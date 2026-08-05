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kormány megawatt mavir zrt korlátozás

Kormány: 629 településen van vízkorlátozás

2026. augusztus 05. 10:14

A védelmi munkacsoport ülést tartott az energiaellátási helyzet kezelésével kapcsolatban.

2026. augusztus 05. 10:14
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A területi védelmi bizottságok adatszolgáltatása alapján Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen pedig harmadfokú vízkorlátozást – olvasható a kormany.hu oldalon a hőségriasztásról készült, szerda reggel közzétett jelentésében. 

Azt írták: a védelmi munkacsoport ülést tartott az energiaellátási helyzet kezelésével kapcsolatban, valamint áttekintette az ivóvíz-korlátozások eredményeit. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium által a MAVIR Zrt. adatai alapján készített tájékoztatás szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés kedden 6800 megawatt volt, amely 300 megawattal kevesebb az előre tervezett 7100 megawattnál.

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A várható bruttó csúcsidei rendszerterhelés szerdán 6900 megawatt lehet – jelezték hangsúlyozva, hogy mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak. A paksi atomerőmű aktuális visszaterhelési értéke 1770 megawatt, így az erőmű 2000 megawatt helyett 230 megawatton termel.

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(MTI)

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
masikhozzaszolo
2026. augusztus 05. 11:26
A nejem mondja, hogy Kapu Tibor lekapcsolja a klímát. Micsoda érdekember, szörnyű. Már csak azért is támogatom a magyar gazdaságot, egész nap megy a klíma. Hogy valahol kompenzáljam a marhaságokat.
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nyugalom
2026. augusztus 05. 11:21
Minipaszuly, toka miert nem mennek es osztanak vizet! Esetleg fakaszhatnanak!
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Error404PageNotFound
2026. augusztus 05. 11:20
Sok polgármester a kormány baromságára hivatkozással rendelt el vízkorlátozást, holott azt valójában semmi sem indokolná. Ez van, kinek mit intézett a kormánya, ugye.
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0
0
madre79
2026. augusztus 05. 11:16
Ma reggel a TV-ben azt mondták, hogy tévesen mondták a vízkorlátozást, nincs vízkorlátozás. Akkor melyik az igaz?
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