Vészesen fogy az üzemanyag, Kapitány István több száz millió litert szabadított fel a biztonsági tartalékból

A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás-hálózatában, viszonteladó partnerei, magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki, Magyarország határain belüli, töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából.

A felajánlott készletekből legkésőbb 2026. június 30-áig lehet vásárolni. A felszabadított készlet jövedéki adó, általános forgalmi adó és a tagi hozzájárulás nélküli értékesítési ára a 95-ös oktánszámú motorbenzinnél nettó 270,25 forint, a motorikus gázolajnál nettó 300,48 forint literenként. Tag viszonteladó partner részére történő értékesítés esetén az ár legfeljebb 286 forint, illetve 315 forint.

A rendelet szerint a felszabadított készlet visszapótlását a szövetségnek haladéktalanul meg kell kezdenie, és legkésőbb 2027. június 30-ig be is kell fejeznie. A szövetség a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítania.