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tisza párt európai unió Magyar Péter orbán viktor

Alkotmányos puccs és önkényuralmi rendszer Magyarországon

2026. július 31. 08:29

Magyar Péter és a Tisza Párt önkényes és veszélyes döntései Európában példa nélküliek. Éppen ezért különösen súlyos és megmagyarázhatatlan az Európai Unió intézményeinek mély hallgatása.

2026. július 31. 08:29
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Deutsch Tamás
Deutsch Tamás
Magyar Nemzet

„Ami ma Magyarországon történik, az nem más, mint Magyar Péter és a Tisza Párt alkotmányos puccsa, a demokratikus Magyarország felszámolása.

A valódi rendszerváltoztatók nemzedékéhez tartozom. Részese lehettem a kommunista rendszer megdöntésének, annak, amikor 1990-ben a magyar nép a német és a szovjet megszállással ránk kényszerített diktatúrák évtizedei után végre kivívta magának a szabadságot, és megteremtette a demokratikus jogállamot.

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A rendszerváltoztatás utáni hatodik szabadon választott országgyűlés 2011-ben elfogadta Magyarország alaptörvényét, ezzel lezárta a rendszerváltoztatás átmeneti korszakát, kiépítette a nemzeti szuverenitás garanciáit, megteremtette a demokratikus jogállam alapjait és elindította Magyarországot a felemelkedés útján.

A 2026-os választások után a Tisza Párt egy alkotmányos puccsal megváltoztatta Magyarország alkotmányos rendszerét. Az alaptörvény 17. módosítása után Magyarország többé már nem demokratikus jogállam. Újra az önkényuralom korszaka köszöntött Magyarországra. A Tisza-kormány alkotmánymódosításai ugyanis felrúgják az európai alkotmányos demokráciák írott és íratlan alapelveit, és alapjaiban változtatják meg Magyarország alkotmányos rendjét. Először: személyre szabott jogalkotással és visszamenőleges hatállyal megakadályozzák, hogy a legnagyobb ellenzéki párt vezetője újra miniszterelnök-jelölt lehessen. Orbán Viktort eltiltják a néptől, a népet pedig eltiltják Orbán Viktortól.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 16 komment

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Sorrend:
mateokilla
2026. július 31. 10:31
DIKTATÚRA! ÖNKÉNY! DEMOKRÁCIÁT! LMBTQ JOGOKAT..., jah az másik...
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0
0
makapaka2
2026. július 31. 10:03
Nem kell csodálkozni, Bütyök EU-s segítséggel teszi tönkre Magyarországot.
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3
0
civilina-2
2026. július 31. 09:39
Hajlamos vagyok arra gondolni, mint 2006-ban is, hogy ahhoz, hogy a nemzeti oldal megint nagyot tudjon nyerni, nagyot kell hibáznia a kormányon lévőknek. Az EU kettős mércéje mindenkinek fáj, akit negatívan érint, de az elvakutsága a nemzeti oldal malmára hajthatja a vizet. Azt kell mondjam, ha fékezné Magyar Péter ámokfutását, azzal csak meghosszabbítaná a kormányzását. A kollárkingai magaslatok szerint, ha rosszul megy az országnak, az annál jobb az ellenzéknek. Kifejezetten örülök a balliberális közvéleménykutatók eredményeinek is, mert csak az elszabadult lovat adják Magyar Péter alá. Alapból sincs önkontrollja, segítségükkel egy szörnyeteg és fékezhetetlen kényúr válik a miniszterelnökből.
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3
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 31. 09:38
Ne siránkozz, fideszes zsidó.
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