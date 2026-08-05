Kormány: 629 településen van vízkorlátozás

Nagy mértékben csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban
Péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben, így most jönnek a legkritikusabb napok.
A védelmi munkacsoport ülést tartott az energiaellátási helyzet kezelésével kapcsolatban.
A területi védelmi bizottságok adatszolgáltatása alapján Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen pedig harmadfokú vízkorlátozást – olvasható a kormany.hu oldalon a hőségriasztásról készült, szerda reggel közzétett jelentésében.
Azt írták: a védelmi munkacsoport ülést tartott az energiaellátási helyzet kezelésével kapcsolatban, valamint áttekintette az ivóvíz-korlátozások eredményeit. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium által a MAVIR Zrt. adatai alapján készített tájékoztatás szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés kedden 6800 megawatt volt, amely 300 megawattal kevesebb az előre tervezett 7100 megawattnál.
A várható bruttó csúcsidei rendszerterhelés szerdán 6900 megawatt lehet – jelezték hangsúlyozva, hogy mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak. A paksi atomerőmű aktuális visszaterhelési értéke 1770 megawatt, így az erőmű 2000 megawatt helyett 230 megawatton termel.
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Péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben, így most jönnek a legkritikusabb napok.
(MTI)
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt