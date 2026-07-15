A háború kezdete óta nem halt meg annyi ukrán civil, mint júniusban

A HRMMU vezetője, Danielle Bell elmondta, hogy a júniusi adatok „riasztóan növekvő tendenciát mutatnak a civil áldozatok számának növekedésében, amit a nagy teljesítményű fegyverek egyre intenzívebb használata okoz, amelyek különösen halálosak, ha sűrűn lakott városi területeken használják őket”.

A misszió szerint a növekedést nagyrészt a Dnyipóban, Odesszában és a fővárosban, Kijevben található lakóépületekbe lőtt, nagy hatótávolságú orosz rakéták okozták.

Az ENSZ szerint a nagy hatótávolságú fegyverek okozta civil áldozatok száma 60%-kal nőtt január és június között 2025 azonos időszakához képest.