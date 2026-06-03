Vége a tiltásnak: újra felvonultathatják az oroszok a nemzeti szimbólumaikat

A Nemzetközi Vívószövetség (FIE) engedélyezte az orosz sportolók számára, hogy a nemzeti zászlójuk és himnuszuk használatával induljanak a jövőbeli versenyeken.

A lausanne-i székhelyű FIE közlése értelmében Oroszország – és Fehéroroszország – képviselői a hozzájárulás nyomán a nemzeti szimbólumaikat már a júliusi, hongkongi világbajnokságon felvonultathatják. Ugyanakkor az európai szövetség külön tárgyalja meg a két ország sportolóinak részvételi feltételeit a június 16. és 21. közötti, franciaországi Európa-bajnokságon.