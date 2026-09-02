Hadházy szerint rosszul számolt a Honvédelmi Minisztérium, nem derült ki, valójában mennyibe került Magyar Péter helikopterezése

Kiderült, mennyi közpénzért helikopterezett Magyar Péter tiszás miniszterelnök
A Népszava közérdekű adatigénylése alapján nem stimmel a kormánypárt első emberének magyarázkodása.
A volt országgyűlési képviselő szerint a repülés valódi célja a kormányfő imázsának javítása volt. Magyar Péter szerint „méltatlan és igaztalan, amit Hadházy művel”.
Hadházy Ákos, volt országgyűlési képviselő szerint nem csupán a helikopteres út közvetlen költségeit kell figyelembe venni annak megítélésekor, hogy mennyibe került Magyar Péter paksi látogatása. A korábbi politikus Facebook-bejegyzésében a honvédség által közölt 1,2 millió forintos önköltséget bírálta, és azt írta, a légijárművek üzemanyag- és személyi költsége mellett az amortizációval, az élettartammal, valamint a kötelező karbantartásokkal is számolni kell.
Hadházy ugyanakkor úgy vélte, valójában nem az a legfontosabb kérdés, hogy a repülés egy- vagy kétmillió forintba került. Szerinte a paksi látogatás repülővel történő lebonyolítása önmagában volt szükségtelen.
„Arra a repülésre nyilvánvalóan SEMMILYEN kérdés eldöntéséhez nem volt szükség, a valódi cél egyedül a kormányfő imázsának javítása (propaganda) volt”
– írta. A volt országgyűlési képviselő hozzátette, hogy a honvédség válasza alapján
a helikopter Budapesten vette fel és oda is vitte vissza a miniszterelnököt, miközben a miniszterek mikrobusszal érkeztek Paksra.
Az ügy előzménye, hogy a Népszava közérdekű adatigénylés nyomán megszerzett honvédségi dokumentumok alapján a Magyar Pétert és kíséretét augusztus 12-én Paksra szállító H145M helikoptert külön személyszállítási feladatra jelölték ki. A repülés kalkulált önköltsége 1 226 772 forint volt, ám ez nem ténylegesen kifizetett számla, hanem számított összeg, így önmagában nem állapítható meg belőle az út államnak jelentett többletköltsége. Magyar korábban azzal érvelt, hogy a katonai helikoptereknek és pilótáiknak egyébként is teljesíteniük kell az előírt repült időt, ezért szerinte az út nem jelentett érdemi pluszkiadást.
Hadházy bejegyzésére a kormányfő is reagált a kommentek között, és élesen bírálta a volt országgyűlési képviselőt. „Szerintem minden józan magyar ember érzi, hogy mennyire méltatlan és igaztalan, amit művel. Tudnék más jelzőt is írni” – fogalmazott. A miniszterelnök ezután a paksi beruházás eredményeit emelte ki, azt írva:
Szerencsére nem ön döntött, így a 30 éve nem látott mértékű dunai beruházás határidő előtt, a tervezettnél nagyságrendileg olcsóbban elkészült, a Paksi Atomerőmű teljes kapacitással működik (ezzel további minimum napi 1 milliárd forint közpénzt spórolva).”
Magyar Péter végül azt kérdezte Hadházytól, hogy ezekről is lesz-e bejegyzése és számítása.
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A Népszava közérdekű adatigénylése alapján nem stimmel a kormánypárt első emberének magyarázkodása.
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