Megérkeztek a beruházási adatok 2026 második negyedévéből, tehát ez már a Tisza április 12-i választási győzelme utáni időszakot fedi le. Nagyon gyenge számok érkeztek, mivel 2024 első negyedéve óta nem voltak ilyen rossz adatok! Az előző kabinetnek 2024-2025-ben sikerült a zuhanást megfékeznie a beruházások terén, és volt arra példa, hogy enyhe növekedést regisztráltak. Bár Magyar Péter és a Tisza azt ígérte, hogy jelentősen nőni fog a magyar gazdaság és véget ér a stagnáció időszaka, ezzel szemben jól láthatóan semmi sem történik a gazdaságban.

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