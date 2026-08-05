Volt pénzügyminiszter: mintha Magyar Péterék egy őszi választásra készülnének

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A Medgyessy-kormány egykori tagja szerint ez olvasható ki az eddigi intézkedésekből, de László Csaba kitért a hőkupola gazdasági hatásaira is egy interjúban.
László Csaba volt pénzügyminiszter volt a Della podcast vendége. A volt politikus szerint több tized százalékponttal csökkentheti idén a gazdasági növekedést a Magyarország felett terpeszkedő hőkupola – jósolja László Csaba volt pénzügyminiszter, aki szerint a 1,5 százalékos éves GDP-növekedés elérése is bizonytalanná vált az extrém hőség okán szükségszerűen elrendelt áram- és vízfogyasztási korlátozások miatt.
Kitért arra is,
a paksi erőmű teljesítményleállásának a nyolc–tízszeresét érheti el a közvetett hatás a gazdaságban.
Ez nagyjából 500 milliárd forint lehet szerinte. A közgazdász sok ezer milliárd forintra becsülte a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás több évre elnyúló költségét, s úgy véli, kérdéses ugyanakkor, ez hogyan építhető be a költségvetés amúgy is kifeszített keretei közé, miközben az euróbevezetés felvállalása miatt 2030-ra 3 százalék alá kellene csökkenteni a hiányt.
Mindezek dacára Medgyessy-kormány pénzügyminisztere nem látja az okait annak, általában miért romlana a magyar gazdaság helyzete a mostanihoz képest. Ami a Tisza-kormány első intézkedéseit illeti, azokból viszont azt olvassa ki,
mintha Magyar Péterék egy őszi választásra készülnének.
Szerinte nem kellene erőforrást lekötni a beígért 2026-os pótköltségvetésre.
nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt