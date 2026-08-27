Magyar Péter a parlamentben: A paksi munka „nem csúszott, nem a háromszorosába került, mint minden az Orbán-kormányok alatt, hanem gyorsabb lett és olcsóbb”

A paksi erőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán „több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lesz”, mint tervezték – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés csütörtöki ülésén, napirend előtt.

A kormányfő felszólalásában a munkával kapcsolatban hangsúlyozta: „nem csúszott, nem a háromszorosába került, mint minden az Orbán-kormányok alatt, hanem gyorsabb lett és olcsóbb.”

Közölte, a kormány azt tette, ami egy válsághelyzetben a kormány dolga: miután a szakember megmondja, mire van szükség, a kormány dönt, és biztosítja a végrehajtáshoz szükséges forrásokat, pénzt, eszközt, embert, a jogi feltételeket, és utána hagyja dolgozni azt, akinek ez a feladata.