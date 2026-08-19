Kapitány István: Egyre nagyobb az esély, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját üzemben tudják tartani

Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban is üzemben tudják tartani – közölte a gazdasági és energetikai miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Kapitány István bejegyzése szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek.