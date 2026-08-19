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kapitány istván paksi atomerőmű duna

Kapitány István: Egyre nagyobb az esély, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját üzemben tudják tartani

2026. augusztus 19. 14:21

Már csak órák, legfeljebb egy nap választ el a Duna várható legalacsonyabb vízállásától.

2026. augusztus 19. 14:21
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Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban is üzemben tudják tartani – közölte a gazdasági és energetikai miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Kapitány István bejegyzése szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek.

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A miniszter jelezte:

már csak órák, legfeljebb egy nap választ el a Duna várható legalacsonyabb vízállásától. Pakson most minden intézkedés számít. A következő órák még kritikusak, ezért a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését.

Még nem vagyunk túl a nehezén, de egyre közelebb vagyunk hozzá, hogy közös erővel sikeresen átvészeljük ezt a rendkívüli helyzetet”

– írta Kapitány István.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala

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Összesen 77 komment

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Sorrend:
savrena
2026. augusztus 19. 18:14
Az Abszolút Filmszínház 2345-ik részét látják. Az utolsó blokk leállítása centiméterek kérdése a vízállásban. Közben gondoljanak bele, hogy osztrák barátaik a tízegynéhány keresztgátjukkal a Dunán a vízállást nem 1-2, hanem 10-20 centiméterrel tudják szabályozni. Gondoljanak bele abba is, hogy ugyanezen osztrák barátaik esténként mi pénzt keresnek a Magyarországra exportált árammal. És amikor majd az Abszolút Filmszínház főszereplője, Műrovar kijelenti, hogy nem kell nekünk Paks II, mert nem lehet hűteni, na akkor gondoljanak újra osztrák barátaikra a gátakon.
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dojice
2026. augusztus 19. 18:01
Mindenképpen úgy szeretnénk intézni, hogy megérje neki, és ne haljon bele.
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dojice
2026. augusztus 19. 17:59
Különben garantáljuk a halálos ítéletét. Ez nem kérés. Ez egy ország. Amiben vagy közreműködik és megteszi, amit kell. Vagy meghal.
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0
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dojice
•••
2026. augusztus 19. 17:51 Szerkesztve
Ami az országnak megéri, az neki is meg fogja érni. Nem áldozata lesz ennek, hanem nyertese. Tiszteljük a nemzetközi kapcsolatait és amit elért ebben. Csak annyit szeretnénk tőle, hogy ezt a hazánk érdekében hasznosítsa. És garantáljuk, hogy ő is jól jár vele.
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