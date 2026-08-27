„Véget érni látszik a választás után kialakult eufórikus hangulat: a lakosság és a vállalkozások gazdasági várakozásai egyaránt romlottak” – így foglalta össze Deák Dániel a GKI Gazdaságkutató Zrt. nyilvánosságra hozott augusztusi adataira. A társaság az MTI-vel azt közölte:

Megtört a fél éve tartó optimizmus a magyar gazdaságban, augusztusban a fogyasztók és az üzleti szféra hangulata is kissé romlott, a várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe az előző időszak emelkedő trendje után 4 ponttal csökkent.

A közlemény szerint a GKI konjunktúra indexe folyamatosan nőtt január és július között, ebben az időszakban a mutató 11 ponttal emelkedett. Augusztusban viszont az index az előző hónaphoz képest 4 ponttal csökkent, így értéke mínusz 8.