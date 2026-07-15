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Ukrajna Oroszország ukrajnai háború

A háború kezdete óta nem halt meg annyi ukrán civil, mint júniusban

2026. július 15. 14:28

Oroszország fokozta a civileket érő csapásait az ukrajnai háborúban.

2026. július 15. 14:28
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Az ENSZ ukrajnai Emberi Jogi Megfigyelő Missziója (HRMMU) közölte, hogy 

legalább 293 ukrán civil halt meg júniusban, 

így az év eddigi civil haláleseteinek száma közel 1400-ra emelkedett. Ez 37%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, és több mint kétszerese a 2024-es év azonos időszakában mért értéknek – írja a CNN.

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A HRMMU vezetője, Danielle Bell elmondta, hogy a júniusi adatok „riasztóan növekvő tendenciát mutatnak a civil áldozatok számának növekedésében, amit a nagy teljesítményű fegyverek egyre intenzívebb használata okoz, amelyek különösen halálosak, ha sűrűn lakott városi területeken használják őket”.

A misszió szerint a növekedést nagyrészt a Dnyipóban, Odesszában és a fővárosban, Kijevben található lakóépületekbe lőtt, nagy hatótávolságú orosz rakéták okozták.

Az ENSZ szerint a nagy hatótávolságú fegyverek okozta civil áldozatok száma 60%-kal nőtt január és június között 2025 azonos időszakához képest.

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Fotó: kijevi ház orosz támadás után (OLEKSII FILIPPOV / AFP)

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
survivor
2026. július 15. 16:40
Keleti- szlav belügy.
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0
0
falcatus-2
2026. július 15. 15:36
re: irgum-burgum tökfej mikor, hol támadta Putyin a civileket? és ki mondta azt, hogy bárhol a világon jogunk van gyilkolni az oroszokat?
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1
0
madar6-54
2026. július 15. 15:22
Arra mikor döbben rá az EU okosok kevese, hogy talán nem kellene egy ilyen korrupt államot felfegyverezni, minden európai érdeket háttérbe szorítani, az utolsó élő ukránig harcolni? Nem sajnálkozni kell diplomáciai úton békét kell kötni, vagy ezt a pénztárcájuk bánná?
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0
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Irgum-burgum
•••
2026. július 15. 14:37 Szerkesztve
A civilek támadása a nemzetközi jog szerint háborús bűn. Vlagyimir Putyint haladéktalanul el kell fogni és a Nemzetközi Büntetőbíróság elé kell állítani.
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