Íme egy település, amely kénytelen volt megszokni a szélturbina zaját, miközben egy fillért sem lát belőle

Kulcs több mint két évtizede él együtt Magyarország egyik első szélerőművével, amely az évek során a település jelképévé vált. A kezdetekben a látvány és a turbina hangja miatt is érkeztek panaszok, mára azonban a helyiek többsége hozzászokott a létesítményhez. A szélerőmű miatt egykor pereskedés is indult: a zajszintet vizsgálva kiderült, hogy a közeli út hangja erősebb, később azonban öt felperesnek az ingatlanok értékvesztése miatt kártérítést ítéltek meg – olvasható a vg.hu-n.

A 600 kilowatt névleges teljesítményű erőmű megfelelő szélviszonyok mellett ma is jelentős mennyiségű energiát termel. Éves termelése nagyjából 300–350 átlagos magyar háztartás villamosenergia-fogyasztásának felel meg. A megtermelt áram ugyanakkor nem közvetlenül a kulcsi otthonokba kerül, hanem az országos villamosenergia-hálózatba táplálják.