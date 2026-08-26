Üzleti titkot hozhatott nyilvánosságra Kapitány István, óriási hibáról beszélnek

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Minderre Hortay Olivér, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője mutatott rá.
Azzal, hogy Kapitány István egy Facebook-posztban kiírta, hogy Magyarországnak milyen gázpiaci pozíciói és meddig vannak fedezve, üzleti titkot osztott meg a nagy nyilvánossággal, és ezzel kárt okozott a magyaroknak – vélekedett Hortay Olivér, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője a Tisza gazdasági és energetikai miniszterének minapi posztja kapcsán.
A Világgazdaság cikke szerint Kapitány azt állította, hogy az előző kormány 2026 végéig gondoskodott az árak előzetes lekötéséről, a tél leghidegebb hónapjaira viszont már nem. Értékelése szerint ezért egy esetleges piaci árugrás közvetlenül terhelhetné a költségvetést, végső soron pedig a családokat és a vállalkozásokat is.
A gázellátás fizikai biztonságáról ugyanakkor Kapitány azt írta, hogy az biztosított.
Ezt támasztja alá az ország tárolói helyzete és importinfrastruktúrája is: Magyarország az orosz vezetékes gáz mellett egyéb forrásokhoz és több szállítási útvonalhoz is hozzáfér.
A miniszter állítása szerint a hazai tárolókban jelenleg annyi földgáz van, amennyi a téli fogyasztás közel 70 százalékát képes fedezni. A szezon kezdetére ezt majdnem 90 százalékra emelnék, miközben a tárolt készletet kiegészíti a magyarországi kitermelés és a folyamatos import.
A kihívást így csak az előzetes árlekötések időtávja jelentheti. Hortay szerint viszont ezzel csak a jövő évre vonatkozó magasabb költségeket hárítaná át az előző kormányra. Szerinte a gáz árát nem lehet lekötni. Videójában pedig arról beszélt, hogy ha Kapitány ennyire kiteregeti a fontos információkat, akkor a beszállítóknak még vastagabban foghat majd a tolla.
Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala