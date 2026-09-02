Nagy baj lehet Pakson: komoly kérdések merültek fel a hatmilliárdos beruházás körül

A vízügy szerint a kimosódás nem kivitelezési hiba, hanem olyan jelenség, amellyel az előzetes hidrodinamikai és hordaléktranszport-modellek során számoltak. A meder stabilizálására ezért több mint száz betonkockát helyeztek a folyóba. A Honvédelmi Minisztérium szerint a beavatkozást követően további kimosódást nem tapasztaltak, és a műtárgy ellátja feladatát. Szendőfi Balázs természetfilmes és halkutató ugyanakkor úgy véli, a meder mélyülése éppen a fenékküszöb céljával ellentétes hatást válthat ki, és az élőhelyeket is jelentősen befolyásolhatja.

A paksi beruházás az elmúlt hetekben a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt került a figyelem középpontjába, mivel korábban az atomerőmű működése is veszélybe került. A helyzet azóta rendeződött, a reaktorok és a turbinák megfelelően működnek. Az Átlátszó szerint azonban továbbra sem világos, miként akadályoznák meg a további medermélyülést az építkezés hátralévő szakaszában, ráadásul a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem sem válaszolt a lap kérdéseire.

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