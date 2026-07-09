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emmanuel macron marine le pen politico

A „győztes páros”: nem árulnak zsákbamacskát Orbán francia szövetségesei

2026. július 09. 08:55

Marine Le Pen és Jordan Bardella kéz a kézben kampányolnak a 2027-es francia elnökválasztás előtt, a felmérések pedig nagyon is őket igazolják.

2026. július 09. 08:55
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Ügyes politikai húzás, vagy éppenséggel új taktika a három választáson is alulmaradt Marine Le Pen részéről, hogy a fiatal Jordan Bardellával kampányol? – teszi fel a kérdést a brüsszeli Politico.

A nemzetközi sajtó áthatóan nehezen képes befogadni a helyzetet, hogy annak dacára, hogy az örök esélyes elnökjelölt Le Pent Emmanuel Macron kormányzata különféle adminisztratív eszközökkel igyekezett félreállítani az útból, a Nemzeti Tömörülés ikonikus vezetője nem hátrált meg, sőt, maga mellé emelve az EP-képviselő, 2024 óta pedig a Patrióták Európáért frakció elnökét, a 30 éves Bardellát, minden korábbinál jobb esélyekkel indulhat neki a 2027-es francia elnökválasztásnak.

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Minden jel szerint ugyanis visszaütött a jogi vegzatúra, aminek az 57 éves politikusasszonyt alávetették, ráadásul kívülről leginkább úgy tűnhet, egyenesen szívességet tettek neki azzal, hogy elítélték, de mégsem: hiszen három év börtönbüntetésre ítélték, amelyből két év felfüggesztett, az egy év letöltendő pedig kiváltható házi őrizettel, elektromos nyomkövető viselése mellett, és a 45 hónapos eltiltása a közügyektől, ami elvileg megakadályozta volna, hogy megszorongathassa Macront (és ami miatt elkezdte fleépíteni Bardellát) szintén részben felfüggesztésre került, a kirótt 15 hónap pedig véget ért, vagyis

Le Pen úgy kampányolhat, hogy közben Macron mártírjaként mutatkozhat.

De visszatérve a Politicóra, a brüsszeli lap elsősorban most azzal foglalkozott, hogy miként működik az így kényszer szülte, de beválni látszó Le Pen-Bardella páros.

A lap szerint Le Pen célja, hogy Bardella fiatalos, modernebb imázsa, erős kommunikációs készsége és a mérsékelt-jobbos üzleti körök felé való jobb kapcsolata segít majd áthozni a jobbos szavazókat a Nemzeti Tömörüléshez. A lap kiemelte: 

azzal, hogy Le Pen egyébként fellebbezett az ellene hozó ítélet ellen, az ügye elhúzódik majd a kampány idejére.

Mindamellett Le Pen és Bardella hónapok óta „győztes párosként” mutatják be magukat: Le Pen lenne az államfő, Bardella pedig a miniszterelnök. Ez egyébként amerikai minta (lásd: elnök-alelnök párosok), ugyanakkor a párton belüli véleményformálók szerint kimondottan jót tesz a demokráciának is, hiszen nem árulnak zsákbamacskát a személyi politika kapcsán.

Az idézett politológusok szerint a párosítás kommunikációs szempontból logikus: a két politikus életkora, politikai tapasztalata és stílusa jól kiegészíti egymást, így eltérő választói csoportokat tudnak megszólítani. A stratégia azonban csak akkor működhet Franciaországban, ha fontos politikai kérdésekben nem jelennek meg látványos ellentmondások közöttük. Egy akadálya lehet mindennek: ha ők ketten nem értenek egyet valamilyen fajsúlyos kérdésben, és ilyenek azért akadnak, például a Macron-féle nyugdíjreform kapcsán.

 A lap megemlékezett Le Pen elítéléséről is, amit a politikus értelemszerűen politikai támadásként keretez, és ő viszi a harcosabb hangvételt, Bardella pedig a mérsékeltebbet. Az ügy egyébként láthatóan nem ártott Le Pennek: mint írták, egy friss felmérés alapján továbbjutna az elnökválasztás második fordulójába. 

Ott pedig a jelenlegi adatok szerint esélyes lenne a győzelemre is; sőt, sosem volt még olyan erős az esély, mint most.

Amit indirekt módon egyébként mi sem bizonyítja jobban, mint az olyan cikkek tömkelege, mint például az Euractiv-on megjelent „mekkora károkat okozhat le Pen a francia gazdaságnak?” típusú nyílt kampányszagú ijesztgetések.

Le Pen egyébként nemrég a Mandinernek is adott egy hosszabb interjút, íme:

Nyitókép: Le Pen és Bardella kampányol. Forrás: FRED TANNEAU / AFP

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Összesen 1 komment

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Karvaly
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2026. július 09. 10:24 Szerkesztve
"az Euractiv-on megjelent „mekkora károkat okozhat le Pen a francia gazdaságnak?”" Erre kíváncsi lennék - Bardelláék gazdasági programja (a francia, etatista elvárásokhoz képest) kimondottan haladó, és gazdaságélénkítőnek néz ki: adó- és bürokráciacsökkentés (energiaáraké is), állami pazarlások csökkentése (szociális juttatások lényegében csak franciáknak, családegyesítés leállítása, kitoloncolások felgyorsítása, csalások elleni kemény fellépés), francia cégek előnybe hozása a határokon belül. Egyfajta De Gaull - Milei keverék. Amit eddig Macron csinált, az például kimondottan a minél nagyobb cégeknek (a régi elitnek) kedvezett, és a tőkekoncentrációt növelte. Szerintem aki nem földbe dugott fejjel élt Franciaországban az elmúlt harminc évben, az az RN-re fog szavazni, ha jót akar magának - a kérdés az, hogy az elit hagyja-e nyerni. Sajnos, ez a korábban elképzelhetetlen kérdés mára mindennapos realitássá vált.
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