számára visszaállítaná a 62 éves korhatárt, míg azok, akik már 20 éves koruk előtt dolgozni kezdtek, 60 évesen vonulhatnának nyugdíjba.
Ezzel szemben Retallieu és Philippe kitartottak a korhatáremelés mellett.
Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a 2027-es francia elnökválasztás előtt Marine Le Pen és a Nemzeti Tömörülés minden korábbinál erősebb pozícióból készül a kampányra. A Mandiner júliusban arról írt, hogy a felmérések szerint Le Pen az első forduló egyik egyértelmű favoritja, miközben legfontosabb riválisai között Édouard Philippe, Gabriel Attal és Jean-Luc Mélenchon szerepelnek.
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Marine Le Pen és Jordan Bardella kéz a kézben kampányolnak a 2027-es francia elnökválasztás előtt, a felmérések pedig nagyon is őket igazolják.
A kampány egyik fontos törésvonala már korábban is a gazdaság és a nyugdíjreform volt. Le Pen a Macron-féle nyugdíjkorhatár-emelés visszafordítását támogatja, miközben a Nemzeti Tömörülésen belül is vannak eltérések abban, milyen messz menjenek a korhatár csökkentésében és a gazdasági ígéretekben.
A választás külpolitikai tétje sem csekély: a NATO-ban is figyelemmel kísérik a francia kampányt, mivel Le Pen kivonná Franciaországot a szövetség integrált katonai parancsnokságából, Mélenchon pedig ennél is radikálisabb álláspontot képvisel.
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Nyitókép: Thomas SAMSON / AFP