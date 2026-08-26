Üzleti titkot hozhatott nyilvánosságra Kapitány István, óriási hibáról beszélnek

Azzal, hogy Kapitány István egy Facebook-posztban kiírta, hogy Magyarországnak milyen gázpiaci pozíciói és meddig vannak fedezve, üzleti titkot osztott meg a nagy nyilvánossággal, és ezzel kárt okozott a magyaroknak – vélekedett Hortay Olivér, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője a Tisza gazdasági és energetikai miniszterének minapi posztja kapcsán.

A Világgazdaság cikke szerint Kapitány azt állította, hogy az előző kormány 2026 végéig gondoskodott az árak előzetes lekötéséről, a tél leghidegebb hónapjaira viszont már nem. Értékelése szerint ezért egy esetleges piaci árugrás közvetlenül terhelhetné a költségvetést, végső soron pedig a családokat és a vállalkozásokat is.