Íme egy település, amely kénytelen volt megszokni a szélturbina zaját, miközben egy fillért sem lát belőle

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Több mint húsz éve működik szélerőmű Kulcson, a település azonban közvetlenül nem részesül a megtermelt energiából vagy annak bevételéből.
Kulcs több mint két évtizede él együtt Magyarország egyik első szélerőművével, amely az évek során a település jelképévé vált. A kezdetekben a látvány és a turbina hangja miatt is érkeztek panaszok, mára azonban a helyiek többsége hozzászokott a létesítményhez. A szélerőmű miatt egykor pereskedés is indult: a zajszintet vizsgálva kiderült, hogy a közeli út hangja erősebb, később azonban öt felperesnek az ingatlanok értékvesztése miatt kártérítést ítéltek meg – olvasható a vg.hu-n.
A 600 kilowatt névleges teljesítményű erőmű megfelelő szélviszonyok mellett ma is jelentős mennyiségű energiát termel. Éves termelése nagyjából 300–350 átlagos magyar háztartás villamosenergia-fogyasztásának felel meg. A megtermelt áram ugyanakkor nem közvetlenül a kulcsi otthonokba kerül, hanem az országos villamosenergia-hálózatba táplálják.
A település számára éppen ez jelenti a legnagyobb problémát: miközben Kulcs biztosítja a helyszínt az erőműnek, közvetlenül nem részesül annak gazdasági hasznából. Jobb Gyula polgármester szerint a község külterületén akár újabb szélerőművek építésére is lenne lehetőség, a belterületen azonban nem támogatná a turbinák telepítését. Egy feltételt mindenképpen szabna: ha újabb szélerőművek érkeznek, abból a településnek is profitálnia kell.
A jelenlegi erőmű engedélye 2030 végéig szól. Addig az üzemeltetőnek azt is el kell döntenie, hogy a létesítmény műszaki állapota és gazdaságossága indokolja-e a felújítást és a további működtetést, vagy a meglévő hálózati csatlakozási pontot más energiatermelő berendezés használja majd. Kulcson így már nem az a kérdés, elfogadják-e a szélenergiát, hanem az, hogy a település végre részesülhet-e annak előnyeiből.
Nyitókép: Illusztráció/Pexels