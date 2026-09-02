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09. 02.
szerda
deák dániel pósfai gábor zsaruellátó rendvédelmi dolgozó magyarország Magyar Péter béremelés rendőr

Béremelés helyett egy darab szabadnapot kaptak születésnapjukra a rendőrök a Tisza-kormánytól

2026. szeptember 02. 07:28

Magyar Péter tiszás miniszterelnök szerint működő és emberséges Magyarország épül.

2026. szeptember 02. 07:28
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Deák Dániel jobboldali politikai elemző közösségi oldalán emlékeztetett: Pósfai Gábor belügyminiszter júliusban azt ígérte, hogy a rendvédelmi bérrendezéssel kapcsolatos javaslatokat nyár végéig a kormány elé terjesztik. Augusztus utolsó napján bejelentette – miután komoly kritikák érték a kabinetet –, hogy elkészült az erről szóló csomag, amely illetményemelést és új pótlék bevezetését is tartalmazza. 

A béremelés mértékét, bevezetésének időpontját és azt, hogy mikor jelenhet meg az emelt összeg ténylegesen a rendvédelmi dolgozók fizetésében, egyelőre nem közölték.

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A legutóbbi konkrét intézkedés sem a bérrendezéshez kapcsolódik:

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szeptember 1-jétől a rendőrök, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak és a munkavállalók a születésnapjuk alkalmából évente egy szolgálatmentes napot kapnak.

Az intézkedést a Zsaruellátó közösségi oldalának kommentszekciójában több rendvédelmi dolgozó, illetve hozzászóló kritikusan fogadta.

Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy a létszámhiány miatt a már ledolgozott túlórák kiadása is nehézséget jelent, ezért egy újabb szolgálatmentes nap önmagában nem oldja meg a munkaerőhiányból fakadó problémákat.

Mások a béremelés, a fegyverpénz és a korábbi nyugdíjazási lehetőségek kérdését állították szembe a születésnapi szabadnappal.

Több hozzászóló ironikusan reagált az intézkedésre, és azt kifogásolta, hogy a rendvédelmi állomány számára továbbra sem ismert a korábban ígért bérrendezés konkrét mértéke és időzítése.

A kormány által bejelentett csomagról egyelőre annyi ismert, hogy illetményemelést és új pótlékot tartalmaz.

A rendvédelmi dolgozók számára ugyanakkor továbbra sem ismert, hogy pontosan mekkora emelésre számíthatnak, azt mikor vezetik be, illetve mikor jelenik meg annak hatása a fizetésekben.

A születésnapi szolgálatmentes nap szeptember 1-jétől már jár, a rendvédelmi bérrendezés további részleteinek ismertetésére azonban még várni kell.

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 88 komment

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szilvarozsa
2026. szeptember 02. 11:00
"szeptember 1-jétől a rendőrök, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak és a munkavállalók a születésnapjuk alkalmából évente egy szolgálatmentes napot kapnak." A tiszások meg kettőt. Mi? Nem? Hogy a tiszás zsaruk azt kapják jutalmul, amit a fideszes zsaruk büntetésül? Nahát! Ki gondolná?
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angeleye
2026. szeptember 02. 10:57
Az árulásért két ezüst, az átállásért magyarpéter épp feljelentifeleségét bögre jár.... mint hat pár rendőrcsizma - ahogy a szólás tartja.
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polárüveg
2026. szeptember 02. 10:51
"Figyu! Mizu, mi a fizu?" A bibliában leírt a főszabály fizetségre: a munkás méltó a bérére. Ezt ismerik és igyekszenek betartani a keresztények. 2002-2010 között meg lehetett tapasztalni, hogy mennyit érnek egy nem hívőkből álló kormány ígéretei. Ez most egy olyan kormány, mint a nem szeretett, leváltott "keresztény-konzervatív" címkézésű volt kormány?
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streamreader
2026. szeptember 02. 10:47
Nesze semmi, fogd meg jól!
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