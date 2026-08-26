Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 26.
szerda
gazdaság beruházás magyar gazdaság

Zuhanórepülésbe kapcsolt a magyar gazdaság a kormányváltás óta!

2026. augusztus 26. 09:42

Nagyon durván bezuhantak a beruházások!

2026. augusztus 26. 09:42
null
Kovács András
Kovács András
Facebook

Megérkeztek a beruházási adatok 2026 második negyedévéből, tehát ez már a Tisza április 12-i választási győzelme utáni időszakot fedi le. Nagyon gyenge számok érkeztek, mivel 2024 első negyedéve óta nem voltak ilyen rossz adatok! Az előző kabinetnek 2024-2025-ben sikerült a zuhanást megfékeznie a beruházások terén, és volt arra példa, hogy enyhe növekedést regisztráltak. Bár Magyar Péter és a Tisza azt ígérte, hogy jelentősen nőni fog a magyar gazdaság és véget ér a stagnáció időszaka, ezzel szemben jól láthatóan semmi sem történik a gazdaságban.

A teljes írást itt olvashatják.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Pixabay

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. augusztus 26. 11:21
Unod már, hogy túl jó dolgod van? Szeretnél több adót fizetni? Szeretnél kétszeres, háromszoros rezsit fizetni? Szeretnél dupla áron tankolni? Szeretnéd, ha megszűnne a 13. havi, 14. havi nyugdíj? Szeretnéd, hogy a családi adókedvezményeket megszüntessék? Szeretnéd ha megszüntetnék az anyák adómentességét? Szeretnéd hogy leálljanak az építkezések és felújítások? Szeretnél munkanélküliséget? Szeretnél brutális megszorításokat? Szeretnéd újra az IMF-et? Szeretnél illegális migránsokat, menekülttáborokat? Szeretnéd, hogy a nemzeti vagyont ismét külföldi kézre játsszák? Önsorsrontó vagy? Akkor szavazz a Tiszára!
Válasz erre
3
0
pannonhegy
2026. augusztus 26. 11:10
Látszik, hogy a cikk írója nem olvassa a 444-t, és nem nézi az új M1 híradóját! Majd rájönne, hogy minden szép, minden jó, és mindenhonnan Magyar Péter pökhendi arca virít elő, s kappanhangon biztat takarékosságra, adakozásra, és lincselésre.
Válasz erre
8
0
bagira004
•••
2026. augusztus 26. 11:05 Szerkesztve
Orbán kormány tartalékát a tisza kiéli. befektetőket elüldözték , ebben Torockai is közre működöt " idegenek nálunk ne dolgozzanak jelszóval, pedig ők is az ország motorjának része voltak. Tisza kormány csak a parlamentben bent hűvösöl , ahelyett hogy üzletek után járna.
Válasz erre
2
0
billysparks
2026. augusztus 26. 11:03
Nincs korrupció! Nincs lopás! Zuhanórepülésbe kapcsolt a magyar gazdaság a kormányváltás óta!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!