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kapitány istván hortay olivér magyarország

Üzleti titkot hozhatott nyilvánosságra Kapitány István, óriási hibáról beszélnek

2026. augusztus 26. 06:41

Minderre Hortay Olivér, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője mutatott rá.

2026. augusztus 26. 06:41
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Azzal, hogy Kapitány István egy Facebook-posztban kiírta, hogy Magyarországnak milyen gázpiaci pozíciói és meddig vannak fedezve, üzleti titkot osztott meg a nagy nyilvánossággal, és ezzel kárt okozott a magyaroknak – vélekedett Hortay Olivér, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője a Tisza gazdasági és energetikai miniszterének minapi posztja kapcsán. 

A Világgazdaság cikke szerint Kapitány azt állította, hogy az előző kormány 2026 végéig gondoskodott az árak előzetes lekötéséről, a tél leghidegebb hónapjaira viszont már nem. Értékelése szerint ezért egy esetleges piaci árugrás közvetlenül terhelhetné a költségvetést, végső soron pedig a családokat és a vállalkozásokat is.

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A gázellátás fizikai biztonságáról ugyanakkor Kapitány azt írta, hogy az biztosított.

Ezt támasztja alá az ország tárolói helyzete és importinfrastruktúrája is: Magyarország az orosz vezetékes gáz mellett egyéb forrásokhoz és több szállítási útvonalhoz is hozzáfér.

A miniszter állítása szerint a hazai tárolókban jelenleg annyi földgáz van, amennyi a téli fogyasztás közel 70 százalékát képes fedezni. A szezon kezdetére ezt majdnem 90 százalékra emelnék, miközben a tárolt készletet kiegészíti a magyarországi kitermelés és a folyamatos import.

A kihívást így csak az előzetes árlekötések időtávja jelentheti. Hortay szerint viszont ezzel csak a jövő évre vonatkozó magasabb költségeket hárítaná át az előző kormányra. Szerinte a gáz árát nem lehet lekötni. Videójában pedig arról beszélt, hogy ha Kapitány ennyire kiteregeti a fontos információkat, akkor a beszállítóknak még vastagabban foghat majd a tolla. 

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala

 

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Összesen 249 komment

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viktor-zsele-2-jobarat
2026. augusztus 26. 11:57
ami a biztoss, hoyg 2030-tól jövűnk és az egèsz posztkomcsi fidiszt, meg a liberó tiszaR eltakaritjuk a vörös csillagso picsàba! Hajrà MHM!!!!!!
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dupree
2026. augusztus 26. 11:55
index.hu/belfold/2026/08/26/magyar-peter-uj-kulpolitikai-iranyelv-magyar-kozlony-oroszorszag-fenyegetes-magyarorszag-karpataljai-kisebbseg/ azt b+.... "Kiemelték, hogy Oroszország magatartása fenyegetést jelent Magyarországra, Európára és a globális rendre, valamint a Kárpátalján élő magyar kisebbséget is komoly veszélybe sodorja." Momentán a magyar kisebbség Ukrajnához tartozik, és bizony az ukrán üldözte el a szülőföldjéről a magyarokat.. TI MIND TÉNYLEG ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK VAGYTOK.
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fitymafake
•••
2026. augusztus 26. 11:48 Szerkesztve
6000 milliárd magánnyugdíjat államosított a fidesz amiből föltőkésitette a nert .na senki nem szól,hogy ""csak"" 3000 milliárd volt?🤦‍♂️🤣🤣 Ez volt a kezdetek,2026 a végük.A fidesszavazóktól mindenüket ell kell venni ,megfosztani állampolgárságuktól és a gulágra küldeni.DE SZÉP IS VOLNA.😂😂🤣👍👍
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pandalala
2026. augusztus 26. 11:38
Szita: a kampányban mindent megígértünk, mert akkkor még nem voltunk benne biztosak, hogy mindent elbaszunk .... :-(( IMF, segíííícccss!! ....
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