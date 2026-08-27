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magyarország országgyűlés Magyar Péter duna

Magyar Péter a parlamentben: A paksi munka „nem csúszott, nem a háromszorosába került, mint minden az Orbán-kormányok alatt, hanem gyorsabb lett és olcsóbb”

2026. augusztus 27. 14:17

Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról is beszélt a miniszterelnök.

2026. augusztus 27. 14:17
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A paksi erőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán „több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lesz”, mint tervezték – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés csütörtöki ülésén, napirend előtt.

A kormányfő felszólalásában a munkával kapcsolatban hangsúlyozta: „nem csúszott, nem a háromszorosába került, mint minden az Orbán-kormányok alatt, hanem gyorsabb lett és olcsóbb.”

Közölte, a kormány azt tette, ami egy válsághelyzetben a kormány dolga: miután a szakember megmondja, mire van szükség, a kormány dönt, és biztosítja a végrehajtáshoz szükséges forrásokat, pénzt, eszközt, embert, a jogi feltételeket, és utána hagyja dolgozni azt, akinek ez a feladata.

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Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról is beszélt a miniszterelnök.

Magyar Péter azt mondta,

ősszel az Országgyűlés elé terjesztik az új klímatörvényt, a vízgazdálkodás új szabályait, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket, és ha kell, bővítik azokat.

Hozzátette, azokat a beruházásokat is felülvizsgálják, amelyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, kivizsgálják azt is, miért nem indultak el.

A kormányfő azt mondta, az egész ország hálás azoknak, akik a paksi munkálatokban részt vettek. Az ülésteremben ekkor a Tisza-frakció tagjai felállva tapsoltak.

Úgy összegzett, „volt ezen a nyáron két Magyarország”: az egyik dolgozott, a másik beszélt, az egyik Magyarország megoldást keresett, a másik bűnbakot, az egyik Magyarország a Dunán volt, a másik a tengerparton nyaralt.

Az egyik Magyarország azt kérdezte, mit kell még megcsinálni ahhoz, hogy megvédjék a hazájukat, a másik Magyarország azt, hogy lehet ebből politikai hasznot húzni – mondta Magyar Péter, megjegyezve, egy politikus felelőssége nem szűnik meg attól, hogy ellenzékbe kerül, főleg nem szűnik meg 16 év kormányzás után.

A miniszterelnök ezután élesen bírálta az előző kormányt, és arról beszélt, hogy a nyár során kialakult válsághelyzetek kezelésében nem az ellenzéki politikusok, hanem a szakemberek végezték el a szükséges munkát.

Szerintem egyetértünk abban, hogy nem kell, hogy ennek a nyárnak, ennek a nehéz, embert próbáló, de felemelő nyárnak ezek a dilettáns kóklerek legyenek a főszereplői, mert nem ők voltak”

– fogalmazott Magyar Péter. Hozzátette: egy mérnök nem tud kamu Facebook-posztokkal és „világító szemüveggel” több vizet hozni a Dunába, ahogy egy vízügyi szakember sem képes egy sértett politikusi nyilatkozattal magasabb vízállást teremteni.

A kormányfő szerint egy rendszerirányító sem tud „álhírekből megawattokat előállítani”, a válságok idején ugyanis dolgozni kell. Úgy vélte, ezt az ellenzék helyett a mérnökök, a vízügyi szakemberek és a rendszerirányítók végezték el.

(MTI)

 

Összesen 212 komment

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nyafika
2026. augusztus 27. 17:06
Orbán kormányok alatt PAKS II. építése volt, nem az ócska szelfizgetős töketlenséged! Bazdmeganyád!
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0
0
Burdisgarage
2026. augusztus 27. 17:05
Akkor mi a faszomra kell imf hitel???
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1
0
Héja
2026. augusztus 27. 16:59
M. Péter pofája óriási. Semmit se csinál, csak hazudozik é.s rágalmaz.
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1
0
Burdisgarage
2026. augusztus 27. 16:56
Azért számoljuk bele a le nem kötött energia vásárlást és a sziget, helikopterezést, napi sajtóhazugságot, a fizetett marie clare hírdetést...
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3
0
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