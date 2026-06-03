Ft
Ft
21°C
15°C
Ft
Ft
21°C
15°C
06. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
FIE Fehéroroszország vívás Nemzetközi Vívószövetség Oroszország

Vége a tiltásnak: újra felvonultathatják az oroszok a nemzeti szimbólumaikat

2026. június 03. 22:57

Az orosz és fehérorosz vívók a júliusi világbajnokságon ismét felvonultathatják a nemzeti szimbólumaikat. Arról ugyanakkor később tárgyalnak, hogy a júniusi Eb-n milyen feltételekkel vehetnek részt a két ország sportolói.

2026. június 03. 22:57
null

A Nemzetközi Vívószövetség (FIE) engedélyezte az orosz sportolók számára, hogy a nemzeti zászlójuk és himnuszuk használatával induljanak a jövőbeli versenyeken.

A lausanne-i székhelyű FIE közlése értelmében Oroszország – és Fehéroroszország – képviselői a hozzájárulás nyomán a nemzeti szimbólumaikat már a júliusi, hongkongi világbajnokságon felvonultathatják. Ugyanakkor az európai szövetség külön tárgyalja meg a két ország sportolóinak részvételi feltételeit a június 16. és 21. közötti, franciaországi Európa-bajnokságon.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

 

Az FIE az ukrajnai háború 2022-es kitörése után tiltotta meg az orosz és fehérorosz vívók részvételét a versenyein. A két ország sportolói 2023 óta semlegesként, de csak egyéniben indulhattak, majd 2025 márciusában a nemzetközi sportági szövetség igent mondott a két ország képviselőinek szereplésére az ifjúsági csapatversenyeken.

A TASZSZ orosz hírügynökség megjegyezte, hogy az FIE a 11. nemzetközi szövetség lett, amely feloldotta az orosz sportolókra vonatkozó összes korlátozást, köztük olyan olimpiai sportágakéi, mint a birkózás, a cselgáncs, az ökölvívás, a tekvondó, a torna és az úszás.

(MTI)

Nyitókép: FEDERICO PARRA / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
giusepp
2026. június 04. 00:16
Mi köze van a sportnak a politikához? Ez több mint felháborító! Ideje lenne tanulni a történelmi múltból!
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2026. június 04. 00:00
Vajon ki adta ki a parancsot ezeknek a nemzetközi sport- és más szervezeteknek, hogy a ruszki versenyzőjét száműzni kell? Esetleg ugyanazok az emberek irányítják mindegyiket? 🤔 Ez egyszerűen aljasság. Hiszen még Hitlernek is volt annyi esze, hogy nem száműzött senkit a berlini olimpiáról... Ezek a neonácó idióták még modort is tanulhatnának a a példaképüktől, a kefebajszú labanctól? Ez tényleg... Hihetetlen!
Válasz erre
1
0
Csigorin
2026. június 03. 23:25
az volt szegyen hogy eddig nem igy volt. a feheroroszokkal meg milyen alapon kotekednek? ok nem vettek reszt semmiben, vagy ha igen, akkor a Baltikum is az oroszellenes drontamadasokban
Válasz erre
3
0
Halder_1899
2026. június 03. 23:16
Orosz jelképpel semmi gond, sőt. Szovjet és komcsi jelképeket viszont ne engedjenek !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!