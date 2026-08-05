Volt pénzügyminiszter: mintha Magyar Péterék egy őszi választásra készülnének

Ez nagyjából 500 milliárd forint lehet szerinte. A közgazdász sok ezer milliárd forintra becsülte a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás több évre elnyúló költségét, s úgy véli, kérdéses ugyanakkor, ez hogyan építhető be a költségvetés amúgy is kifeszített keretei közé, miközben az euróbevezetés felvállalása miatt 2030-ra 3 százalék alá kellene csökkenteni a hiányt.

Mindezek dacára Medgyessy-kormány pénzügyminisztere nem látja az okait annak, általában miért romlana a magyar gazdaság helyzete a mostanihoz képest. Ami a Tisza-kormány első intézkedéseit illeti, azokból viszont azt olvassa ki,