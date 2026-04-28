Gigaüzletet kötött a Mol: váratlan helyről érkezhet üzemanyag Magyarországra

Bosznia-Hercegovinában a múlt héten bezárt az ország egyetlen vasüzeme, ami miatt az ország vasúttársaságainak megrendeléseinek mintegy 60 százaléka egyik napról a másikra eltűnt. A kieső bevételek pótlására a vállalatok most az üzemanyag-szállítás bővítésében lát lehetőséget – írja a Világgazdaság.

Bosznia-Hercegovina részben az adriai Ploče kikötőn keresztül szerzi be a feldolgozott üzemanyagokat, amelyeket vasúton juttat el az ország különböző pontjaira.