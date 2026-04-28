Gigaüzletet kötött a Mol: váratlan helyről érkezhet üzemanyag Magyarországra

Bosznia-Hercegovina vasúton szállítana olajszármazékot a Balkánra és Közép-Európába.
Bosznia-Hercegovinában a múlt héten bezárt az ország egyetlen vasüzeme, ami miatt az ország vasúttársaságainak megrendeléseinek mintegy 60 százaléka egyik napról a másikra eltűnt. A kieső bevételek pótlására a vállalatok most az üzemanyag-szállítás bővítésében lát lehetőséget – írja a Világgazdaság.
Bosznia-Hercegovina részben az adriai Ploče kikötőn keresztül szerzi be a feldolgozott üzemanyagokat, amelyeket vasúton juttat el az ország különböző pontjaira.
Ezt a rendszert most kiterjesztenék, kihasználva, hogy a kikötőben a bosnyák állam egy tankerhajók fogadására alkalmas terminállal rendelkezik.
A terminál óránként akár ezer tonna kőolajszármazék lefejtésére képes, azonban ez a kapacitás jelenleg kihasználatlan. Az ország éves üzemanyagigénye ugyanis körülbelül 1,5 millió tonna, ami a rendelkezésre álló lehetőségeknek csupán mintegy negyedét köti le. A vasúttársaságok abban bíznak, hogy a kikötőn keresztül nemcsak belföldre, hanem a Balkán más országaiba és Közép-Európába is szállíthatnak majd üzemanyagot.
Az első konkrét megrendelés már megérkezett: a Slovnaft – amely a MOL Csoport tagja – 20 ezer tonna dízelt rendelt ezen az útvonalon.
A vasúti szereplők szerint versenyképes árakat tudnak kínálni, egy-egy szerelvény pedig mintegy 1300 tonna üzemanyagot képes szállítani. Arra számítanak, hogy a jövőben a MOL Csoport mellett a szerb Naftna Industrija Srbije is igénybe veheti majd ezt a szállítási útvonalat.
A pločei kikötő további előnye, hogy egyszerre akár tizenkétféle olajszármazékot, valamint LPG-gázt is képes fogadni, amelyeket közvetlenül vasúti tartálykocsikba lehet tölteni. Ez jelentős rugalmasságot biztosít a csővezetékes szállítással szemben, például az Adria kőolajvezeték esetében, amelyen kizárólag nyersolaj továbbítható. Ugyanakkor fontos tényező, hogy bár a kikötő boszniai tulajdonban van, Horvátország területén található, így a horvát fél ebben a rendszerben megkerülhetetlen szereplő marad.
A nyitókép illusztráció: Denis LOVROVIC / AFP
