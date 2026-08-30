„❌ Pénzkidobás százmilliárdokat költeni szélerőművekre.

👉 Egy beruházásra akkor érdemes állami forrást áldozni, ha az olyan társadalmi célokat szolgál, amelyek tisztán piaci viszonyok között nem érhetők el.

👉 Az energetikában ilyen cél lehet a helyi gazdaság fejlesztése, az ellátásbiztonság, a környezetvédelmi teljesítmény javítása, vagy az energiaárak csökkentése.

❌ A szélerőművek egyikben sem fognak érdemi segítséget nyújtani.

1️⃣ Kapitány István tegnap maga ismerte be, hogy a beruházásokat nem magyar cégek fogják megvalósítani (videó kommentben).

📌 Magyarország tehát közvetítő szerepbe kényszerül: a beérkező uniós források rövid időn belül éppúgy el fogják hagyni az országot, mint a szélerőművek által termelt jövőbeli profit.

📌 A technológia üzemeltetésének alacsony a munkaerőigénye, így a beruházások nem fognak jelentős számú új munkahelyet létrehozni.

📌 Az pedig szemfényvesztés, hogy egyes önkormányzatok vételi opciót kaphatnak az erőművek kisebbségi tulajdonrészére, ugyanis nincsenek milliárdjai az opció lehívására.

2️⃣ Az ellátásbiztonság javulását várni a legkiszámíthatatlanabb, időjárásfüggő technológiától teljes nonszensz.

📌 Ezt jól mutatja, hogy augusztus elején, a paksi leszabályozás legkritikusabb napjainak legkritikusabb óráiban a hazai szélerőművek kihasználtsága 10 százalék alatt alakult.

📌 Az ellátásbiztonság növeléséhez rugalmas kapacitásokra van szükség – például energiatárolókra.

📌 Sokatmondó, hogy a Tisza az energiatárolókra vonatkozó támogatási programot befagyasztotta, ezért több, mint 40 ezer háztartás hónapok óta hiába vár a kifizetésekre.

3️⃣ Ha a szélerőműveknek jelentős környezetvédelmi haszna lenne, nem kellene enyhíteni miattuk a környezetvédelmi előírásokat.

📌 Klímavédelmi szempontból pedig a szélerőművek teljesítménye csak a rendszeregyensúly fenntartásához szükséges kiegyenlítő energia karbonlábnyomának figyelembevételével értékelhető, így pedig már nem túl jó a matek.

4️⃣ Végül, a megfizethetőségi dimenzióhoz elég megnézni azokat az országokat, amelyekben a szélerőművek aránya magas az energiamixben.

📌 A „szélenergia nagyhatalom” Dániában például a háztartások két és félszer annyit fizetnek a villamos energiáért, mint a magyarok.

📌 A szélerőművek mellé ugyanis rugalmas kapacitásokra és többlet hálózatfejlesztésre van szükség.”

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