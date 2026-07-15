A háború kezdete óta nem halt meg annyi ukrán civil, mint júniusban

Odesszát bombázzák az oroszok, Von der Leyen Kijevbe érkezett
Tovább zajlanak a háborús események Ukrajnában.
Oroszország fokozta a civileket érő csapásait az ukrajnai háborúban.
Az ENSZ ukrajnai Emberi Jogi Megfigyelő Missziója (HRMMU) közölte, hogy
legalább 293 ukrán civil halt meg júniusban,
így az év eddigi civil haláleseteinek száma közel 1400-ra emelkedett. Ez 37%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, és több mint kétszerese a 2024-es év azonos időszakában mért értéknek – írja a CNN.
A HRMMU vezetője, Danielle Bell elmondta, hogy a júniusi adatok „riasztóan növekvő tendenciát mutatnak a civil áldozatok számának növekedésében, amit a nagy teljesítményű fegyverek egyre intenzívebb használata okoz, amelyek különösen halálosak, ha sűrűn lakott városi területeken használják őket”.
A misszió szerint a növekedést nagyrészt a Dnyipóban, Odesszában és a fővárosban, Kijevben található lakóépületekbe lőtt, nagy hatótávolságú orosz rakéták okozták.
Az ENSZ szerint a nagy hatótávolságú fegyverek okozta civil áldozatok száma 60%-kal nőtt január és június között 2025 azonos időszakához képest.
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Fotó: kijevi ház orosz támadás után (OLEKSII FILIPPOV / AFP)