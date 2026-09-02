Kiderült, mennyi közpénzért helikopterezett Magyar Péter tiszás miniszterelnök

A honvédség közérdekű adatigénylés nyomán nyilvánosságra került dokumentumai szerint külön személyszállítási feladatra vezényelték azt a H145M típusú helikoptert, amely augusztus 12-én Magyar Pétert tiszás miniszterelnököt és kíséretét Paksra szállította.

Bár aznapra gyakorlórepüléseket is terveztek, a 02-es oldalszámú gép nem szerepelt ezek között.