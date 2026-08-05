Biciklivel a hazáért – új könyv tárgyalja a „Balogh Ádám” m. kir. 15. kerékpáros zászlóalj történetét

Az első bicikli alakulatokat a 19. század közepén állították fel a britek, később a franciák. Alapvetően összecsukható biciklikkel szerelték fel őket, amelyeket a hátukon tudtak vinni, ha kellett. Elsősorban a gyors manőverezésre, felderítésre használták őket. A bicikli előnye volt, hogy olcsóbb volt mint a ló vagy az autó, és élelmiszer vagy benzin sem kellett bele, ráadásul halkan is tudtak haladni, hátránya volt viszont, hogy erősen függtek a tereptől. Később természetesen vesztettek népszerűségükből, de gerillák és milíciák még ma is használnak biciklis alakulatokat.

Most megjelent könyvében Végső István történész az 1932-től 1944-ig Kiskunhalason állomásozó Balogh Ádám kerékpáros zászlóalj történetét dolgozza fel.

A különbség a gyalogos és a kerékpáros alakulatok között nem volt különösebben nagy, ezzel az eszközzel tették őket gyorsabbá, megszálló alakulatoknak kiválók voltak. Bár más települések is versengtek, hogy ott helyezzenek el alakulatokat, Kiskunhalas mellett szólt, hogy vasúti csomópont volt, és megyei város. Hivatalosan a 2. kerékpáros zászlóalj 1932 szeptemberében vonult be a városba, elfoglalandó új laktanyáját. A zászlóalj névadója a Rákóczi-féle szabadságharc egy kiemelkedő kuruc parancsnoka, Béri Balogh Ádám brigadéros volt.