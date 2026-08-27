Ft
Ft
30°C
16°C
Ft
Ft
30°C
16°C
08. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 27.
csütörtök
gki gazdaságkutató zrt vállalkozás csökkenés magyar gazdaság

Megtört a fél éve tartó optimizmus a magyar gazdaságban

2026. augusztus 27. 07:42

A GKI legfrissebb adatai szerint a lakosság és a vállalkozások gazdasági várakozásai egyaránt romlottak.

2026. augusztus 27. 07:42
null

„Véget érni látszik a választás után kialakult eufórikus hangulat: a lakosság és a vállalkozások gazdasági várakozásai egyaránt romlottak” – így foglalta össze Deák Dániel a GKI Gazdaságkutató Zrt. nyilvánosságra hozott augusztusi adataira. A társaság az MTI-vel azt közölte:

Megtört a fél éve tartó optimizmus a magyar gazdaságban, augusztusban a fogyasztók és az üzleti szféra hangulata is kissé romlott, a várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe az előző időszak emelkedő trendje után 4 ponttal csökkent.

A közlemény szerint a GKI konjunktúra indexe folyamatosan nőtt január és július között, ebben az időszakban a mutató 11 ponttal emelkedett. Augusztusban viszont az index az előző hónaphoz képest 4 ponttal csökkent, így értéke mínusz 8.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A GKI üzleti bizalmi indexe augusztusban csaknem 4 ponttal apadt az előző hónaphoz képest. 

Az ipari bizalmi index 6 ponttal csökkent havi összevetésben, a kereskedelmi 4, az építőipari index 5 ponttal mérséklődött.

A közlemény szerint az egyetlen ágazat, ahol javultak a kilátások az üzleti szolgáltatások, itt 1 pontos emelkedés történt.

Hozzátették, a vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor 2026 augusztusában enyhén csökkent júliushoz képest. A következő három hónapban a vállalkozások 7 százaléka készül a létszám bővítésére, 13 százaléka pedig annak csökkentésére. Júliusban ez a két arány 8 és 10 százalék volt. A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése augusztusban havi összevetésben gyakorlatilag nem változott.

A kereskedők és az üzleti szolgáltatók kiszámíthatóbbnak érezték a környezetet, mint júliusban, míg az ipari és az építőipari cégek ezen a téren romlásról számoltak be 

– ismertette a GKI.

Tájékoztatásuk szerint az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, a május és július közötti mérséklődés után augusztusban gyakorlatilag nem változott az előző hónaphoz képest. 

A következő három hónapban a cégek 16 százaléka tervez árat emelni, míg árcsökkentésre 7 százalékuk készül, szemben a júliusi 16 és 8 százalékkal.

A lakossági várakozások nyolc, egymást követő hónapban jelentősen javultak, majd augusztusban romlottak: a GKI fogyasztói bizalmi indexe csaknem 4 ponttal csökkent júliushoz képest. A visszaesés a bizalmi mutató mind a négy részindexének apadásával magyarázható. 

A legnagyobb mértékben az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének megítélése gyengült: ez az alindex egyetlen hónap alatt 9 ponttal esett vissza.

Jelezték, a háztartások elmúlt egy éves pénzügyi helyzetét tükröző index 5 ponttal, a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi várakozásokat jelző mutató pedig 4 ponttal csökkent. 

A nagy értékű fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségének megítélése 2 ponttal lett kisebb a júliusinál

 – olvasható a GKI Gazdaságkutató Zrt. közleményében.

A fenti adatok Deák Dániel szerint azt mutatják, hogy a választás utáni hangulatjavulás lendülete egyértelműen megtört, ennek pedig politikai következményei is lehetnek.

 A konjunktúra romlása és a gazdasági várakozások visszaesése ugyanis sosem marad hatás nélkül: amikor az emberek borúlátóbbá válnak, az előbb-utóbb a mindenkori kormány támogatottságán is meglátszik. 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lofejazagyban-2
2026. augusztus 27. 09:17
ezek a fostos irigyek azt hiszik, hogy akárcsak egy köpködött NER-es is meg fogja szívni. Vannak tartalékaik. De, hogy az ország gazdaság leül, az biztos. Inkább felgyújtják a házat, csak nehogy a Mészárosnak legyen egy boltja a földszinten. Buta irigy prolik.
Válasz erre
0
0
fitymafake
•••
2026. augusztus 27. 09:16 Szerkesztve
martens 2026. augusztus 27. 09:09 Ez a Tisza 100 napos produktuma. Csődhullám és gazdasági összeomlás." Mondjál példákat.👍🤦‍♂️Baszki a buta tanulatlan fajtád itt okád, de konkrétumot még egyikőtök sem mondott.🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
fitymafake
•••
2026. augusztus 27. 09:13 Szerkesztve
janicsar-2fitymafake 2026. augusztus 27. 09:03 Hát igen, az esély egyenlőségről. A legalacsonyabb ajánlatot tévőt kizárjuk. Mert nevetségesen alacsony árajánlatot tett. Majd az első körben magasabb ajánlatot tévő, a nevetségesen alacsony árat tevőtől is alacsonyabb áron nyeri el , a pályázatot. Annyi eszed van, mint amennyi látszik!" Már nem 2010 és 2025 között vagyunk.Ember felébredtél vagy időutazó vagy?🤣👏👏Végetek van a vállakozásaitok becsődölnek és nem tehettek ellene semmit .VÉgképp el lesztek törölve.
Válasz erre
0
0
martens
2026. augusztus 27. 09:09
Ez a Tisza 100 napos produktuma. Csődhullám és gazdasági összeomlás. Ezt hozta a Tisza és a csőcselék bandája.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!