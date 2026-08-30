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kapitány istván Hortay Olivér szélerőmű szélenergia

Pénzkidobás százmilliárdokat költeni szélerőművekre

2026. augusztus 30. 08:49

Kapitány István maga ismerte be, hogy a beruházásokat nem magyar cégek fogják megvalósítani.

2026. augusztus 30. 08:49
szélerőmű
Hortay Olivér
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„❌ Pénzkidobás százmilliárdokat költeni szélerőművekre.
👉 Egy beruházásra akkor érdemes állami forrást áldozni, ha az olyan társadalmi célokat szolgál, amelyek tisztán piaci viszonyok között nem érhetők el.
👉 Az energetikában ilyen cél lehet a helyi gazdaság fejlesztése, az ellátásbiztonság, a környezetvédelmi teljesítmény javítása, vagy az energiaárak csökkentése.
❌ A szélerőművek egyikben sem fognak érdemi segítséget nyújtani.
1️⃣ Kapitány István tegnap maga ismerte be, hogy a beruházásokat nem magyar cégek fogják megvalósítani (videó kommentben).
📌 Magyarország tehát közvetítő szerepbe kényszerül: a beérkező uniós források rövid időn belül éppúgy el fogják hagyni az országot, mint a szélerőművek által termelt jövőbeli profit.
📌 A technológia üzemeltetésének alacsony a munkaerőigénye, így a beruházások nem fognak jelentős számú új munkahelyet létrehozni.
📌 Az pedig szemfényvesztés, hogy egyes önkormányzatok vételi opciót kaphatnak az erőművek kisebbségi tulajdonrészére, ugyanis nincsenek milliárdjai az opció lehívására.
2️⃣ Az ellátásbiztonság javulását várni a legkiszámíthatatlanabb, időjárásfüggő technológiától teljes nonszensz.
📌 Ezt jól mutatja, hogy augusztus elején, a paksi leszabályozás legkritikusabb napjainak legkritikusabb óráiban a hazai szélerőművek kihasználtsága 10 százalék alatt alakult.
📌 Az ellátásbiztonság növeléséhez rugalmas kapacitásokra van szükség – például energiatárolókra.
📌 Sokatmondó, hogy a Tisza az energiatárolókra vonatkozó támogatási programot befagyasztotta, ezért több, mint 40 ezer háztartás hónapok óta hiába vár a kifizetésekre.
3️⃣ Ha a szélerőműveknek jelentős környezetvédelmi haszna lenne, nem kellene enyhíteni miattuk a környezetvédelmi előírásokat.
📌 Klímavédelmi szempontból pedig a szélerőművek teljesítménye csak a rendszeregyensúly fenntartásához szükséges kiegyenlítő energia karbonlábnyomának figyelembevételével értékelhető, így pedig már nem túl jó a matek.
4️⃣ Végül, a megfizethetőségi dimenzióhoz elég megnézni azokat az országokat, amelyekben a szélerőművek aránya magas az energiamixben.
📌 A „szélenergia nagyhatalom” Dániában például a háztartások két és félszer annyit fizetnek a villamos energiáért, mint a magyarok.
📌 A szélerőművek mellé ugyanis rugalmas kapacitásokra és többlet hálózatfejlesztésre van szükség.”

Nyitókép: Pixabay

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Összesen 29 komment

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Sorrend:
lemez
2026. augusztus 30. 10:42
Még ursula szabályt is váltotatott miattunk.Shell migráns többet igért mit amit az eu meghatározott.Idáig 1,5 km-re lehetett telepiteni lakott terúletröl most 700 m lett.Ezeknek mi állatok vagyunk.
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formaegy-2
2026. augusztus 30. 10:38
Naná, hogy nem magyar! Erre szerződtek a nyugati náci kutyákkal végrehajtják a büdös nácik parancsait! Magyar Hazug Náci Péter nem üdülni ment N.o.-ba. Magyarország, magyarellenes hazaáruló büdös kutyák! Magyarország megsemmisítői!
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Tóth Zoltán
2026. augusztus 30. 10:32
A megújuló energiahordozók hasznosításának általános elterjedését, részarányuk jelentős megemelését nem halogathatjuk, domináns szerepet kell játszanak a hazai energiaigény biztosításában. Ennek részei a szélerőművek, s a szélenergia kiaknázása nem kizárólag óriási turbinák révén lehetsége. Nézzenek utána a Youtube-on az Earthship "Dynasphere" vertikális házi rendszereinek. Emellett számtalan grandiózusabb innováció is képbe kerülhet.
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schwabisch2026
2026. augusztus 30. 10:20
Arra senki sem gondol, hogy ezek a szarok a földfelszin közelében erőteljesen megváltoztatják a mindenkor légmozgást, amely dinamikája erős visszacsatolással van a felette levő esetlegesen csapadékot hozó légtömegek mozgására is? Azért teszik ezt, hogy még kevesebb csapadék hulljon? Mit akarnak?
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