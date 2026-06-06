Fontos határidőre figyelmeztetett a miniszter – szinte minden vállalkozást érint

Fontos határidő közeledik a hazai vállalkozások számára: június 30-ig mintegy négyezer vállalkozásnak kell sikeresen teljesíteni a NIS2 kiberbiztonsági auditot – hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter a Facebook-oldalán szombaton megjelent bejegyzésében. Jelezte, módosulhat a kiberbiztonsági auditorokra vonatkozó szabályozás.

Tanács Zoltán azt írta, ez nem könnyű feladat, különösen annak a mintegy 1300 cégnek, amelyik az elmúlt pár hétben értesült arról, hogy egyáltalán megfelelési kötelezettsége van.