Ft
Ft
30°C
16°C
Ft
Ft
30°C
16°C
08. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 27.
csütörtök
beruházás natura 2000 paksi fenékküszöb

Abszolút fenékküszöb: kellemetlen dolgot talált az Átlátszó a Tisza-kormányra nézve

2026. augusztus 27. 19:08

Szakértők szerint fenékküszöb építését nem indokolta akut veszélyhelyzet, mégis a szükséges engedélyek nélkül rántotta fel a kormány.

2026. augusztus 27. 19:08
null

A Tisza-kormány szerint a paksi fenékküszöb a környezetvédelmi és természetvédelmi előírások betartásával valósult meg – ezt a kijelntést ugyanakkor árnyalja, hogy valójában környezetvédelmi engedély nélkül épül a paksi fenékküszöb, miközben a szükséges engedélyt csak szeptember 30-ig kell kérelmezni. 

A szakértők szerint a beruházás nem volt akut veszélyhelyzet miatt indokolt, és az engedélyt akár utólag is megtagadhatják –írta meg az Átlátszóra hivatkozva az Index, az Indexre hivatkozva meg most már mi is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Akárhogy is, az Átlátszó rámutatott: 

bár bizonyos védelmi vagy veszélyhelyzeti beruházások esetében lehetőség van az engedélyezési kötelezettség alóli mentességre, ehhez ebben az esetben nem született külön kormánydöntés.

Mint írják, a beruházásról augusztus 12-én kiadott kormányrendelet szerint szeptember 30-ig kell benyújtani a környezetvédelmi működési engedély iránti kérelmet, amihez egy Natura 2000 hatásbecslést is tartalmazó környezetvédelmi felülvizsgálatra van szükség,

Azonban a fenékküszöb addigra várhatóan már elkészülhet.

A környezetvédelmi hatóságként kijelölt Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a beruházáshoz szükséges hatásvizsgálati dokumentáció elkészítése a beruházó feladata. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, hogy a munkát megbízásuk alapján az állami tulajdonú VIZITERV Environ Kft. végzi, és a „hatósági előkészítési feladatok folyamatban vannak”.

Perger András, az Energiaklub programvezetője szerint a fenékküszöb építését nem indokolta akut veszélyhelyzet, bár ki volt centizve augusztus elején, hogy legyen elég áram minden időszakban. 

Az EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület környezetjogásza szerint „a környezetvédelmi törvényben rögzített kötelezettség alól nem ad felmentést, hogy a paksi fenékküszöböt a kormány közcélú, korábbi nevén nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá minősítette”, ezért a hatóság akár utólag is megtagadhatja az engedélyt (ha egy jogállamról lenne szó).

Nyitókép: illusztráció, valójában ez nem a fenékküszöb
Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2026. augusztus 27. 20:11
Azt mondta a tiszafostos, hogy ezt a helyzetet nem lehetett előre látni, de Orbánt basztatta, hogy miért nem látta előre, már évekkel ezelőtt. Azt mondta a tiszafostos, hogy ez hülyeség és meg se lehet csinálni, de Orbánt basztatta, hogy miért nem csinálta meg már évekkel ezelőtt. Nooormááális?
Válasz erre
0
0
Vata Aripeit
2026. augusztus 27. 20:05
Mivel fogalmuk sincs , hogy mit miért és minek kell csinálni, ezért össze-vissza csinálnak mindent. Ha a Fidesz, ha az Orbán tett volna ilyet az összes barom lármázott volna. Most nem kajabál. Qrva xar élet lehet az amit ezek élnek. Talán van eszük, de nem szabad nekik használni azt. Itt ott próbálkoznak, de az is inkább vicces, mint valóság. Viszont mi, magyarok nagyon nagy xarba leszünk rövidesen. 4 hónap telt el a semmire. Szvsz ebből nem lesz 4 év , nagyon nagy a baj, és ezt már nem csak mi épeszűek látjuk.
Válasz erre
3
0
Szerintem
2026. augusztus 27. 20:05
Különben is, hol volt rá a közbeszerzési pályázat, meg az erőmű leállítása miatti extra áram beszerzésekre? Amit a covidos lélegeztető gépek esetén meg megkövetelnek.
Válasz erre
2
0
kulakman
2026. augusztus 27. 19:59
Jogász jogászok nevelték, az AI segítségével rövidesen a drága nagyapját is feltámasszák Vitray mellé, mit várunk tőlük, anno a nagy SZU volt hátvéd, most a EU
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!