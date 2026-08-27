Magyar Péter a parlamentben: A paksi munka „nem csúszott, nem a háromszorosába került, mint minden az Orbán-kormányok alatt, hanem gyorsabb lett és olcsóbb”

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Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról is beszélt a miniszterelnök.
A paksi erőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán „több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lesz”, mint tervezték – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés csütörtöki ülésén, napirend előtt.
A kormányfő felszólalásában a munkával kapcsolatban hangsúlyozta: „nem csúszott, nem a háromszorosába került, mint minden az Orbán-kormányok alatt, hanem gyorsabb lett és olcsóbb.”
Közölte, a kormány azt tette, ami egy válsághelyzetben a kormány dolga: miután a szakember megmondja, mire van szükség, a kormány dönt, és biztosítja a végrehajtáshoz szükséges forrásokat, pénzt, eszközt, embert, a jogi feltételeket, és utána hagyja dolgozni azt, akinek ez a feladata.
Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról is beszélt a miniszterelnök.
Magyar Péter azt mondta,
ősszel az Országgyűlés elé terjesztik az új klímatörvényt, a vízgazdálkodás új szabályait, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket, és ha kell, bővítik azokat.
Hozzátette, azokat a beruházásokat is felülvizsgálják, amelyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, kivizsgálják azt is, miért nem indultak el.
A kormányfő azt mondta, az egész ország hálás azoknak, akik a paksi munkálatokban részt vettek. Az ülésteremben ekkor a Tisza-frakció tagjai felállva tapsoltak.
Úgy összegzett, „volt ezen a nyáron két Magyarország”: az egyik dolgozott, a másik beszélt, az egyik Magyarország megoldást keresett, a másik bűnbakot, az egyik Magyarország a Dunán volt, a másik a tengerparton nyaralt.
Az egyik Magyarország azt kérdezte, mit kell még megcsinálni ahhoz, hogy megvédjék a hazájukat, a másik Magyarország azt, hogy lehet ebből politikai hasznot húzni – mondta Magyar Péter, megjegyezve, egy politikus felelőssége nem szűnik meg attól, hogy ellenzékbe kerül, főleg nem szűnik meg 16 év kormányzás után.
A miniszterelnök ezután élesen bírálta az előző kormányt, és arról beszélt, hogy a nyár során kialakult válsághelyzetek kezelésében nem az ellenzéki politikusok, hanem a szakemberek végezték el a szükséges munkát.
Szerintem egyetértünk abban, hogy nem kell, hogy ennek a nyárnak, ennek a nehéz, embert próbáló, de felemelő nyárnak ezek a dilettáns kóklerek legyenek a főszereplői, mert nem ők voltak”
– fogalmazott Magyar Péter. Hozzátette: egy mérnök nem tud kamu Facebook-posztokkal és „világító szemüveggel” több vizet hozni a Dunába, ahogy egy vízügyi szakember sem képes egy sértett politikusi nyilatkozattal magasabb vízállást teremteni.
A kormányfő szerint egy rendszerirányító sem tud „álhírekből megawattokat előállítani”, a válságok idején ugyanis dolgozni kell. Úgy vélte, ezt az ellenzék helyett a mérnökök, a vízügyi szakemberek és a rendszerirányítók végezték el.
(MTI)