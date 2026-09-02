Béremelés helyett egy darab szabadnapot kaptak születésnapjukra a rendőrök a Tisza-kormánytól

Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy a létszámhiány miatt a már ledolgozott túlórák kiadása is nehézséget jelent, ezért egy újabb szolgálatmentes nap önmagában nem oldja meg a munkaerőhiányból fakadó problémákat.

Mások a béremelés, a fegyverpénz és a korábbi nyugdíjazási lehetőségek kérdését állították szembe a születésnapi szabadnappal.

Több hozzászóló ironikusan reagált az intézkedésre, és azt kifogásolta, hogy a rendvédelmi állomány számára továbbra sem ismert a korábban ígért bérrendezés konkrét mértéke és időzítése.