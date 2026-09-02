Hadházy szerint rosszul számolt a Honvédelmi Minisztérium, nem derült ki, valójában mennyibe került Magyar Péter helikopterezése

Hadházy Ákos, volt országgyűlési képviselő szerint nem csupán a helikopteres út közvetlen költségeit kell figyelembe venni annak megítélésekor, hogy mennyibe került Magyar Péter paksi látogatása. A korábbi politikus Facebook-bejegyzésében a honvédség által közölt 1,2 millió forintos önköltséget bírálta, és azt írta, a légijárművek üzemanyag- és személyi költsége mellett az amortizációval, az élettartammal, valamint a kötelező karbantartásokkal is számolni kell.

Hadházy ugyanakkor úgy vélte, valójában nem az a legfontosabb kérdés, hogy a repülés egy- vagy kétmillió forintba került. Szerinte a paksi látogatás repülővel történő lebonyolítása önmagában volt szükségtelen.