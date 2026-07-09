A „győztes páros”: nem árulnak zsákbamacskát Orbán francia szövetségesei

Nem adja fel: elindul az elnökválasztáson Marine Le Pen
Az igazáért is tovább akar harcolni az immár négyszeres elnökjelölt politikus.
Marine Le Pen és Jordan Bardella kéz a kézben kampányolnak a 2027-es francia elnökválasztás előtt, a felmérések pedig nagyon is őket igazolják.
Ügyes politikai húzás, vagy éppenséggel új taktika a három választáson is alulmaradt Marine Le Pen részéről, hogy a fiatal Jordan Bardellával kampányol? – teszi fel a kérdést a brüsszeli Politico.
A nemzetközi sajtó áthatóan nehezen képes befogadni a helyzetet, hogy annak dacára, hogy az örök esélyes elnökjelölt Le Pent Emmanuel Macron kormányzata különféle adminisztratív eszközökkel igyekezett félreállítani az útból, a Nemzeti Tömörülés ikonikus vezetője nem hátrált meg, sőt, maga mellé emelve az EP-képviselő, 2024 óta pedig a Patrióták Európáért frakció elnökét, a 30 éves Bardellát, minden korábbinál jobb esélyekkel indulhat neki a 2027-es francia elnökválasztásnak.
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Az igazáért is tovább akar harcolni az immár négyszeres elnökjelölt politikus.
Minden jel szerint ugyanis visszaütött a jogi vegzatúra, aminek az 57 éves politikusasszonyt alávetették, ráadásul kívülről leginkább úgy tűnhet, egyenesen szívességet tettek neki azzal, hogy elítélték, de mégsem: hiszen három év börtönbüntetésre ítélték, amelyből két év felfüggesztett, az egy év letöltendő pedig kiváltható házi őrizettel, elektromos nyomkövető viselése mellett, és a 45 hónapos eltiltása a közügyektől, ami elvileg megakadályozta volna, hogy megszorongathassa Macront (és ami miatt elkezdte fleépíteni Bardellát) szintén részben felfüggesztésre került, a kirótt 15 hónap pedig véget ért, vagyis
Le Pen úgy kampányolhat, hogy közben Macron mártírjaként mutatkozhat.
De visszatérve a Politicóra, a brüsszeli lap elsősorban most azzal foglalkozott, hogy miként működik az így kényszer szülte, de beválni látszó Le Pen-Bardella páros.
A lap szerint Le Pen célja, hogy Bardella fiatalos, modernebb imázsa, erős kommunikációs készsége és a mérsékelt-jobbos üzleti körök felé való jobb kapcsolata segít majd áthozni a jobbos szavazókat a Nemzeti Tömörüléshez. A lap kiemelte:
azzal, hogy Le Pen egyébként fellebbezett az ellene hozó ítélet ellen, az ügye elhúzódik majd a kampány idejére.
Mindamellett Le Pen és Bardella hónapok óta „győztes párosként” mutatják be magukat: Le Pen lenne az államfő, Bardella pedig a miniszterelnök. Ez egyébként amerikai minta (lásd: elnök-alelnök párosok), ugyanakkor a párton belüli véleményformálók szerint kimondottan jót tesz a demokráciának is, hiszen nem árulnak zsákbamacskát a személyi politika kapcsán.
Az idézett politológusok szerint a párosítás kommunikációs szempontból logikus: a két politikus életkora, politikai tapasztalata és stílusa jól kiegészíti egymást, így eltérő választói csoportokat tudnak megszólítani. A stratégia azonban csak akkor működhet Franciaországban, ha fontos politikai kérdésekben nem jelennek meg látványos ellentmondások közöttük. Egy akadálya lehet mindennek: ha ők ketten nem értenek egyet valamilyen fajsúlyos kérdésben, és ilyenek azért akadnak, például a Macron-féle nyugdíjreform kapcsán.
A lap megemlékezett Le Pen elítéléséről is, amit a politikus értelemszerűen politikai támadásként keretez, és ő viszi a harcosabb hangvételt, Bardella pedig a mérsékeltebbet. Az ügy egyébként láthatóan nem ártott Le Pennek: mint írták, egy friss felmérés alapján továbbjutna az elnökválasztás második fordulójába.
Ott pedig a jelenlegi adatok szerint esélyes lenne a győzelemre is; sőt, sosem volt még olyan erős az esély, mint most.
Amit indirekt módon egyébként mi sem bizonyítja jobban, mint az olyan cikkek tömkelege, mint például az Euractiv-on megjelent „mekkora károkat okozhat le Pen a francia gazdaságnak?” típusú nyílt kampányszagú ijesztgetések.
Le Pen egyébként nemrég a Mandinernek is adott egy hosszabb interjút, íme:
Nyitókép: Le Pen és Bardella kampányol. Forrás: FRED TANNEAU / AFP