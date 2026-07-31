„Ami ma Magyarországon történik, az nem más, mint Magyar Péter és a Tisza Párt alkotmányos puccsa, a demokratikus Magyarország felszámolása.

A valódi rendszerváltoztatók nemzedékéhez tartozom. Részese lehettem a kommunista rendszer megdöntésének, annak, amikor 1990-ben a magyar nép a német és a szovjet megszállással ránk kényszerített diktatúrák évtizedei után végre kivívta magának a szabadságot, és megteremtette a demokratikus jogállamot.