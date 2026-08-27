Abszolút fenékküszöb: kellemetlen dolgot talált az Átlátszó a Tisza-kormányra nézve

A Tisza-kormány szerint a paksi fenékküszöb a környezetvédelmi és természetvédelmi előírások betartásával valósult meg – ezt a kijelntést ugyanakkor árnyalja, hogy valójában környezetvédelmi engedély nélkül épül a paksi fenékküszöb, miközben a szükséges engedélyt csak szeptember 30-ig kell kérelmezni.

A szakértők szerint a beruházás nem volt akut veszélyhelyzet miatt indokolt, és az engedélyt akár utólag is megtagadhatják –írta meg az Átlátszóra hivatkozva az Index, az Indexre hivatkozva meg most már mi is.