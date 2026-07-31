Előzetesben a medjugorjei Mária-kegyhely rongálója

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A lenygel férfi beismerte tettét, rongálás, vallási kegyhely megrongálása és gyűlöletkeltés miatt akár nyolc évet is kaphat.
Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezte a szarajevói bíróság azt a 31 éves lengyel férfit, akit a Bosznia-Hercegovina déli részén található medjugorjei Mária-kegyhely megrongálásával gyanúsítanak.
Bartlomiej Krakowiak Wlodzimierzt kedden vették őrizetbe, néhány órával azután, hogy a gyanú szerint több rongálást követett el a zarándokhelyen.
Amint arról a Mandiner is beszámolt,
a hét elején valaki benzinnel lelocsolta és felgyújtotta a szabadtéri oltárt, a Jelenések hegyén lévő két Mária-szobrot pedig fekete festékkel fújták le.
A helyi sajtó beszámolója szerint a férfi ügyvédjén keresztül beismerte tettét. Az ügyészség rongálás, vallási kegyhely megrongálása és gyűlöletkeltés miatt indított ellene eljárást. Amennyiben bűnösnek találják, akár nyolc év szabadságvesztésre is ítélhetik.
Nyitókép: Zarándok.ma