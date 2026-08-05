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Közben egy fél ország figyeli szigorú szemekkel, vajon locsolnak-e még mindig magaságyásaikban Bogdány engedetlen őslakosai.
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„Harminckét fok volt épp, amikor a börzsönyi falu egyik utcácskájából kigördült a műfüves cég járműve – dolgos napot zártak már megint, kész egy újabb „szimplán csak tökéletes” kert, „a világon elérhető legmagasabb minőségű” mesterséges pázsittal, amely „a mérnöki precizitás csúcsteljesítményeként” lehetővé teszi, „hogy ne kelljen választanod a látvány, az élmény és a tartósság között”.
A tulajdonos elégedetten futtathatja végig tekintetét a makulátlanul heterogén, kurta zöld szálakon – még mielőtt bemenekülne a klimatizált házba, mert ez a hőség már mégiscsak elviselhetetlen.
Majkánál is nagy az öröm: „költözünk, az egész család, és sokkal nagyobb kertes házba megyünk át” – újságolja a rapper, a kamera pedig mutatja a műfűvel épp ezekben a napokban leburkolt úgynevezett „kertet”. „Ez egy egész másik fű!” – lelkendezik „a környezetvédelem mellett elkötelezett” dalszövegíró: ezen a „füvön” pattan a labda, zseniális, jó lesz végre ott chillezni az energiafaló koncertek után. „Így készül el az egész kertem” – magyarázza a július végi videóban; a napokban pedig birtokba is vehetik a 100 százalék polietilén monofil fűszálakból és polipropilén „gyökérzónából” álló üde zöld gyepet. „100% igazoltan holland eredet”, „eső után 15 perccel száraz”, más műfüvekhez képest kevésbé felmelegedő aljzattal (így talán nem 50 vagy akár 70 fokot ont magából, mint az átlag), és ami a legfontosabb: „gondozásmentes”! (Pláne, ha még véletlenül sem ültetünk köré lombos fát, amely ősszel rettenetes levelekkel csúfítaná el a makulátlan monofilt. Kivéve persze, ha műtölggyel védjük ki a problémát.)
„Nem tűzveszélyes?” – kérdezi egy aggódó kommentelő, mire érkezik a megnyugtató válasz: „Nem! Be van vonva égésgátló anyaggal”.
Mindeközben remekül pörögnek a „luxuskabin” jellegű erdei szálláshelyek: Dunabogdányban például panorámás kültéri kád, klassz medence, ötfős jacuzzi („melynek vizét minden vendég után cserélik”), valamint hatalmas LED tévé egyaránt várja a fizetőképes párokat, csak győzzék kipróbálni mindet; jár a privát wellness kényelme, mialatt egy fél ország figyeli szigorú szemekkel, vajon locsolnak-e még mindig kiskertjeikben Bogdány engedetlen őslakosai, vagy végre észhez tértek.
Csináltatnának inkább ők is „gondozásmentes” műfüvet faltól falig – máris meglenne az alibijük, hogy lám, ők bizonyosan nem pazarolnak el egy csepp vizet sem az élő környezetre.
A jelenség szembetűnő: Pócs Jánost (hamisan) megvádolják tömlős locsolással, a falusi nénit meggyanúsítják, hogy biztos ő slagozik stikában éjjel kettőkor (Te! sötétben bujkáló locsolókanna-használó ellenforradalmár, reszkess!) – de valahogy arra nem jut figyelő szempár, hogy miként pörgetik a Majkák ezekben a napokban is a permanensen terméketlenítő-forrósító holland, illetve belga műfűipart.
A nagy zöld átállás közepette a témában az Európai Unió annyit bír felmutatni, hogy egy 2016-os(!) jogalkotási kezdeményezés nyomán egy 2023-as uniós rendelet 2031. október 17-től kezdődően majd nem engedélyezi „a sportpályák szintetikus burkolatában” a mikroműanyag-alapú töltőanyagok használatát – csakhogy mivel a magánkertekben telepített műfűben efféle granulátum nem használatos, azok jövője 2031 után sincs veszélyben.
Jó kis elfoglaltság az is, ha néhány NER-es vállalkozó messzemenően letérkövezett ingatlanjain szörnyülködünk, de attól aktuálisan vajon hány tiszás szavazó gondolja meg magát és áll el kertjének 100 százalék műanyaggal történő „gondozásmentesítésétől”? (Egyszer azt is fel lehetne mérni, hogy a stresszcsökkentő, állóképesség-növelő, sikerélményekkel megörvendeztető és még a kognitív hanyatlást is megelőző kertészkedés efféle kiiktatásával megspórolt „gondozási” időt milyen épületes tevékenységgel tölti a XXI. századi ember. Majka-lájkolással?)”
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Nyitókép: Majka Facebook-oldala