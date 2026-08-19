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paks2 szélerőmű Fidesz

A szélerőmű azért JÓ, mert a Fidesz BETILTOTTA

2026. augusztus 19. 19:46

Azért tetszik, mert az ellenfelemnek nem tetszik, és a rögtönítélő nyilvánosság színpadán ennyi elég is bezsebelni érte a jópontokat.

2026. augusztus 19. 19:46
szélerőmű
Nem kinövöm, hanem ez egy komoly politikai mozgalom
Nem kinövöm, hanem ez egy komoly politikai mozgalom
Facebook

„a szélerőmű-telepítés a magyar közélet új állatorvosi lova.
bár tengernyi szakirodalma van annak, hogy ez a technológia marhára nem zöld (legyártani és üzemeltetni rendkívül szennyező, rombolja a tájat és veszélyezteti az élővilágot), de cserébe energiatermelésben se hatékony (pláne Magyarországon, ahol pár tájékon kívül nem fúj eleget a szél), valamint igazi kemény lobbiérdekek állnak mögötte (kik gyártják ezeket a monstrumokat?), mindez FEL SE MERÜLHET.
miért? mert aki bárhogyan szóba hozza, arra azonnal rásütik, hogy fideszes. mert végső soron a szélerőmű azért JÓ, mert a Fidesz BETILTOTTA, és valami-valami zavaros logika alapján azért tiltották be, hogy így bizniszeljenek Paks2-vel az oroszokkal, meg nem tudtak belőle lopni, meg [insert bármilyen NER-es toposz az elmúlt 16 évből]. egyébként meg nyugaton van egy csomó, ergo Európa, sakkmatt illibernyákok.
jóformán semmi szakmai párbeszéd nem kell ehhez, ez színtiszta skizmogenezis: 
azért tetszik, mert az ellenfelemnek nem tetszik, és a rögtönítélő nyilvánosság színpadán ennyi elég is bezsebelni érte a jópontokat.”

Nyitókép forrása: Pixabay

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Összesen 35 komment

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Sorrend:
elfújta az ellenszél
2026. augusztus 19. 22:59
Ekkora hülyeséget nem kellett végigcsinálni amióta kineveztek minket a vas és acél országának. Így épült ki Sztálinváros a régi Dunapentele falu mellett, aztán ugyanolyan logika szerint átkeresztelték Dunaújvárosra mint Lininvárost Tiszaújvárosra. Se szén se vasérc nem volt a közelben, de akkor ez volt a direktíva, meg kellett csinálni mert így akarta Rákosi elvtárs. Most meg a tartós szél hiányzik, de ez ugye csak orbánista aknamunka, nem kell tekintetbe venni, Magyar elvtárs eligazítása a mérvadó.
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dojice
2026. augusztus 19. 22:50
Ma jöttem el egy mellett. Meg sem mozdult.
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Nasi12
2026. augusztus 19. 22:25
Hej Dunáról fú a szél szegény embert mindig ér Dunáról fú a szél. Bocs Tiszáról :)
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Unknown
2026. augusztus 19. 22:17
Ugyan az a kör a szélturbina párti akik a covid idején a von der leyden-féle vakcinát dicsőítették és a többi gyártmányt meg elhordták mindenféle méregnek.
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