Kiderült, mennyi közpénzért helikopterezett Magyar Péter tiszás miniszterelnök

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A Népszava közérdekű adatigénylése alapján nem stimmel a kormánypárt első emberének magyarázkodása.
A honvédség közérdekű adatigénylés nyomán nyilvánosságra került dokumentumai szerint külön személyszállítási feladatra vezényelték azt a H145M típusú helikoptert, amely augusztus 12-én Magyar Pétert tiszás miniszterelnököt és kíséretét Paksra szállította.
Bár aznapra gyakorlórepüléseket is terveztek, a 02-es oldalszámú gép nem szerepelt ezek között.
Magyar Péter korábban azzal indokolta a helikopteres utat, hogy a katonai helikoptereknek és pilótáiknak egyébként is teljesíteniük kell az előírt repült időt, ezért szerinte az utazás nem jelentett érdemi többletkiadást az államnak.
A Népszava által megszerzett honvédségi iratok szerint azonban a Magyar Pétert szállító gépet külön feladatra jelölték ki.
A repülést már augusztus 11-én elrendelték, a feladat meghatározásában pedig a miniszterelnök szállítása szerepelt. A gépnek Szolnok és Budapest érintésével kellett Paksra repülnie, majd visszatérnie. Az út során négy felszállást hajtott végre, és összesen 2 óra 39 percet töltött a levegőben.
A fedélzeten Magyar Péter mellett Ruszin-Szendi Romulusz és Kun Szabó István altábornagy utazott. A Paksi Atomerőmű körüli korlátozott légtér használatához külön hatósági engedélyre is szükség volt.
A honvédség számítása szerint a repülés kalkulált önköltsége 1 226 772 forint volt. Az összegben több mint 390 ezer forint légiüzemanyag-költség, több mint 138 ezer forint közúti üzemanyagköltség, valamint személyi juttatások és járulékok szerepeltek.
Ez azonban nem egy ténylegesen kifizetett számla, hanem önköltségszámítás, ezért önmagában nem állapítható meg belőle, hogy mekkora többletkiadást jelentett az államnak az út.
A dokumentumokból az sem derül ki egyértelműen, hogy a repüléssel teljesítették-e a pilóták kötelező repült idejének egy részét, illetve milyen költségek merültek volna fel akkor is, ha a szóban forgó út nem valósul meg.
A rendelkezésre álló iratok alapján így az állapítható meg, hogy augusztus 12-én valóban voltak betervezett katonai gyakorlórepülések, a Magyar Pétert szállító helikopter azonban nem ezek részeként repült, hanem külön személyszállítási feladatot kapott.
Magyar Péter korábbi indoklása szerint a paksi látogatás célja az volt, hogy a helyszínen, szakemberek segítségével tájékozódjanak a Duna vízállásáról és a kormány előtt álló döntés lehetséges következményeiről. A kormánytagok többsége ugyanakkor, így az adott terület szakminisztere, Kapitány István, mikrobusszal utazott Paksra.
Nyitókép forrása: Facebook