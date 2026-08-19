„a szélerőmű-telepítés a magyar közélet új állatorvosi lova.

bár tengernyi szakirodalma van annak, hogy ez a technológia marhára nem zöld (legyártani és üzemeltetni rendkívül szennyező, rombolja a tájat és veszélyezteti az élővilágot), de cserébe energiatermelésben se hatékony (pláne Magyarországon, ahol pár tájékon kívül nem fúj eleget a szél), valamint igazi kemény lobbiérdekek állnak mögötte (kik gyártják ezeket a monstrumokat?), mindez FEL SE MERÜLHET.

miért? mert aki bárhogyan szóba hozza, arra azonnal rásütik, hogy fideszes. mert végső soron a szélerőmű azért JÓ, mert a Fidesz BETILTOTTA, és valami-valami zavaros logika alapján azért tiltották be, hogy így bizniszeljenek Paks2-vel az oroszokkal, meg nem tudtak belőle lopni, meg [insert bármilyen NER-es toposz az elmúlt 16 évből]. egyébként meg nyugaton van egy csomó, ergo Európa, sakkmatt illibernyákok.

jóformán semmi szakmai párbeszéd nem kell ehhez, ez színtiszta skizmogenezis:

azért tetszik, mert az ellenfelemnek nem tetszik, és a rögtönítélő nyilvánosság színpadán ennyi elég is bezsebelni érte a jópontokat.”

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