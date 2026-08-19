Kapitány István: Egyre nagyobb az esély, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját üzemben tudják tartani

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Már csak órák, legfeljebb egy nap választ el a Duna várható legalacsonyabb vízállásától.
Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban is üzemben tudják tartani – közölte a gazdasági és energetikai miniszter szerdán a Facebook-oldalán.
Kapitány István bejegyzése szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek.
A miniszter jelezte:
már csak órák, legfeljebb egy nap választ el a Duna várható legalacsonyabb vízállásától. Pakson most minden intézkedés számít. A következő órák még kritikusak, ezért a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését.
Még nem vagyunk túl a nehezén, de egyre közelebb vagyunk hozzá, hogy közös erővel sikeresen átvészeljük ezt a rendkívüli helyzetet”
– írta Kapitány István.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala