Vége a tiltásnak: újra felvonultathatják az oroszok a nemzeti szimbólumaikat

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Az orosz és fehérorosz vívók a júliusi világbajnokságon ismét felvonultathatják a nemzeti szimbólumaikat. Arról ugyanakkor később tárgyalnak, hogy a júniusi Eb-n milyen feltételekkel vehetnek részt a két ország sportolói.
A Nemzetközi Vívószövetség (FIE) engedélyezte az orosz sportolók számára, hogy a nemzeti zászlójuk és himnuszuk használatával induljanak a jövőbeli versenyeken.
A lausanne-i székhelyű FIE közlése értelmében Oroszország – és Fehéroroszország – képviselői a hozzájárulás nyomán a nemzeti szimbólumaikat már a júliusi, hongkongi világbajnokságon felvonultathatják. Ugyanakkor az európai szövetség külön tárgyalja meg a két ország sportolóinak részvételi feltételeit a június 16. és 21. közötti, franciaországi Európa-bajnokságon.
Az FIE az ukrajnai háború 2022-es kitörése után tiltotta meg az orosz és fehérorosz vívók részvételét a versenyein. A két ország sportolói 2023 óta semlegesként, de csak egyéniben indulhattak, majd 2025 márciusában a nemzetközi sportági szövetség igent mondott a két ország képviselőinek szereplésére az ifjúsági csapatversenyeken.
A TASZSZ orosz hírügynökség megjegyezte, hogy az FIE a 11. nemzetközi szövetség lett, amely feloldotta az orosz sportolókra vonatkozó összes korlátozást, köztük olyan olimpiai sportágakéi, mint a birkózás, a cselgáncs, az ökölvívás, a tekvondó, a torna és az úszás.
(MTI)
Nyitókép: FEDERICO PARRA / AFP