Előzetesben a medjugorjei Mária-kegyhely rongálója

Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezte a szarajevói bíróság azt a 31 éves lengyel férfit, akit a Bosznia-Hercegovina déli részén található medjugorjei Mária-kegyhely megrongálásával gyanúsítanak.

Bartlomiej Krakowiak Wlodzimierzt kedden vették őrizetbe, néhány órával azután, hogy a gyanú szerint több rongálást követett el a zarándokhelyen.