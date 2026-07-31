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Medjugorjei Szűzanya bosznia - hercegovina rongálás kegyhely

Előzetesben a medjugorjei Mária-kegyhely rongálója

2026. július 31. 08:05

A lenygel férfi beismerte tettét, rongálás, vallási kegyhely megrongálása és gyűlöletkeltés miatt akár nyolc évet is kaphat.

2026. július 31. 08:05
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Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezte a szarajevói bíróság azt a 31 éves lengyel férfit, akit a Bosznia-Hercegovina déli részén található medjugorjei Mária-kegyhely megrongálásával gyanúsítanak.

Bartlomiej Krakowiak Wlodzimierzt kedden vették őrizetbe, néhány órával azután, hogy a gyanú szerint több rongálást követett el a zarándokhelyen. 

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Forrás: Zarándok.ma

Amint arról a Mandiner is beszámolt, 

a hét elején valaki benzinnel lelocsolta és felgyújtotta a szabadtéri oltárt, a Jelenések hegyén lévő két Mária-szobrot pedig fekete festékkel fújták le.

A helyi sajtó beszámolója szerint a férfi ügyvédjén keresztül beismerte tettét. Az ügyészség rongálás, vallási kegyhely megrongálása és gyűlöletkeltés miatt indított ellene eljárást. Amennyiben bűnösnek találják, akár nyolc év szabadságvesztésre is ítélhetik.

Nyitókép: Zarándok.ma

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. július 31. 10:08
biztos a hit gyülekezetének a tagja -- szerintük a mária kultusz sátánista rítus
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0
0
hunyadyt
•••
2026. július 31. 09:54 Szerkesztve
Na, milyen gyorsan és pontosan kiderült az elkövető személyazonossága. Így, hogy kivételesen valószínű nem muzulmán volt, csak egy buta polák.
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3
0
jandor
2026. július 31. 09:30
Az Odüsszeia ihlette meg.
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0
0
lutra
•••
2026. július 31. 08:54 Szerkesztve
A kis muzulmán bosnyákok milyen jó fejek, gyűlöletkeltéssel is meggyanúsították. Remélem kap pár évet, ha már vette a fáradságot ilyen messzire utazni. Nálunk valószínűleg egy mezei rongálás lenne, az okozott kár a tisztítás költsége.
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4
0
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