04. 28.
kedd
mol csoport bosznia - hercegovina üzemanyag Magyarország vasút

Gigaüzletet kötött a Mol: váratlan helyről érkezhet üzemanyag Magyarországra

2026. április 28. 12:11

Bosznia-Hercegovina vasúton szállítana olajszármazékot a Balkánra és Közép-Európába.

2026. április 28. 12:11
Bosznia-Hercegovinában a múlt héten bezárt az ország egyetlen vasüzeme, ami miatt az ország vasúttársaságainak megrendeléseinek mintegy 60 százaléka egyik napról a másikra eltűnt. A kieső bevételek pótlására a vállalatok most az üzemanyag-szállítás bővítésében lát lehetőséget – írja a Világgazdaság.

Bosznia-Hercegovina részben az adriai Ploče kikötőn keresztül szerzi be a feldolgozott üzemanyagokat, amelyeket vasúton juttat el az ország különböző pontjaira. 

Ezt a rendszert most kiterjesztenék, kihasználva, hogy a kikötőben a bosnyák állam egy tankerhajók fogadására alkalmas terminállal rendelkezik.

A terminál óránként akár ezer tonna kőolajszármazék lefejtésére képes, azonban ez a kapacitás jelenleg kihasználatlan. Az ország éves üzemanyagigénye ugyanis körülbelül 1,5 millió tonna, ami a rendelkezésre álló lehetőségeknek csupán mintegy negyedét köti le. A vasúttársaságok abban bíznak, hogy a kikötőn keresztül nemcsak belföldre, hanem a Balkán más országaiba és Közép-Európába is szállíthatnak majd üzemanyagot.

Az első konkrét megrendelés már megérkezett: a Slovnaft – amely a MOL Csoport tagja – 20 ezer tonna dízelt rendelt ezen az útvonalon.

A vasúti szereplők szerint versenyképes árakat tudnak kínálni, egy-egy szerelvény pedig mintegy 1300 tonna üzemanyagot képes szállítani. Arra számítanak, hogy a jövőben a MOL Csoport mellett a szerb Naftna Industrija Srbije is igénybe veheti majd ezt a szállítási útvonalat.

A pločei kikötő további előnye, hogy egyszerre akár tizenkétféle olajszármazékot, valamint LPG-gázt is képes fogadni, amelyeket közvetlenül vasúti tartálykocsikba lehet tölteni. Ez jelentős rugalmasságot biztosít a csővezetékes szállítással szemben, például az Adria kőolajvezeték esetében, amelyen kizárólag nyersolaj továbbítható. Ugyanakkor fontos tényező, hogy bár a kikötő boszniai tulajdonban van, Horvátország területén található, így a horvát fél ebben a rendszerben megkerülhetetlen szereplő marad.

 A nyitókép illusztráció: Denis LOVROVIC / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Reszelő Aladár
2026. április 28. 13:19
Mi lesz a trieszti kikötővel? Leves, vagy a valaha fideszes, mostmár mindig tiszás pénzemberek azért látnak benne fantáziát?
Obsitos Technikus
2026. április 28. 13:09
A horvátok szívesen fognak küldeni üzemanyagot Pločéból a Shellnek.
survivor
2026. április 28. 13:02
bbszaiff-2 Montanunio Szén és Acélközösség :-)))
survivor
2026. április 28. 13:00
Poloska eladja a MOLt. Ennyi.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!