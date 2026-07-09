A „győztes páros”: nem árulnak zsákbamacskát Orbán francia szövetségesei

Ügyes politikai húzás, vagy éppenséggel új taktika a három választáson is alulmaradt Marine Le Pen részéről, hogy a fiatal Jordan Bardellával kampányol? – teszi fel a kérdést a brüsszeli Politico.

A nemzetközi sajtó áthatóan nehezen képes befogadni a helyzetet, hogy annak dacára, hogy az örök esélyes elnökjelölt Le Pent Emmanuel Macron kormányzata különféle adminisztratív eszközökkel igyekezett félreállítani az útból, a Nemzeti Tömörülés ikonikus vezetője nem hátrált meg, sőt, maga mellé emelve az EP-képviselő, 2024 óta pedig a Patrióták Európáért frakció elnökét, a 30 éves Bardellát, minden korábbinál jobb esélyekkel indulhat neki a 2027-es francia elnökválasztásnak.