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energia kulcs szélerőmű

Íme egy település, amely kénytelen volt megszokni a szélturbina zaját, miközben egy fillért sem lát belőle

2026. augusztus 30. 14:31

Több mint húsz éve működik szélerőmű Kulcson, a település azonban közvetlenül nem részesül a megtermelt energiából vagy annak bevételéből.

2026. augusztus 30. 14:31
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Kulcs több mint két évtizede él együtt Magyarország egyik első szélerőművével, amely az évek során a település jelképévé vált. A kezdetekben a látvány és a turbina hangja miatt is érkeztek panaszok, mára azonban a helyiek többsége hozzászokott a létesítményhez. A szélerőmű miatt egykor pereskedés is indult: a zajszintet vizsgálva kiderült, hogy a közeli út hangja erősebb, később azonban öt felperesnek az ingatlanok értékvesztése miatt kártérítést ítéltek meg – olvasható a vg.hu-n

A 600 kilowatt névleges teljesítményű erőmű megfelelő szélviszonyok mellett ma is jelentős mennyiségű energiát termel. Éves termelése nagyjából 300–350 átlagos magyar háztartás villamosenergia-fogyasztásának felel meg. A megtermelt áram ugyanakkor nem közvetlenül a kulcsi otthonokba kerül, hanem az országos villamosenergia-hálózatba táplálják.

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A település számára éppen ez jelenti a legnagyobb problémát: miközben Kulcs biztosítja a helyszínt az erőműnek, közvetlenül nem részesül annak gazdasági hasznából. Jobb Gyula polgármester szerint a község külterületén akár újabb szélerőművek építésére is lenne lehetőség, a belterületen azonban nem támogatná a turbinák telepítését. Egy feltételt mindenképpen szabna: ha újabb szélerőművek érkeznek, abból a településnek is profitálnia kell.

A jelenlegi erőmű engedélye 2030 végéig szól. Addig az üzemeltetőnek azt is el kell döntenie, hogy a létesítmény műszaki állapota és gazdaságossága indokolja-e a felújítást és a további működtetést, vagy a meglévő hálózati csatlakozási pontot más energiatermelő berendezés használja majd. Kulcson így már nem az a kérdés, elfogadják-e a szélenergiát, hanem az, hogy a település végre részesülhet-e annak előnyeiből.

A vg.hu erről készített videóját itt nézheti meg:

Nyitókép: Illusztráció/Pexels

Összesen 38 komment

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Sorrend:
cutcopy
2026. augusztus 30. 15:39
Frankó ez, ideadják az EU pénzeket hogy egyből fizessük is vissza a német és dán turbinagyártóknak..
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0
0
states3
2026. augusztus 30. 15:32
Hogy elmebeteg kommunisták kerültek hatalomra, ez a szélkerekezés is bizonyítja, csakis azért szélkerék, mert a Fidesz a napenergiát támogatta. Az egész kormányzásuk arról szólt, hogy mindennek az ellenkezőjét, amit a Fidesz csinált. Egy pszichopata ávós logikája, aki 14 évig tapsolt Orbánnak.
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1
0
kiborg-2
2026. augusztus 30. 15:30
Az eddigi nyilatkozatokból úgy tűnik, ezt vállalta Kapitány István a brüsszeli EU-s pénzekért cserébe, amit ily módon el is költenek, mindenfajta előzetes társadalmi egyeztetés nélkül. Ezért már csak egy kérdés marad, amire egyelőre senki nem tud érdemben válaszolni: hány ember életébe kerül majd mindez? demokrata.hu/magyarorszag/halalos-szelmalmok-1204102/
Válasz erre
1
0
kiborg-2
2026. augusztus 30. 15:30
1980-ban egy portugál orvos, Nuno Castelo Branco felismerte, hogy a repülőgép-turbinák gyártása és javítása során fellépő infrahangrezgések súlyos tüneteket okoznak a munkásoknál, beleértve az epilepsziát is. E jelenségeket vibroakusztikus betegségnek nevezte el. A tünetek közé tartozik az alvászavar, a fejfájás, a fülzúgás, a fülnyomás, a szédülés, a hányinger, a homályos látás, az ingerlékenység, a koncentrációs és memóriaproblémák, valamint a pánikrohamok, amelyek belső pulzáció vagy remegés érzésével járnak, és ébrenlét vagy alvás közben jelentkeznek. Ausztrália ismerte fel elsőként, hogy a szélturbinák közelében élők által tapasztalt problémák valósak. 2015-ben a szélturbinákkal foglalkozó ausztrál szenátusi bizottság arra a következtetésre jutott, hogy hiteles bizonyítékok vannak a szélturbinák káros egészségi hatásáról. folyt
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