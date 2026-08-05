A tulajdonos elégedetten futtathatja végig tekintetét a makulátlanul heterogén, kurta zöld szálakon – még mielőtt bemenekülne a klimatizált házba, mert ez a hőség már mégiscsak elviselhetetlen.

Majkánál is nagy az öröm: „költözünk, az egész család, és sokkal nagyobb kertes házba megyünk át” – újságolja a rapper, a kamera pedig mutatja a műfűvel épp ezekben a napokban leburkolt úgynevezett „kertet”. „Ez egy egész másik fű!” – lelkendezik „a környezetvédelem mellett elkötelezett” dalszövegíró: ezen a „füvön” pattan a labda, zseniális, jó lesz végre ott chillezni az energiafaló koncertek után. „Így készül el az egész kertem” – magyarázza a július végi videóban; a napokban pedig birtokba is vehetik a 100 százalék polietilén monofil fűszálakból és polipropilén „gyökérzónából” álló üde zöld gyepet. „100% igazoltan holland eredet”, „eső után 15 perccel száraz”, más műfüvekhez képest kevésbé felmelegedő aljzattal (így talán nem 50 vagy akár 70 fokot ont magából, mint az átlag), és ami a legfontosabb: „gondozásmentes”! (Pláne, ha még véletlenül sem ültetünk köré lombos fát, amely ősszel rettenetes levelekkel csúfítaná el a makulátlan monofilt. Kivéve persze, ha műtölggyel védjük ki a problémát.)

„Nem tűzveszélyes?” – kérdezi egy aggódó kommentelő, mire érkezik a megnyugtató válasz: „Nem! Be van vonva égésgátló anyaggal”.