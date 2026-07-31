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Magyar Péter és a Tisza Párt önkényes és veszélyes döntései Európában példa nélküliek. Éppen ezért különösen súlyos és megmagyarázhatatlan az Európai Unió intézményeinek mély hallgatása.
„Ami ma Magyarországon történik, az nem más, mint Magyar Péter és a Tisza Párt alkotmányos puccsa, a demokratikus Magyarország felszámolása.
A valódi rendszerváltoztatók nemzedékéhez tartozom. Részese lehettem a kommunista rendszer megdöntésének, annak, amikor 1990-ben a magyar nép a német és a szovjet megszállással ránk kényszerített diktatúrák évtizedei után végre kivívta magának a szabadságot, és megteremtette a demokratikus jogállamot.
A rendszerváltoztatás utáni hatodik szabadon választott országgyűlés 2011-ben elfogadta Magyarország alaptörvényét, ezzel lezárta a rendszerváltoztatás átmeneti korszakát, kiépítette a nemzeti szuverenitás garanciáit, megteremtette a demokratikus jogállam alapjait és elindította Magyarországot a felemelkedés útján.
A 2026-os választások után a Tisza Párt egy alkotmányos puccsal megváltoztatta Magyarország alkotmányos rendszerét. Az alaptörvény 17. módosítása után Magyarország többé már nem demokratikus jogállam. Újra az önkényuralom korszaka köszöntött Magyarországra. A Tisza-kormány alkotmánymódosításai ugyanis felrúgják az európai alkotmányos demokráciák írott és íratlan alapelveit, és alapjaiban változtatják meg Magyarország alkotmányos rendjét. Először: személyre szabott jogalkotással és visszamenőleges hatállyal megakadályozzák, hogy a legnagyobb ellenzéki párt vezetője újra miniszterelnök-jelölt lehessen. Orbán Viktort eltiltják a néptől, a népet pedig eltiltják Orbán Viktortól.”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert