Abszolút fenékküszöb: kellemetlen dolgot talált az Átlátszó a Tisza-kormányra nézve

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Szakértők szerint fenékküszöb építését nem indokolta akut veszélyhelyzet, mégis a szükséges engedélyek nélkül rántotta fel a kormány.
A Tisza-kormány szerint a paksi fenékküszöb a környezetvédelmi és természetvédelmi előírások betartásával valósult meg – ezt a kijelntést ugyanakkor árnyalja, hogy valójában környezetvédelmi engedély nélkül épül a paksi fenékküszöb, miközben a szükséges engedélyt csak szeptember 30-ig kell kérelmezni.
A szakértők szerint a beruházás nem volt akut veszélyhelyzet miatt indokolt, és az engedélyt akár utólag is megtagadhatják –írta meg az Átlátszóra hivatkozva az Index, az Indexre hivatkozva meg most már mi is.
Akárhogy is, az Átlátszó rámutatott:
bár bizonyos védelmi vagy veszélyhelyzeti beruházások esetében lehetőség van az engedélyezési kötelezettség alóli mentességre, ehhez ebben az esetben nem született külön kormánydöntés.
Mint írják, a beruházásról augusztus 12-én kiadott kormányrendelet szerint szeptember 30-ig kell benyújtani a környezetvédelmi működési engedély iránti kérelmet, amihez egy Natura 2000 hatásbecslést is tartalmazó környezetvédelmi felülvizsgálatra van szükség,
Azonban a fenékküszöb addigra várhatóan már elkészülhet.
A környezetvédelmi hatóságként kijelölt Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a beruházáshoz szükséges hatásvizsgálati dokumentáció elkészítése a beruházó feladata. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, hogy a munkát megbízásuk alapján az állami tulajdonú VIZITERV Environ Kft. végzi, és a „hatósági előkészítési feladatok folyamatban vannak”.
Perger András, az Energiaklub programvezetője szerint a fenékküszöb építését nem indokolta akut veszélyhelyzet, bár ki volt centizve augusztus elején, hogy legyen elég áram minden időszakban.
Az EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület környezetjogásza szerint „a környezetvédelmi törvényben rögzített kötelezettség alól nem ad felmentést, hogy a paksi fenékküszöböt a kormány közcélú, korábbi nevén nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá minősítette”, ezért a hatóság akár utólag is megtagadhatja az engedélyt (ha egy jogállamról lenne szó).
Nyitókép: illusztráció, valójában ez nem a fenékküszöb
Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala