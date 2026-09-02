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paksi atomerőmű népszava helikopter Magyar Péter forint

Kiderült, mennyi közpénzért helikopterezett Magyar Péter tiszás miniszterelnök

2026. szeptember 02. 10:51

A Népszava közérdekű adatigénylése alapján nem stimmel a kormánypárt első emberének magyarázkodása.

2026. szeptember 02. 10:51
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A honvédség közérdekű adatigénylés nyomán nyilvánosságra került dokumentumai szerint külön személyszállítási feladatra vezényelték azt a H145M típusú helikoptert, amely augusztus 12-én Magyar Pétert tiszás miniszterelnököt és kíséretét Paksra szállította.

Bár aznapra gyakorlórepüléseket is terveztek, a 02-es oldalszámú gép nem szerepelt ezek között.

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Magyar Péter korábban azzal indokolta a helikopteres utat, hogy a katonai helikoptereknek és pilótáiknak egyébként is teljesíteniük kell az előírt repült időt, ezért szerinte az utazás nem jelentett érdemi többletkiadást az államnak.

A Népszava által megszerzett honvédségi iratok szerint azonban a Magyar Pétert szállító gépet külön feladatra jelölték ki.

A repülést már augusztus 11-én elrendelték, a feladat meghatározásában pedig a miniszterelnök szállítása szerepelt. A gépnek Szolnok és Budapest érintésével kellett Paksra repülnie, majd visszatérnie. Az út során négy felszállást hajtott végre, és összesen 2 óra 39 percet töltött a levegőben.

A fedélzeten Magyar Péter mellett Ruszin-Szendi Romulusz és Kun Szabó István altábornagy utazott. A Paksi Atomerőmű körüli korlátozott légtér használatához külön hatósági engedélyre is szükség volt.

A honvédség számítása szerint a repülés kalkulált önköltsége 1 226 772 forint volt. Az összegben több mint 390 ezer forint légiüzemanyag-költség, több mint 138 ezer forint közúti üzemanyagköltség, valamint személyi juttatások és járulékok szerepeltek.

Ez azonban nem egy ténylegesen kifizetett számla, hanem önköltségszámítás, ezért önmagában nem állapítható meg belőle, hogy mekkora többletkiadást jelentett az államnak az út.

 A kormánypárt első embere korábban azt állította, egy valódi vezető ilyen helyzetben nem B kategóriás akciófilmet akar rendezni, nem a Megafon propagandistáit hívja katonákkal asszisztálni, nem helikopterekkel repked, gázcsonkokat nézni, hanem higgadtan teszi a dolgát, irányítja az országot, vezeti a kormányt. Magyar Péter kormányfőként már másképp gondolja.

A dokumentumokból az sem derül ki egyértelműen, hogy a repüléssel teljesítették-e a pilóták kötelező repült idejének egy részét, illetve milyen költségek merültek volna fel akkor is, ha a szóban forgó út nem valósul meg.

A rendelkezésre álló iratok alapján így az állapítható meg, hogy augusztus 12-én valóban voltak betervezett katonai gyakorlórepülések, a Magyar Pétert szállító helikopter azonban nem ezek részeként repült, hanem külön személyszállítási feladatot kapott.

Magyar Péter korábbi indoklása szerint a paksi látogatás célja az volt, hogy a helyszínen, szakemberek segítségével tájékozódjanak a Duna vízállásáról és a kormány előtt álló döntés lehetséges következményeiről. A kormánytagok többsége ugyanakkor, így az adott terület szakminisztere, Kapitány István, mikrobusszal utazott Paksra.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 192 komment

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Magyarorszag-elveszett
2026. szeptember 02. 14:17
Nem szólnék egy szót sem, de habosra verte a száját és nyilvánosan majdnem kiverte a farkát, mikor Orbán Viktor vagy más Fideszes ezt igénybe vette. Bebizonyosodott megint az, hogy az egy biten gondolkodó tiszás ettől megint érzékeny lesz. Mit nem olvasok lejjebb, "úristen, B+, rongyos 1,2 misi - ezért megy itt a faszverés? " No itt tartunk szellemileg és ezt még fokozni is tudja a tisza szekta, ha kell. Csak kérdem 1 biten kódolva akkor miért is ment a faszverés?
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Levinya
2026. szeptember 02. 14:14
a fideszes helikopterezés rossz, a tiszás helikopterezés jó
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fitymafake
2026. szeptember 02. 14:13
lemez 2026. szeptember 02. 14:00 Közben viszi a viz a fenékküszöböt..Egyerüen borzalom amit müvelnek.Közben az oroszok ideadták volna a szárazhütőt ha kérik.Eltemetett 6 milliárdot.Ilyen az amikor a csöcselék van hatalmon."" Ezt nem hiszem el baszki ennyire degenerált az a fideszcsőcselék?Ennyi fideszes barmot az isten nem baszhatott össze.🤣🤣 AZT MONDJA ODADJÁK A SZÁRAZHŰTŐT.🤣😂🤦‍♂️Ez a szerencsétlen kretén azt gondolja az olyan mint egy hűtőszekrény.👀😂😂😂😂😂Baszom anyád te te agyalágyult, tudod mennyi ideig és mennyi pénzbe kerúl egy szárazhűtő felépítése?köszönöm istenem ,hogy ezeket elküldted ajó kurva anyjukba.🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍
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0
2
kovsa2
2026. szeptember 02. 14:12
youtube.com/shorts/aPcSLK7QgAA Nos, egy nagyon jó videó! Arról beszél a hölgy, hogy a DDR idők elvakult kommunistái hova tűntek '89 után. Azért fontos ez a kérdés, mert egy a határt "védő" gyilkos most a rendőrszakszervezet vezető beosztásában tűnt föl és szólította fel a rendőröket ellenállásra, ha az AfD győz a 6.-ai választáson. Sajnos ez a felmutatása az előző rendszer szekértolóinak nálunk sem történt meg, pedig nagyon kellett volna. Megbélyegezni, kiközösíteni azokat, akik a szocializmusnak csúfolt párt-kapitalista rendszer elhivatott tagjai, haszonélvezői voltak. Soha többé nem engedni őket a politikának még csak a közelébe se.
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