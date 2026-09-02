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beruházás honvédelmi minisztérium átlátszó paks duna

Nagy baj lehet Pakson: komoly kérdések merültek fel a hatmilliárdos beruházás körül

2026. szeptember 02. 15:03

A Duna medre rövid idő alatt jelentősen kimélyült az épülő műtárgynál, amely maga is sérült. Az eredeti tervek is veszélybe kerülhettek.

2026. szeptember 02. 15:03
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Jelentősen kimélyült a Duna medre az épülő paksi fenékküszöbnél, miközben a műtárgy is sérüléseket szenvedett – írja az Átlátszó

A lap információi szerint ezért kérdésessé vált, hogy az eredeti terveknek megfelelően befejezhető-e a több mint hatmilliárd forintos beruházás.

A fenékküszöb két, egymással szemben kialakított fala jelentősen beszűkítette a folyó medrét, így a víz sebessége nagymértékben megnőtt. Az Átlátszó szerint emiatt mindössze két hét alatt helyenként 8–13 méterrel mélyülhetett a meder: míg a munkálatok kezdetén 4–5 méteres mélységeket mértek, a legfrissebb felvételeken ennél jóval mélyebb szakaszok láthatók.

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A vízügy szerint a kimosódás nem kivitelezési hiba, hanem olyan jelenség, amellyel az előzetes hidrodinamikai és hordaléktranszport-modellek során számoltak. A meder stabilizálására ezért több mint száz betonkockát helyeztek a folyóba. A Honvédelmi Minisztérium szerint a beavatkozást követően további kimosódást nem tapasztaltak, és a műtárgy ellátja feladatát. Szendőfi Balázs természetfilmes és halkutató ugyanakkor úgy véli, a meder mélyülése éppen a fenékküszöb céljával ellentétes hatást válthat ki, és az élőhelyeket is jelentősen befolyásolhatja.

A paksi beruházás az elmúlt hetekben a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt került a figyelem középpontjába, mivel korábban az atomerőmű működése is veszélybe került. A helyzet azóta rendeződött, a reaktorok és a turbinák megfelelően működnek. Az Átlátszó szerint azonban továbbra sem világos, miként akadályoznák meg a további medermélyülést az építkezés hátralévő szakaszában, ráadásul a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem sem válaszolt a lap kérdéseire.

Nyitókép: Facebook

Összesen 57 komment

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La Piovra
2026. szeptember 02. 17:20
Ja! Aztán ezek mondják meg, hogy a mohácsi híd túlárazott. Ezek nem Déva váránál voltak inasok?
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0
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cccatch
2026. szeptember 02. 17:12
Magyarék kinyírták a Tiszalöki Vízerőművet. Magyarék terve az volt, hogy kinyírják Paksot is, de az időjárás ezt megakadályozta. Az ausztriai esőzések. Magyarék a Paks 2 projektet már kinyírták - brüsszeli utasításra. Magyarék ködösítenek Paks 2 kapcsán, nem tárgyalnak az orosz féllel.
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3
0
Dunhill67
2026. szeptember 02. 16:50
tehát EZT IS sikerült elkúrniuk...
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5
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nemecsekerno-007-01
2026. szeptember 02. 16:47
Irgum-burgum 2026. szeptember 02. ,,Nem lehet eleget ismételni: az atomenergia drága...,, Kurva anyád, szopófantom.
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4
0
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