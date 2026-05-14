kapitány istván magyar szénhidrogén készletező szövetség üzemanyag

Vészesen fogy az üzemanyag, Kapitány István több száz millió litert szabadított fel a biztonsági tartalékból

2026. május 14. 22:17

A miniszter rendeletének indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyag-ellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás.

A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzint és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből – írja az MTI.

Kapitány István erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a Magyar Közlönyben, indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyag-ellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. 

A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás-hálózatában, viszonteladó partnerei, magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki, Magyarország határain belüli, töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából.

A felajánlott készletekből legkésőbb 2026. június 30-áig lehet vásárolni. A felszabadított készlet jövedéki adó, általános forgalmi adó és a tagi hozzájárulás nélküli értékesítési ára a 95-ös oktánszámú motorbenzinnél nettó 270,25 forint, a motorikus gázolajnál nettó 300,48 forint literenként. Tag viszonteladó partner részére történő értékesítés esetén az ár legfeljebb 286 forint, illetve 315 forint.

A rendelet szerint a felszabadított készlet visszapótlását a szövetségnek haladéktalanul meg kell kezdenie, és legkésőbb 2027. június 30-ig be is kell fejeznie. A szövetség a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítania.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

duro_dorka
2026. május 14. 22:47
Hajóskapitány mikor jelenti be a 480-as benzint? Igaz, azt nem mondták melyik évszázadban...
Bitrex®
2026. május 14. 22:45
Jockey, hogy te milyen unszimpatikus egy seggarc vagy!
wadcutter
2026. május 14. 22:30
majd megveszi csendben a Shelltől jópénzért, hogy pörögjön a részvénye is
